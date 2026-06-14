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В Крыму на ликвидацию стихийных свалок выделяют сотни миллионов рублей
В Крыму на ликвидацию стихийных свалок выделяют сотни миллионов рублей - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В Крыму на ликвидацию стихийных свалок выделяют сотни миллионов рублей
В Крыму объемы средств на ликвидацию стихийных свалок выросли с 10-20 миллионов рублей до 300 миллионов за десять лет. Об этом РИА Новости Крым рассказал член... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T16:27
2026-06-14T16:27
2026-06-14T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объемы средств на ликвидацию стихийных свалок выросли с 10-20 миллионов рублей до 300 миллионов за десять лет. Об этом РИА Новости Крым рассказал член Общественного совета при министерстве ЖКХ Андрей Гаук.При этом, исполнителем работ является региональный оператор – компания "Крымэкоресурсы", которая получает средства и либо собственными силами, либо силами подрядчиков проводит эти работы, напомнил собеседник.По его словам, в минприроды республики создан специальный реестр, в который внесены свалки, которые находятся на территории Крыма.Ранее в пресс-службе Госсовета республики по итогам заседания комитета по экологии и природным ресурсам сообщали, что в Крыму в прошлом году ликвидировали более 160 незаконных свалок и восстановили более 300 гектаров леса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбрасывали отходы в море под Алуштой: фирма оштрафована на 9 миллионовВ Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моряМусор как топливо и технический грунт: в Крыму почти готов экотехнопарк
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андрей гаук, крым, новости крыма, экология, мусор
В Крыму на ликвидацию стихийных свалок выделяют сотни миллионов рублей
В Крыму на ликвидацию стихийных свалок выделяют до 300 миллионов рублей