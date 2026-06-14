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В Крыму участились случаи нападения собак на людей

В Крыму участились случаи нападения собак на людей - РИА Новости Крым, 14.06.2026

В Крыму участились случаи нападения собак на людей

На территории Крыма участились случаи нападения собак на людей. Речь идет как о бездомных, так о домашних животных. Об этом заявил уполномоченный по правам... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T15:51

2026-06-14T15:51

2026-06-14T15:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. На территории Крыма участились случаи нападения собак на людей. Речь идет как о бездомных, так о домашних животных. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в Республике Крым Александр Штехбарт в ходе брифинга в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, ситуация привлекла внимание аппарата уполномоченного по правам человека в Крыму еще в 2025 году."Это количество случаев, которое сейчас увеличилось, привлекло внимание. Есть случаи в Евпатории, Симферополе, Ялте. Если животные сбиваются в стаи, то становятся опасны", – сказал Штехбарт.Он подчеркнул, в Крыму не фиксировались случаи смерти в результате нападения собак, но есть случаи укусов."Мы сейчас ситуацию анализируем. Сделали запрос в правоохранительные органы Крыма по тем обращениям, которые были к нам, – это порядка 6-7 случаев. Там были не только бездомные собаки, но и те, у которых были хозяева", – рассказал омбудсмен.Он добавил, что правозащитный механизм не всегда срабатывает в пользу возмещения вреда, причиненного здоровью людей действиями бездомных животных. При этом необходимо учитывать мнение зоозащитников, которые выступают за то, чтобы с животным обращались бережно, не калечили их. "Мы с этим тоже согласны", – добавил Штехбарт.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения собаки на ребенка в Керчи. Вблизи одного из общеобразовательных учреждений города обитают бездомные собаки, одна из которых укусила ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Барьер вокруг людей: как бороться с бешенством - экспертВ Крыму на 30% снизилось заболевание собак и кошекКрым выбирают для путешествий с домашними питомцами

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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