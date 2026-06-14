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В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы
В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы
Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах в Крымском районе Краснодарского края из-за прорыва дамбы на реке Кубань. Об этом сообщили местные власти. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T12:22
2026-06-14T12:22
2026-06-14T12:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах в Крымском районе Краснодарского края из-за прорыва дамбы на реке Кубань. Об этом сообщили местные власти.Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. В Крымском районе под водой уже более 4,3 тыс. га сельскохозяйственных земель. Большая часть – более 1,3 тыс. га – посевы пшеницы, также проинформировали в администрации.Вода из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западного продолжает поступать на сельскохозяйственные земли и наполнять Афипский канал. Существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жители станицы оповещены о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в Доме культуры станицы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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краснодарский край, новости, происшествия, погода, режим чс
В Крымском районе Кубани ввели режим ЧС из-за прорыва дамбы
Режим ЧС из-за прорыва дамбы на реке Кубань ввели в нескольких поселках Крымского района
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Режим ЧС ввели в четырех населенных пунктах в Крымском районе Краснодарского края из-за прорыва дамбы на реке Кубань. Об этом сообщили местные власти.
"В Крымском районе введен режим "Чрезвычайная ситуация" в четырех сельских поселениях. Такое решение принято на заседании КЧС, которое провел временно исполняющий полномочия главы Крымского района Станислав Казанжи", – сказано в сообщении администрации района в соцсети ВКонтакте.
Режим ЧС введен на территории Троицкого, Киевского, Южного и Кеслеровского сельских поселений. В Крымском районе под водой уже более 4,3 тыс. га сельскохозяйственных земель. Большая часть – более 1,3 тыс. га – посевы пшеницы, также проинформировали в администрации.
Вода из-за прорыва дамбы реки Кубань в районе хутора Западного продолжает поступать на сельскохозяйственные земли и наполнять Афипский канал. Существует угроза затопления жилых домов в станице Троицкой. Жители станицы оповещены о возможной эвакуации. Пункт временного размещения развернут в Доме культуры станицы.
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