https://crimea.ria.ru/20260614/troe-muzhchin-pogibli-v-lobovom-dtp-s-gruzovikom-na-kubani-1156840990.html

Трое мужчин погибли в лобовом ДТП с грузовиком на Кубани

Трое мужчин погибли в лобовом ДТП с грузовиком на Кубани - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Трое мужчин погибли в лобовом ДТП с грузовиком на Кубани

Три человека погибли в Тихорецком районе Краснодарского края при столкновении легковушки и грузовика. Об этом сообщает региональное МВД. РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T15:31

2026-06-14T15:31

2026-06-14T15:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Три человека погибли в Тихорецком районе Краснодарского края при столкновении легковушки и грузовика. Об этом сообщает региональное МВД.По предварительной информации, на автодороге "Тихорецк – Белая Глина – граница Ростовской области" 21-летний житель Новосибирской области за рулем Honda Domani выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Canter под управлением 51-летнего местного жителя.Отмечается, что 22-летний пассажир японского авто госпитализирован, водителю Mitsubishi оказана медицинская помощь.Ранее 19-летний мопедист погиб в ДТП на Кубани при столкновении с легковым авто, водитель и 12-летний пассажир мототранспорта госпитализированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семероВ Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщинуЧетыре человека погибли и один ранен в ДТП с тремя авто на Ставрополье

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, происшествия, мвд по краснодарскому краю, дтп