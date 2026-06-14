https://crimea.ria.ru/20260614/v-rio-de-zhaneyro-stolknulis-dva-vertoleta--pogibli-shest-chelovek-1156848657.html

В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета – погибли шесть человек

В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета – погибли шесть человек - РИА Новости Крым, 14.06.2026

В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета – погибли шесть человек

Столкновение двух вертолетов произошло в Бразилии в городе Рио-де-Жанейро – погибли шесть человек, сообщает новостной канал G1. РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T19:27

2026-06-14T19:27

2026-06-14T19:27

новости

бразилия

вертолет

происшествия

авиакатастрофа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Столкновение двух вертолетов произошло в Бразилии в городе Рио-де-Жанейро – погибли шесть человек, сообщает новостной канал G1.По словам очевидцев, столкновение произошло в воздухе. Личности погибших не были установлены.В апреле пассажирский самолет разбился недалеко от столицы Южного Судана Джубы, в катастрофе погибли по меньшей мере 14 человек.В марте 66 военных погибли при крушении военно-транспортного самолета C-130 в Колумбии, а в Индии разбился истребитель.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260228/voennyy-samolet-s-dengami-razbilsya-v-bolivii--pogibli-20-chelovek-1153565877.html

бразилия

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, бразилия, вертолет, происшествия, авиакатастрофа