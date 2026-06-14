https://crimea.ria.ru/20260614/v-krymu-est-zapas-donorskoy-krovi-i-potok-donorov-reguliruetsya-po-potrebnosti-1156752086.html

В Крыму есть запас донорской крови и поток доноров регулируется по потребности

В Крыму есть запас донорской крови и поток доноров регулируется по потребности - РИА Новости Крым, 14.06.2026

В Крыму есть запас донорской крови и поток доноров регулируется по потребности

Запасов донорской крови достаточно на полуострове, а поток доноров в Крыму регулируется по потребности, поступающей от медицинских организаций. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T17:55

2026-06-14T17:55

2026-06-14T17:55

донорство

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155337773_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_626975e2f2f46fe65534ced9ab7518fc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Запасов донорской крови достаточно на полуострове, а поток доноров в Крыму регулируется по потребности, поступающей от медицинских организаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главного врача ГБУЗ РК "Центр крови" Антон Скоромный."Мы пытаемся всегда подстраиваться под потребность, и в зависимости от этой потребности регулировать поток доноров", – рассказал гость эфира.Гость студии заверил, что на данный момент запаса донорской крови в Крыму достаточно.Однако, обратил внимание специалист, все компоненты крови имеют свои сроки годности."Если мы говорим о препаратах тромбоцитового производства, то их срок годности, в зависимости от используемого консерванта, колеблется в пределах семи дней. Если мы говорим об эритроцитсодержащих средах, то это порядка 28 дней, месяца. Плазма хранится несколько лет, но, как правило, не используют какой-то один компонент, всегда используют комплексную терапию. Поэтому мы постоянно пытаемся регулировать донорский поток, ведь заготавливать кровь впрок абсолютно нецелесообразно и непрактично", – объяснил эксперт.Регулярными донорами в Крыму, по словам замглавврача "Цента крови", являются около 21-22 тысяч человек. Это те люди, которые сдают кровь два раза и более в год, пояснил он."В 2025 году почти более 46 тысяч раз люди сдавали кровь. Я считаю, что это очень внушительные и убедительные цифры", – сказал собеседник.По информации Антона Скоромного, в Крыму также проживают более шести тысяч почетных доноров крови – это те люди, которые сдали кровь 40 раз и более."Я считаю, что это очень внушительное число, и это показывает, насколько общество в Крыму, насколько крымчане вовлечены, и насколько они сочувствующие и социально активные люди", – подытожил гость студии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Кому нельзя быть доноромЧетыре тысячи крымчан входят в состав федеральном регистра доноровПо зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донорство