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В Самаре загорелся магазин и поджег жилую многоэтажку

В Самаре загорелся магазин и поджег жилую многоэтажку - РИА Новости Крым, 14.06.2026

В Самаре загорелся магазин и поджег жилую многоэтажку

В Самаре загорелся магазин – огонь перекинулся на жилую многоэтажку, сообщает пресс-служба МЧС по региону. РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T21:57

2026-06-14T21:57

2026-06-14T22:00

самара

новости

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

пожар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Самаре загорелся магазин – огонь перекинулся на жилую многоэтажку, сообщает пресс-служба МЧС по региону.Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, горят квартиры 1 подъезда со 2 по 4 этаж, уточнили в МЧС.Предварительно погибших нет, на медицинский осмотр в учреждения здравоохранения направлены пять человек, в том числе два ребенка, спасены семь человек. К настоящему времени пожар локализован. Для тушения возгорания привлечены 111 специалистов и 32 единицы техники, сообщили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

самара

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самара, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар