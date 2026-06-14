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В России стало больше отравлений среди пьющих женщин

В России стало больше отравлений среди пьющих женщин - РИА Новости Крым, 14.06.2026

В России стало больше отравлений среди пьющих женщин

В России стали чаще фиксироваться алкогольные интоксикации среди женщин. О причинах данной тенденции в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T19:47

2026-06-14T19:47

2026-06-14T19:47

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россия

марина шоренко

алкоголь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В России стали чаще фиксироваться алкогольные интоксикации среди женщин. О причинах данной тенденции в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача по медицинской части, врач-нарколог Крымского научно-практического центра наркологии Марина Шоренко.В общей статистике, пояснила спикер, людей с алкогольной зависимостью стало меньше, но в процентном соотношении доля женщин, которые часто потребляют спиртное, выросла. Соответственно, и число отравлений спиртсодержащими напитками возросло именно среди этой категории.По наблюдениям собеседницы, чаще всего в данную зависимость попадают женщины, которым тяжело психологически в силу жизненных обстоятельств.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму продавец оштрафован за продажу алкоголя подросткамВ России хотят снизить потребление алкоголя до 2030 годаВ Крыму будут судить продавцов опасного суррогатного алкоголя

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, марина шоренко, алкоголь