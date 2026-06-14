https://crimea.ria.ru/20260614/v-krymu-est-zapas-donorskoy-krovi-i-potok-donorov-reguliruetsya-po-potrebnosti-1156752086.html
В Крыму есть запас донорской крови и поток доноров регулируется по потребности
В Крыму есть запас донорской крови и поток доноров регулируется по потребности - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В Крыму есть запас донорской крови и поток доноров регулируется по потребности
Запасов донорской крови достаточно на полуострове, а поток доноров в Крыму регулируется по потребности, поступающей от медицинских организаций. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T17:55
2026-06-14T17:55
2026-06-14T17:55
донорство
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155337773_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_626975e2f2f46fe65534ced9ab7518fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Запасов донорской крови достаточно на полуострове, а поток доноров в Крыму регулируется по потребности, поступающей от медицинских организаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал заместитель главного врача ГБУЗ РК "Центр крови" Антон Скоромный."Мы пытаемся всегда подстраиваться под потребность, и в зависимости от этой потребности регулировать поток доноров", – рассказал гость эфира.Гость студии заверил, что на данный момент запаса донорской крови в Крыму достаточно.Однако, обратил внимание специалист, все компоненты крови имеют свои сроки годности."Если мы говорим о препаратах тромбоцитового производства, то их срок годности, в зависимости от используемого консерванта, колеблется в пределах семи дней. Если мы говорим об эритроцитсодержащих средах, то это порядка 28 дней, месяца. Плазма хранится несколько лет, но, как правило, не используют какой-то один компонент, всегда используют комплексную терапию. Поэтому мы постоянно пытаемся регулировать донорский поток, ведь заготавливать кровь впрок абсолютно нецелесообразно и непрактично", – объяснил эксперт.Регулярными донорами в Крыму, по словам замглавврача "Цента крови", являются около 21-22 тысяч человек. Это те люди, которые сдают кровь два раза и более в год, пояснил он."В 2025 году почти более 46 тысяч раз люди сдавали кровь. Я считаю, что это очень внушительные и убедительные цифры", – сказал собеседник.По информации Антона Скоромного, в Крыму также проживают более шести тысяч почетных доноров крови – это те люди, которые сдали кровь 40 раз и более."Я считаю, что это очень внушительное число, и это показывает, насколько общество в Крыму, насколько крымчане вовлечены, и насколько они сочувствующие и социально активные люди", – подытожил гость студии.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Кому нельзя быть доноромЧетыре тысячи крымчан входят в состав федеральном регистра доноровПо зову сердца: в Крыму ежегодно растет число доноров крови
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/14/1155337773_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_bec0dd73a58d8638d46027c40bd0093a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донорство
В Крыму есть запас донорской крови и поток доноров регулируется по потребности
Поток доноров в Крыму регулируется по потребности – главврач "Центра крови"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым.
Запасов донорской крови достаточно на полуострове, а поток доноров в Крыму регулируется по потребности, поступающей от медицинских организаций. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал заместитель главного врача ГБУЗ РК "Центр крови" Антон Скоромный.
"Мы пытаемся всегда подстраиваться под потребность, и в зависимости от этой потребности регулировать поток доноров", – рассказал гость эфира.
Гость студии заверил, что на данный момент запаса донорской крови в Крыму достаточно.
"Мы с гордостью и радостью говорим о том, что наше государственное бюджетное учреждение здравоохранения обеспечивает на протяжении последних 10-15 лет 100% заявок от медицинских организаций Крыма, которые к нам поступают", – отметил спикер.
Однако, обратил внимание специалист, все компоненты крови имеют свои сроки годности.
"Если мы говорим о препаратах тромбоцитового производства, то их срок годности, в зависимости от используемого консерванта, колеблется в пределах семи дней. Если мы говорим об эритроцитсодержащих средах, то это порядка 28 дней, месяца. Плазма хранится несколько лет, но, как правило, не используют какой-то один компонент, всегда используют комплексную терапию. Поэтому мы постоянно пытаемся регулировать донорский поток, ведь заготавливать кровь впрок абсолютно нецелесообразно и непрактично", – объяснил эксперт.
Регулярными донорами в Крыму, по словам замглавврача "Цента крови", являются около 21-22 тысяч человек. Это те люди, которые сдают кровь два раза и более в год, пояснил он.
"В 2025 году почти более 46 тысяч раз люди сдавали кровь. Я считаю, что это очень внушительные и убедительные цифры", – сказал собеседник.
По информации Антона Скоромного, в Крыму также проживают более шести тысяч почетных доноров крови – это те люди, которые сдали кровь 40 раз и более.
"Я считаю, что это очень внушительное число, и это показывает, насколько общество в Крыму, насколько крымчане вовлечены, и насколько они сочувствующие и социально активные люди", – подытожил гость студии.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: