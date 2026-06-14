https://crimea.ria.ru/20260614/v-rostovskoy-oblasti-iz-za-popadaniya-molnii-zagorelsya-dom-1156837719.html

В Ростовской области из-за попадания молнии загорелся дом

В Ростовской области из-за попадания молнии загорелся дом - РИА Новости Крым, 14.06.2026

В Ростовской области из-за попадания молнии загорелся дом

В Волгодонске Ростовской области после попадания молнии загорелась кровля частного дома. Об этом сообщили в региональном МЧС. РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T10:03

2026-06-14T10:03

2026-06-14T10:03

новости

ростовская область

происшествия

пожар

мчс ростовской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Волгодонске Ростовской области после попадания молнии загорелась кровля частного дома. Об этом сообщили в региональном МЧС.По данным пресс-службы МЧС, площадь пожара, который вспыхнул на проезде Монтажников, составила 80 квадратов.Ранее в Краснодаре мужчина погиб от удара молнии во время ливня.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В сгоревшем доме в Алуште найден погибшийВ Крыму потушили пожар в частном домеВ Феодосии загорелся жилой дом

ростовская область

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, ростовская область, происшествия, пожар, мчс ростовской области