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Ударный беспилотник нашли отдыхающие на побережье Черного моря - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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Ударный беспилотник нашли отдыхающие на побережье Черного моря
Ударный беспилотник нашли отдыхающие на побережье Черного моря - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Ударный беспилотник нашли отдыхающие на побережье Черного моря
Вооруженный беспилотный летательный аппарат, способный нести боеприпасы, обнаружили на побережье Черного моря в районе пляжа Капысую на границе турецких... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T21:43
2026-06-14T21:48
новости
черное море
турция
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Вооруженный беспилотный летательный аппарат, способный нести боеприпасы, обнаружили на побережье Черного моря в районе пляжа Капысую на границе турецких провинций Бартын и Кастамону, передал телеканал A haber.По имеющейся информации, отдыхающие заметили беспилотник, выброшенный на берег, после чего сообщили о находке властям. На место происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов и специалисты профильных служб.Силы безопасности оцепили пляж и прилегающую территорию, а доступ граждан в опасную зону был ограничен. По данным СМИ, в качестве меры предосторожности пляж был эвакуирован.Сообщается, что на беспилотнике были обнаружены боеприпасы. На место происшествия прибыли саперы и специалисты для проведения детального обследования.Турецкие власти выясняют происхождение беспилотного аппарата и обстоятельства его появления в акватории Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, черное море, турция, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
Ударный беспилотник нашли отдыхающие на побережье Черного моря

На побережье Черного моря отдыхающие нашли ударный беспилотник

21:43 14.06.2026 (обновлено: 21:48 14.06.2026)
 
© RTБоевой дрон найден в Турции на берегу Черного моря
Боевой дрон найден в Турции на берегу Черного моря
© RT
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Вооруженный беспилотный летательный аппарат, способный нести боеприпасы, обнаружили на побережье Черного моря в районе пляжа Капысую на границе турецких провинций Бартын и Кастамону, передал телеканал A haber.
"В ходе первичного осмотра было установлено, что обнаруженный аппарат является вооруженным беспилотником, способным нести боеприпасы", – цитирует сообщение РИА Новости.
По имеющейся информации, отдыхающие заметили беспилотник, выброшенный на берег, после чего сообщили о находке властям. На место происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов и специалисты профильных служб.
Силы безопасности оцепили пляж и прилегающую территорию, а доступ граждан в опасную зону был ограничен. По данным СМИ, в качестве меры предосторожности пляж был эвакуирован.
Сообщается, что на беспилотнике были обнаружены боеприпасы. На место происшествия прибыли саперы и специалисты для проведения детального обследования.
Турецкие власти выясняют происхождение беспилотного аппарата и обстоятельства его появления в акватории Черного моря.
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НовостиЧерное мореТурцияПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
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