Рейтинг@Mail.ru
В России стало больше отравлений среди пьющих женщин - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260614/v-rossii-stalo-bolshe-otravleniy-sredi-pyuschikh-zhenschin-1156725343.html
В России стало больше отравлений среди пьющих женщин
В России стало больше отравлений среди пьющих женщин - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В России стало больше отравлений среди пьющих женщин
В России стали чаще фиксироваться алкогольные интоксикации среди женщин. О причинах данной тенденции в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T19:47
2026-06-14T19:47
новости
россия
марина шоренко
алкоголь
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111819/18/1118191844_0:235:2803:1812_1920x0_80_0_0_2ba09cf749ff1676518cbc99caf92a4a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В России стали чаще фиксироваться алкогольные интоксикации среди женщин. О причинах данной тенденции в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача по медицинской части, врач-нарколог Крымского научно-практического центра наркологии Марина Шоренко.В общей статистике, пояснила спикер, людей с алкогольной зависимостью стало меньше, но в процентном соотношении доля женщин, которые часто потребляют спиртное, выросла. Соответственно, и число отравлений спиртсодержащими напитками возросло именно среди этой категории.По наблюдениям собеседницы, чаще всего в данную зависимость попадают женщины, которым тяжело психологически в силу жизненных обстоятельств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продавец оштрафован за продажу алкоголя подросткамВ России хотят снизить потребление алкоголя до 2030 годаВ Крыму будут судить продавцов опасного суррогатного алкоголя
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111819/18/1118191844_37:0:2766:2047_1920x0_80_0_0_9fb39fcd42714e0d0ef4848b7aaba7b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, россия, марина шоренко, алкоголь
В России стало больше отравлений среди пьющих женщин

Количество отравлений спиртным среди женщин выросло в России – врач-нарколог

19:47 14.06.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал в руке
Бокал в руке - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В России стали чаще фиксироваться алкогольные интоксикации среди женщин. О причинах данной тенденции в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача по медицинской части, врач-нарколог Крымского научно-практического центра наркологии Марина Шоренко.
"В течение последних лет, к сожалению, наблюдается тенденция увеличения количества женщин, которые являются наркологическими пациентами, то есть у них есть наркологическое заболевание (зависимость от алкоголя в том числе – ред.), и они тем или иным образом попадают в поле зрения медиков-наркологов", – сказала специалист.
В общей статистике, пояснила спикер, людей с алкогольной зависимостью стало меньше, но в процентном соотношении доля женщин, которые часто потребляют спиртное, выросла. Соответственно, и число отравлений спиртсодержащими напитками возросло именно среди этой категории.
По наблюдениям собеседницы, чаще всего в данную зависимость попадают женщины, которым тяжело психологически в силу жизненных обстоятельств.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму продавец оштрафован за продажу алкоголя подросткам
В России хотят снизить потребление алкоголя до 2030 года
В Крыму будут судить продавцов опасного суррогатного алкоголя
 
НовостиРоссияМарина Шоренкоалкоголь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:41Гибель женщины при ударе ВСУ по Крыму и захват танкера Британией: главное за день
22:21Еще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
22:16В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человек
22:04Крымский мост: обстановка после открытия движения
21:57В Самаре загорелся магазин и поджег жилую многоэтажку
21:43Ударный беспилотник нашли отдыхающие на побережье Черного моря
21:31Бархатный сезон наоборот: погода на следующей неделе в Крыму
21:10Крымский мост открыт
21:10В Крыму объявлен отбой беспилотной опасности
20:56Три крымских курорта вошли в топ мест для отдыха компаниями
20:39Киевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность
20:23Крымский мост закрыт
20:23В Крыму снова работает ПВО
20:08Когда в Крыму зацветет лаванда и что с розой после погодных "качелей"
19:47В России стало больше отравлений среди пьющих женщин
19:27В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета – погибли шесть человек
19:10Имеет ли перспективу развитие кластера горного туризма в Крыму
18:47Путин созвонился с Трампом – разговор длился почти час
18:28"Обучить" искусственный интеллект: о перспективных профессиях рассказали в Крыму
18:07ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов
Лента новостейМолния