https://crimea.ria.ru/20260614/v-samare-zagorelsya-magazin-i-podzheg-zhiluyu-mnogoetazhku-1156850761.html
В Самаре загорелся магазин и поджег жилую многоэтажку
В Самаре загорелся магазин и поджег жилую многоэтажку - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В Самаре загорелся магазин и поджег жилую многоэтажку
В Самаре загорелся магазин – огонь перекинулся на жилую многоэтажку, сообщает пресс-служба МЧС по региону. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T21:57
2026-06-14T21:57
2026-06-14T22:00
самара
новости
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
пожар
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156850862_0:0:1001:564_1920x0_80_0_0_36827f6198a6febde0b89d8605cf7db2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Самаре загорелся магазин – огонь перекинулся на жилую многоэтажку, сообщает пресс-служба МЧС по региону.Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, горят квартиры 1 подъезда со 2 по 4 этаж, уточнили в МЧС.Предварительно погибших нет, на медицинский осмотр в учреждения здравоохранения направлены пять человек, в том числе два ребенка, спасены семь человек. К настоящему времени пожар локализован. Для тушения возгорания привлечены 111 специалистов и 32 единицы техники, сообщили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
самара
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/06/0e/1156850862_115:0:867:564_1920x0_80_0_0_a6791f502c9d9faa329f5de45ebb40f9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самара, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар
В Самаре загорелся магазин и поджег жилую многоэтажку
В Самаре горит жилая многоэтажка после пожара в магазине на первом этаже здания
21:57 14.06.2026 (обновлено: 22:00 14.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Самаре загорелся магазин – огонь перекинулся на жилую многоэтажку, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, ул. 22 Партсъезда, 20. По прибытию к месту вызова установлено, что в магазине произошло возгорание с переходом на 2 этаж многоквартирного дома", – проинформировали спасатели.
Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, горят квартиры 1 подъезда со 2 по 4 этаж, уточнили в МЧС.
Предварительно погибших нет, на медицинский осмотр в учреждения здравоохранения направлены пять человек, в том числе два ребенка, спасены семь человек. К настоящему времени пожар локализован. Для тушения возгорания привлечены 111 специалистов и 32 единицы техники, сообщили спасатели.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.