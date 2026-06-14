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ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов
ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов - РИА Новости Крым, 14.06.2026
ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении подвела итоги прошедших в стране выборов. В парламент Армении войдут три политсилы, включая правящую партию... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T18:07
2026-06-14T18:07
2026-06-14T18:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении подвела итоги прошедших в стране выборов. В парламент Армении войдут три политсилы, включая правящую партию премьер-министра Николы Пашиняна "Гражданский договор". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на даннык ЦИК.Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер – по итогам выборов политсила набрала 58 287 голосов или 3,89%. Таким образом, с учетом четырехпроцентного барьера партия в парламент не проходит.Правящая партия "Гражданский договор" набрала 49,7% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство.Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.Как заявлял ранее представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как проходят выборы в Армении и почему они важны для России и ЗакавказьяЕвросоюз стремится выдавить РПЦ из Армении – данные разведкиПутин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации
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новости, армения, выборы, никол пашинян
ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов
Партия Пашиняна набрала на выборах в парламент 49,7% голосов – ЦИК Армении
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении подвела итоги прошедших в стране выборов. В парламент Армении войдут три политсилы, включая правящую партию премьер-министра Николы Пашиняна "Гражданский договор". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на даннык ЦИК.
"Партия "Гражданский договор", оппозиционные блоки "Сильная Армения" и "Армения" войдут в парламент", – приводит данные РИА Новости.
Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер – по итогам выборов политсила набрала 58 287 голосов или 3,89%. Таким образом, с учетом четырехпроцентного барьера партия в парламент не проходит.
Правящая партия "Гражданский договор" набрала 49,7% голосов и сможет самостоятельно сформировать правительство.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Как заявлял ранее представитель "Сильной Армении" Арам Вардеванян, на выборах фиксировали множество нарушений избирательного законодательства. Он пояснил, что были случаи, когда в квартире зарегистрировано несколько человек, а в списке оказывается 35. Карапетян сообщил о массовых арестах сторонников оппозиции.
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