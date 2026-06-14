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Трое мужчин погибли в лобовом ДТП с грузовиком на Кубани - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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Трое мужчин погибли в лобовом ДТП с грузовиком на Кубани
Трое мужчин погибли в лобовом ДТП с грузовиком на Кубани - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Трое мужчин погибли в лобовом ДТП с грузовиком на Кубани
Три человека погибли в Тихорецком районе Краснодарского края при столкновении легковушки и грузовика. Об этом сообщает региональное МВД. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T15:31
2026-06-14T15:31
новости
краснодарский край
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Три человека погибли в Тихорецком районе Краснодарского края при столкновении легковушки и грузовика. Об этом сообщает региональное МВД.По предварительной информации, на автодороге "Тихорецк – Белая Глина – граница Ростовской области" 21-летний житель Новосибирской области за рулем Honda Domani выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Canter под управлением 51-летнего местного жителя.Отмечается, что 22-летний пассажир японского авто госпитализирован, водителю Mitsubishi оказана медицинская помощь.Ранее 19-летний мопедист погиб в ДТП на Кубани при столкновении с легковым авто, водитель и 12-летний пассажир мототранспорта госпитализированы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Кубани женщина на BMW въехала в автобус – пострадали семероВ Крыму несовершеннолетний мопедист насмерть сбил женщинуЧетыре человека погибли и один ранен в ДТП с тремя авто на Ставрополье
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости, краснодарский край, происшествия, мвд по краснодарскому краю, дтп
Трое мужчин погибли в лобовом ДТП с грузовиком на Кубани

Трое мужчин погибли в лобовом ДТП с грузовиком в Краснодарском крае

15:31 14.06.2026
 
© Полиция Кубани в МАКСДТП в Краснодарском крае
ДТП в Краснодарском крае
© Полиция Кубани в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Три человека погибли в Тихорецком районе Краснодарского края при столкновении легковушки и грузовика. Об этом сообщает региональное МВД.
По предварительной информации, на автодороге "Тихорецк – Белая Глина – граница Ростовской области" 21-летний житель Новосибирской области за рулем Honda Domani выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mitsubishi Canter под управлением 51-летнего местного жителя.
"Водитель и пассажир легкового авто погибли на месте ДТП. Позднее в больнице от полученных травм скончался пассажир Honda 2007 года рождения", – сообщил командир ДПС Госавтоинспекции Тихорецкого района Роман Сачко.
Отмечается, что 22-летний пассажир японского авто госпитализирован, водителю Mitsubishi оказана медицинская помощь.
Ранее 19-летний мопедист погиб в ДТП на Кубани при столкновении с легковым авто, водитель и 12-летний пассажир мототранспорта госпитализированы.
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