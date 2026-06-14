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В Ростовской области из-за попадания молнии загорелся дом
В Ростовской области из-за попадания молнии загорелся дом - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В Ростовской области из-за попадания молнии загорелся дом
В Волгодонске Ростовской области после попадания молнии загорелась кровля частного дома. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T10:03
2026-06-14T10:03
2026-06-14T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Волгодонске Ростовской области после попадания молнии загорелась кровля частного дома. Об этом сообщили в региональном МЧС.По данным пресс-службы МЧС, площадь пожара, который вспыхнул на проезде Монтажников, составила 80 квадратов.Ранее в Краснодаре мужчина погиб от удара молнии во время ливня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В сгоревшем доме в Алуште найден погибшийВ Крыму потушили пожар в частном домеВ Феодосии загорелся жилой дом
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новости, ростовская область, происшествия, пожар, мчс ростовской области
В Ростовской области из-за попадания молнии загорелся дом
Дом загорелся после попадания молнии в Волгодонске Ростовской области