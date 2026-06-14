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В Крыму уже год не фиксируют отравлений алкоголем среди детей
В Крыму уже год не фиксируют отравлений алкоголем среди детей - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В Крыму уже год не фиксируют отравлений алкоголем среди детей
В Крыму не зафиксировано ни одного случая отравления спиртсодержащими напитками среди детей за прошлый год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Крыму не зафиксировано ни одного случая отравления спиртсодержащими напитками среди детей за прошлый год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача по медицинской части, врач-нарколог Крымского научно-практического центра наркологии Марина Шоренко.Специалист также пояснила, что данные касаются маленьких детей, до осознанного возраста. "Если ребенок попадает в больницу или если у него возникает интоксикация спиртосодержащими напитками, то это – стопроцентная вина взрослых", – подчеркнула она.Врач также добавила, что ранее в республике такие случайные отравления детей дошкольного возраста, к сожалению, встречались.К отдельной категории отравившихся алкоголем следует отнести детей более старшего возраста и подростков, обозначила специалист.Обнадеживает, по словам спикера, что статистика случаев детских отравлений спиртом в Крыму, снижается. Частично это стало возможным в связи с улучшением системы профилактики и контроля.В настоящее время, добавила Марина Шоренко, на уровне республиканской комиссии создана рабочая группа из специалистов определенных ведомств, которая определяет программу и алгоритм действий для каждой такой семьи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В России упростили порядок отстранения от езды за рулем в пьяном видеК "кризисным детям" нужно менять системный подход - экспертВ Крыму мать дала двухлетнему сыну выпить и покурить – идет проверка
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крым, новости крыма, марина шоренко, дети, алкоголь
В Крыму уже год не фиксируют отравлений алкоголем среди детей
В Крыму с прошлого года не было случаев отравления детей алкоголем - врач-нарколог
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым.
В Крыму не зафиксировано ни одного случая отравления спиртсодержащими напитками среди детей за прошлый год. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала главный внештатный специалист психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Республики Крым, заместитель главного врача по медицинской части, врач-нарколог Крымского научно-практического центра наркологии Марина Шоренко.
"В Крыму четко отслеживается попадание детей в больницу с токсическим действием тех или иных психоактивных веществ. Радует то, что у нас за прошлый год таких детей в Крыму не было. Это – очень хорошая тенденция", – отметила спикер.
Специалист также пояснила, что данные касаются маленьких детей, до осознанного возраста. "Если ребенок попадает в больницу или если у него возникает интоксикация спиртосодержащими напитками, то это – стопроцентная вина взрослых", – подчеркнула она.
Врач также добавила, что ранее в республике такие случайные отравления детей дошкольного возраста, к сожалению, встречались.
"Это случайное потребление алкоголя детьми во время взрослых застолий. То есть это значит, что за детьми не смотрели. А ребенку на самом деле не так много надо, чтобы у него возникла тяжелая интоксикация, которая требует внимания медиков", – пояснила гостья эфира.
К отдельной категории отравившихся алкоголем следует отнести детей более старшего возраста и подростков, обозначила специалист.
Обнадеживает, по словам спикера, что статистика случаев детских отравлений спиртом в Крыму, снижается. Частично это стало возможным в связи с улучшением системы профилактики и контроля.
"Система есть. То есть, если замечается, что с ребенком, с семьей что-то не так, во-первых, существуют комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – туда поступает информация из всех субъектов профилактики. Это – здравоохранение, образование, полиция и так далее", – рассказала собеседница.
В настоящее время, добавила Марина Шоренко, на уровне республиканской комиссии создана рабочая группа из специалистов определенных ведомств, которая определяет программу и алгоритм действий для каждой такой семьи.
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