https://crimea.ria.ru/20260614/v-krymu-razveyali-mif-ob-allergennosti-naturalnykh-efirnykh-masel-1156718937.html

В Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных масел

В Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных масел - РИА Новости Крым, 14.06.2026

В Крыму развеяли миф об аллергенности натуральных эфирных масел

Некоторые натуральные эфирные масла даже при превышении рекомендуемой дозировки в несколько раз очень нейтральны. Так что слухи о том, что экстракты очень... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T17:30

2026-06-14T17:30

2026-06-14T17:30

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алексей мишин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Некоторые натуральные эфирные масла даже при превышении рекомендуемой дозировки в несколько раз очень нейтральны. Так что слухи о том, что экстракты очень аллергенны и опасны для человека распустили производители синтетической продукции с запахом, имитирующим ароматы популярных эфиромасличных растений. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент научно-производственной эфиромасличной Ассоциации Крыма Алексей Мишин.По словам Мишина, если сравнивать натуральные эфирные масла и синтетические отдушки, содержащие всевозможные ароматизаторы, то последние серьезно проиграют, вопреки распространенным слухам.А вот как раз на "химию" все аллергические реакции есть, добавил он.По словам Мишина, даже отдушки могут вызывать у людей, которые работают с ними, серьезные аллергические реакции, отметил он."Я видел своими глазами, когда был отек (Квинке – ред.) и человек перестает дышать. Это был профессионал, который знает, что делать, девушка подошла и говорит: "Дайте мне кориандра вашего зернового срочно, очень надо". Она подышала и сказала: "Вот теперь я дышу", – поделился Мишин.В этой связи слух о том, что "натуральные эфирные масла – это аллерген, распустили производители химии", делает он вывод.Зато все эфирные масла не только по-настоящему интересны в ароматике, но и обладают еще удивительным свойством: работают на благо человека в микродозах, подчеркнул эксперт."Они добавляют новые потребительские свойства продукту. Обычный крем, например, который ничем не выделялся, получает чуть ли не медицинские свойства – лечебные, заживляющие либо питающие. И это дают натуральные эфирные масла. И есть многократные примеры, когда производители переходят на натуральное и говорят, что крем стал другой", – подычтожил Мишин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только соль и лаванда - в Крыму выбрали лучших мастеров сувениров Кола на крымском кориандре: в мире не могут отказаться от эфирных масел полуострова Крымский аромат западного парфюма: какая крымская продукция идет на экспорт

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, эфиромасличные культуры, аллергия, новости крыма, здоровье, алексей мишин