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В Крыму на ликвидацию стихийных свалок выделяют сотни миллионов рублей - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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В Крыму на ликвидацию стихийных свалок выделяют сотни миллионов рублей
В Крыму на ликвидацию стихийных свалок выделяют сотни миллионов рублей - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В Крыму на ликвидацию стихийных свалок выделяют сотни миллионов рублей
В Крыму объемы средств на ликвидацию стихийных свалок выросли с 10-20 миллионов рублей до 300 миллионов за десять лет. Об этом РИА Новости Крым рассказал член... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T16:27
2026-06-14T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объемы средств на ликвидацию стихийных свалок выросли с 10-20 миллионов рублей до 300 миллионов за десять лет. Об этом РИА Новости Крым рассказал член Общественного совета при министерстве ЖКХ Андрей Гаук.При этом, исполнителем работ является региональный оператор – компания "Крымэкоресурсы", которая получает средства и либо собственными силами, либо силами подрядчиков проводит эти работы, напомнил собеседник.По его словам, в минприроды республики создан специальный реестр, в который внесены свалки, которые находятся на территории Крыма.Ранее в пресс-службе Госсовета республики по итогам заседания комитета по экологии и природным ресурсам сообщали, что в Крыму в прошлом году ликвидировали более 160 незаконных свалок и восстановили более 300 гектаров леса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сбрасывали отходы в море под Алуштой: фирма оштрафована на 9 миллионовВ Крыму фирма заплатит 2,4 млн за свалку на берегу Азовского моряМусор как топливо и технический грунт: в Крыму почти готов экотехнопарк
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андрей гаук, крым, новости крыма, экология, мусор
В Крыму на ликвидацию стихийных свалок выделяют сотни миллионов рублей

В Крыму на ликвидацию стихийных свалок выделяют до 300 миллионов рублей

16:27 14.06.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЛиквидация свалки
Ликвидация свалки - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Крыму объемы средств на ликвидацию стихийных свалок выросли с 10-20 миллионов рублей до 300 миллионов за десять лет. Об этом РИА Новости Крым рассказал член Общественного совета при министерстве ЖКХ Андрей Гаук.
"В Крыму проводится серьезная работа по ликвидации стихийных свалок. Выделяются достаточно большие средства. Для сравнения, если в 2015-2016 годах выделялась сумма порядка 10-20 миллионов рублей, то в последние годы у нас суммы порядка 300 миллионов рублей", – сказал спикер.
При этом, исполнителем работ является региональный оператор – компания "Крымэкоресурсы", которая получает средства и либо собственными силами, либо силами подрядчиков проводит эти работы, напомнил собеседник.
По его словам, в минприроды республики создан специальный реестр, в который внесены свалки, которые находятся на территории Крыма.
Ранее в пресс-службе Госсовета республики по итогам заседания комитета по экологии и природным ресурсам сообщали, что в Крыму в прошлом году ликвидировали более 160 незаконных свалок и восстановили более 300 гектаров леса.
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Андрей ГаукКрымНовости КрымаЭкологияМусор
 
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