https://crimea.ria.ru/20260614/v-krymu-uzhe-god-ne-fiksiruyut-otravleniy-alkogolem-sredi-detey-1156720811.html

В Крыму уже год не фиксируют отравлений алкоголем среди детей

В Крыму уже год не фиксируют отравлений алкоголем среди детей - РИА Новости Крым, 14.06.2026

В Крыму уже год не фиксируют отравлений алкоголем среди детей

В Крыму не зафиксировано ни одного случая отравления спиртсодержащими напитками среди детей за прошлый год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T17:10

2026-06-14T17:10

2026-06-14T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Крыму не зафиксировано ни одного случая отравления спиртсодержащими напитками среди детей за прошлый год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача по медицинской части, врач-нарколог Крымского научно-практического центра наркологии Марина Шоренко.Специалист также пояснила, что данные касаются маленьких детей, до осознанного возраста. "Если ребенок попадает в больницу или если у него возникает интоксикация спиртосодержащими напитками, то это – стопроцентная вина взрослых", – подчеркнула она.Врач также добавила, что ранее в республике такие случайные отравления детей дошкольного возраста, к сожалению, встречались.К отдельной категории отравившихся алкоголем следует отнести детей более старшего возраста и подростков, обозначила специалист.Обнадеживает, по словам спикера, что статистика случаев детских отравлений спиртом в Крыму, снижается. Частично это стало возможным в связи с улучшением системы профилактики и контроля.В настоящее время, добавила Марина Шоренко, на уровне республиканской комиссии создана рабочая группа из специалистов определенных ведомств, которая определяет программу и алгоритм действий для каждой такой семьи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В России упростили порядок отстранения от езды за рулем в пьяном видеК "кризисным детям" нужно менять системный подход - экспертВ Крыму мать дала двухлетнему сыну выпить и покурить – идет проверка

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, марина шоренко, дети, алкоголь