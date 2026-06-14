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В Севастополе 14 июня бензин будет в свободной продаже на восьми заправках
В Севастополе 14 июня бензин будет в свободной продаже на восьми заправках - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В Севастополе 14 июня бензин будет в свободной продаже на восьми заправках
На восьми заправках в Севастополе 14 июня бензин появится в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T09:26
2026-06-14T09:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На восьми заправках в Севастополе 14 июня бензин появится в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.- АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-92)- АЗС 66 Камышовое шоссе 12Б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)- АЗС 67 ул. Хрусталева, 74 Г (АИ-92, АИ-95 Ultra)- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (ДТ Ultra )- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92)- АЗС 89, Проспект Победы 1 (АИ-92)- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)- АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92)Губернатор подчеркнул, что в сети "ТЭС" заправка продолжается только по QR-кодам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В Севастополе 14 июня бензин будет в свободной продаже на восьми заправках
В Севастополе бензин будет в свободной продаже на восьми заправках 14 июня – губернатор
09:26 14.06.2026 (обновлено: 09:28 14.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На восьми заправках в Севастополе 14 июня бензин появится в свободной продаже. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
"С 10:00 на 8 заправках "АТАН" будет в СВОБОДНОЙ продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", – написал глава региона в своем канале в МАКС.
- АЗС 60 Качинское шоссе 2 (АИ-92)
- АЗС 66 Камышовое шоссе 12Б (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
- АЗС 67 ул. Хрусталева, 74 Г (АИ-92, АИ-95 Ultra)
- АЗС 81 ул. Хрусталева, 62 (ДТ Ultra )
- АЗС 84 Столетовский пр., 5 (АИ-92)
- АЗС 89, Проспект Победы 1 (АИ-92)
- АЗС 161 Гончарное, ул. Дрыгина, 16 (АИ-95 Ultra, ДТ Ultra)
- АЗС 167 Балаклава, ул. Новикова, 51б (АИ-92)
Губернатор подчеркнул, что в сети "ТЭС" заправка продолжается только по QR-кодам.
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