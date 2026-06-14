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В Самаре загорелся магазин и поджег жилую многоэтажку - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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В Самаре загорелся магазин и поджег жилую многоэтажку
В Самаре загорелся магазин и поджег жилую многоэтажку - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В Самаре загорелся магазин и поджег жилую многоэтажку
В Самаре загорелся магазин – огонь перекинулся на жилую многоэтажку, сообщает пресс-служба МЧС по региону. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T21:57
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самара
новости
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происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Самаре загорелся магазин – огонь перекинулся на жилую многоэтажку, сообщает пресс-служба МЧС по региону.Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, горят квартиры 1 подъезда со 2 по 4 этаж, уточнили в МЧС.Предварительно погибших нет, на медицинский осмотр в учреждения здравоохранения направлены пять человек, в том числе два ребенка, спасены семь человек. К настоящему времени пожар локализован. Для тушения возгорания привлечены 111 специалистов и 32 единицы техники, сообщили спасатели.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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самара, новости, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар
В Самаре загорелся магазин и поджег жилую многоэтажку

В Самаре горит жилая многоэтажка после пожара в магазине на первом этаже здания

21:57 14.06.2026 (обновлено: 22:00 14.06.2026)
 
© МЧС РоссииПожар в Самаре
Пожар в Самаре
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Самаре загорелся магазин – огонь перекинулся на жилую многоэтажку, сообщает пресс-служба МЧС по региону.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Самара, ул. 22 Партсъезда, 20. По прибытию к месту вызова установлено, что в магазине произошло возгорание с переходом на 2 этаж многоквартирного дома", – проинформировали спасатели.
Площадь пожара составляет 300 квадратных метров, горят квартиры 1 подъезда со 2 по 4 этаж, уточнили в МЧС.
Предварительно погибших нет, на медицинский осмотр в учреждения здравоохранения направлены пять человек, в том числе два ребенка, спасены семь человек. К настоящему времени пожар локализован. Для тушения возгорания привлечены 111 специалистов и 32 единицы техники, сообщили спасатели.
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СамараНовостиМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияПожар
 
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