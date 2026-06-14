https://crimea.ria.ru/20260614/udarnyy-bespilotnik-nashli-otdykhayuschie-na-poberezhe-chernogo-morya-1156850066.html

Ударный беспилотник нашли отдыхающие на побережье Черного моря

Ударный беспилотник нашли отдыхающие на побережье Черного моря - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Ударный беспилотник нашли отдыхающие на побережье Черного моря

Вооруженный беспилотный летательный аппарат, способный нести боеприпасы, обнаружили на побережье Черного моря в районе пляжа Капысую на границе турецких... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T21:43

2026-06-14T21:43

2026-06-14T21:48

новости

черное море

турция

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Вооруженный беспилотный летательный аппарат, способный нести боеприпасы, обнаружили на побережье Черного моря в районе пляжа Капысую на границе турецких провинций Бартын и Кастамону, передал телеканал A haber.По имеющейся информации, отдыхающие заметили беспилотник, выброшенный на берег, после чего сообщили о находке властям. На место происшествия были направлены сотрудники правоохранительных органов и специалисты профильных служб.Силы безопасности оцепили пляж и прилегающую территорию, а доступ граждан в опасную зону был ограничен. По данным СМИ, в качестве меры предосторожности пляж был эвакуирован.Сообщается, что на беспилотнике были обнаружены боеприпасы. На место происшествия прибыли саперы и специалисты для проведения детального обследования.Турецкие власти выясняют происхождение беспилотного аппарата и обстоятельства его появления в акватории Черного моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

черное море

турция

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, черное море, турция, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)