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В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета – погибли шесть человек - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета – погибли шесть человек
В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета – погибли шесть человек - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета – погибли шесть человек
Столкновение двух вертолетов произошло в Бразилии в городе Рио-де-Жанейро – погибли шесть человек, сообщает новостной канал G1. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T19:27
2026-06-14T19:27
новости
бразилия
вертолет
происшествия
авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Столкновение двух вертолетов произошло в Бразилии в городе Рио-де-Жанейро – погибли шесть человек, сообщает новостной канал G1.По словам очевидцев, столкновение произошло в воздухе. Личности погибших не были установлены.В апреле пассажирский самолет разбился недалеко от столицы Южного Судана Джубы, в катастрофе погибли по меньшей мере 14 человек.В марте 66 военных погибли при крушении военно-транспортного самолета C-130 в Колумбии, а в Индии разбился истребитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, бразилия, вертолет, происшествия, авиакатастрофа
В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета – погибли шесть человек

Из-за столкновения двух вертолетов погибли шесть человек в Рио-де-Жанейро

19:27 14.06.2026
 
© Скриншот видеоВ Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета
В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Столкновение двух вертолетов произошло в Бразилии в городе Рио-де-Жанейро – погибли шесть человек, сообщает новостной канал G1.
"В воскресенье утром в юго-западной части Рио-де-Жанейро в результате столкновения двух вертолетов погибли шесть человек", – цитирует сообщение РИА Новости.
По словам очевидцев, столкновение произошло в воздухе. Личности погибших не были установлены.
В апреле пассажирский самолет разбился недалеко от столицы Южного Судана Джубы, в катастрофе погибли по меньшей мере 14 человек.
В марте 66 военных погибли при крушении военно-транспортного самолета C-130 в Колумбии, а в Индии разбился истребитель.
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