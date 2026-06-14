https://crimea.ria.ru/20260614/v-krymu-razveyali-mif-ob-allergennosti-naturalnykh-efirnykh-masel-1156718937.html
В Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных масел
В Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных масел - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных масел
Некоторые натуральные эфирные масла даже при превышении рекомендуемой дозировки в несколько раз очень нейтральны. Так что слухи о том, что экстракты очень... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T17:30
2026-06-14T17:30
2026-06-14T17:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Некоторые натуральные эфирные масла даже при превышении рекомендуемой дозировки в несколько раз очень нейтральны. Так что слухи о том, что экстракты очень аллергенны и опасны для человека распустили производители синтетической продукции с запахом, имитирующим ароматы популярных эфиромасличных растений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент научно-производственной эфиромасличной Ассоциации Крыма Алексей Мишин.По словам Мишина, если сравнивать натуральные эфирные масла и синтетические отдушки, содержащие всевозможные ароматизаторы, то последние серьезно проиграют, вопреки распространенным слухам.А вот как раз на "химию" все аллергические реакции есть, добавил он.По словам Мишина, даже отдушки могут вызывать у людей, которые работают с ними, серьезные аллергические реакции, отметил он."Я видел своими глазами, когда был отек (Квинке – ред.) и человек перестает дышать. Это был профессионал, который знает, что делать, девушка подошла и говорит: "Дайте мне кориандра вашего зернового срочно, очень надо". Она подышала и сказала: "Вот теперь я дышу", – поделился Мишин.В этой связи слух о том, что "натуральные эфирные масла – это аллерген, распустили производители химии", делает он вывод.Зато все эфирные масла не только по-настоящему интересны в ароматике, но и обладают еще удивительным свойством: работают на благо человека в микродозах, подчеркнул эксперт."Они добавляют новые потребительские свойства продукту. Обычный крем, например, который ничем не выделялся, получает чуть ли не медицинские свойства – лечебные, заживляющие либо питающие. И это дают натуральные эфирные масла. И есть многократные примеры, когда производители переходят на натуральное и говорят, что крем стал другой", – подычтожил Мишин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только соль и лаванда - в Крыму выбрали лучших мастеров сувениров Кола на крымском кориандре: в мире не могут отказаться от эфирных масел полуострова Крымский аромат западного парфюма: какая крымская продукция идет на экспорт
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крым, эфиромасличные культуры, аллергия, новости крыма, здоровье, алексей мишин
В Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных масел
Миф об аллергенности эфирных масел распустили производители "синтетики" – эксперт из Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым.
Некоторые натуральные эфирные масла даже при превышении рекомендуемой дозировки в несколько раз очень нейтральны. Так что слухи о том, что экстракты очень аллергенны и опасны для человека распустили производители синтетической продукции с запахом, имитирующим ароматы популярных эфиромасличных растений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал президент научно-производственной эфиромасличной Ассоциации Крыма Алексей Мишин.
По словам Мишина, если сравнивать натуральные эфирные масла и синтетические отдушки, содержащие всевозможные ароматизаторы, то последние серьезно проиграют, вопреки распространенным слухам.
"Есть исследование, которое проводил Никитский ботанический сад, там лаборатория, которая изучает применение эфирных масел в том числе... Так вот эфирные масла, даже при превышении рекомендуемой дозировки в 3-4 раза, если взять лаванду, например, очень нейтральны. Лаванда менее эффективно начинает работать при преувеличении дозы, но не вызывает аллергических реакций", – сказал Мишин.
А вот как раз на "химию" все аллергические реакции есть, добавил он.
По словам Мишина, даже отдушки могут вызывать у людей, которые работают с ними, серьезные аллергические реакции, отметил он.
"Я видел своими глазами, когда был отек (Квинке – ред.) и человек перестает дышать. Это был профессионал, который знает, что делать, девушка подошла и говорит: "Дайте мне кориандра вашего зернового срочно, очень надо". Она подышала и сказала: "Вот теперь я дышу", – поделился Мишин.
В этой связи слух о том, что "натуральные эфирные масла – это аллерген, распустили производители химии", делает он вывод.
"Один из компонентов эфирного масла лаванды, например, умеют делать синтетически. Привычный запах дает синтетический освежитель воздуха, где есть этот компонент. И вот он вызывает сильнейшую аллергию, именно синтетический аромат лаванды. А натуральный этим (свойством) не обладает", – сказал Мишин.
Зато все эфирные масла не только по-настоящему интересны в ароматике, но и обладают еще удивительным свойством: работают на благо человека в микродозах, подчеркнул эксперт.
"Они добавляют новые потребительские свойства продукту. Обычный крем, например, который ничем не выделялся, получает чуть ли не медицинские свойства – лечебные, заживляющие либо питающие. И это дают натуральные эфирные масла. И есть многократные примеры, когда производители переходят на натуральное и говорят, что крем стал другой", – подычтожил Мишин.
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