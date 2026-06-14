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В Феодосии 14 июня есть бензин на шести заправках - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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В Феодосии 14 июня есть бензин на шести заправках
В Феодосии 14 июня есть бензин на шести заправках - РИА Новости Крым, 14.06.2026
В Феодосии 14 июня есть бензин на шести заправках
В Феодосийском округе в воскресенье, 14 июня, бензин в свободной продаже есть на шести заправках. Об этом проинформировал глава администрации города Владимир... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T10:34
2026-06-14T10:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Феодосийском округе в воскресенье, 14 июня, бензин в свободной продаже есть на шести заправках. Об этом проинформировал глава администрации города Владимир Ким."АТАН":пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 – А-92г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 – А-95 ультра, А-92г. Феодосия, Керченское шоссе, 27/Д – А-92, ДТ ультраг. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б – А-92пгт. Коктебель, ул.Ленина, 150 – А-92"ТЭС":г. Феодосия, улица Челнокова, 2А – АИ-92, АИ-95, ДТГлава администрации уточнил, что заправка в канистры запрещена, а наливать в бак можно до 20 литров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где купить бензин в Саках 14 июняВ Севастополе 14 июня бензин будет в свободной продаже на восьми заправкахВодители спровоцировали ажиотаж на заправках Кубани на въезде в Крым
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РИА Новости Крым
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96
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феодосия, новости крыма, крым, топливо в крыму, бензин, владимир ким, азс, автомобиль
В Феодосии 14 июня есть бензин на шести заправках

В Феодосии есть бензин на шести заправках 14 июня

10:34 14.06.2026 (обновлено: 10:35 14.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Феодосийском округе в воскресенье, 14 июня, бензин в свободной продаже есть на шести заправках. Об этом проинформировал глава администрации города Владимир Ким.
"АТАН":
пгт. Приморский, ул. Керченское шоссе, 86/88 – А-92
г. Феодосия, ул. Челнокова, 71 – А-95 ультра, А-92
г. Феодосия, Керченское шоссе, 27/Д – А-92, ДТ ультра
г. Феодосия, с. Ближнее, Симферопольское шоссе, 2/Б – А-92
пгт. Коктебель, ул.Ленина, 150 – А-92
"ТЭС":
г. Феодосия, улица Челнокова, 2А – АИ-92, АИ-95, ДТ
Глава администрации уточнил, что заправка в канистры запрещена, а наливать в бак можно до 20 литров.
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