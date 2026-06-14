https://crimea.ria.ru/20260614/tsik-armenii-podvel-itogi-parlamentskikh-vyborov-1156848343.html

ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов

ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов - РИА Новости Крым, 14.06.2026

ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении подвела итоги прошедших в стране выборов. В парламент Армении войдут три политсилы, включая правящую партию... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T18:07

2026-06-14T18:07

2026-06-14T18:07

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никол пашинян

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении подвела итоги прошедших в стране выборов. В парламент Армении войдут три политсилы, включая правящую партию премьер-министра Николы Пашиняна "Гражданский договор". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на даннык ЦИК.Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер – по итогам выборов политсила набрала 58 287 голосов или 3,89%. Таким образом, с учетом четырехпроцентного барьера партия в парламент не проходит.Правящая партия "Гражданский договор" набрала 49,7% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство.Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.Как заявлял ранее представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как проходят выборы в Армении и почему они важны для России и ЗакавказьяЕвросоюз стремится выдавить РПЦ из Армении – данные разведкиПутин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армения, выборы, никол пашинян