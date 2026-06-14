Рейтинг@Mail.ru
Три крымских курорта вошли в топ мест для отдыха компаниями - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260614/tri-krymskikh-kurorta-voshli-v-top-mest-dlya-otdykha-kompaniyami--1156700587.html
Три крымских курорта вошли в топ мест для отдыха компаниями
Три крымских курорта вошли в топ мест для отдыха компаниями - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Три крымских курорта вошли в топ мест для отдыха компаниями
Ялта, Алушта и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T20:56
2026-06-14T20:56
крым
новости крыма
алушта
феодосия
ялта
отдых в крыму
внутренний туризм
туризм в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/43/1118274382_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9709d78051dd9d1e381b867679c66953.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Питере стоимость размещения составит 8252 рублей за сутки, в Сочи – 4992 рубля, в Москве – 8591 рубль.Далее следует Ялта, где за ночевку в среднем просят 7179 рублей. Чаще всего в курортной столице Крыма туристы останавливаются на 6 ночей. Также дружеские компании выбирают Феодосию, куда чаще всего едут также на 6 дней со средней ценой за сутки в 4008 рублей.Еще один крымский курорт, популярный у компаний друзей – Алушта, со средним ценником 7085 рублей и средней продолжительностью отдыха – 7085 дней.Кроме того, в десятку лидеров вошли Казань – 7533 рубля, Анапа – 6463, Геленджик – 6655 и станица Голубицкая на Кубани – 5568 рублей за ночь.Российские туристы стали чаще приезжать на отдых в Крым вместе с домашними питомцами, сообщал ранее руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронирование отдыха: как не попасться на мошенничество – советы экспертаДля отдыха нужен сценарий: какие новшества ждут гостей КрымаПознавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму
крым
алушта
феодосия
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111827/43/1118274382_0:0:1781:1335_1920x0_80_0_0_c886ccd41afd8a9cd6212cd8d7877264.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, алушта, феодосия, ялта, отдых в крыму, внутренний туризм, туризм в крыму
Три крымских курорта вошли в топ мест для отдыха компаниями

Алушта и Феодосия вошли в топ-10 направлений для отдыха компаниями в июне

20:56 14.06.2026
 
© Depositphotos.com DmitryPochКомпания обнимающихся друзей
Компания обнимающихся друзей - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Depositphotos.com DmitryPoch
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказался Санкт-Петербург с 11 % бронирований компаниями. На втором месте – Сочи, а на третьем – Москва – 8% и 4% бронирований соответственно", – сказано в сообщении.
В Питере стоимость размещения составит 8252 рублей за сутки, в Сочи – 4992 рубля, в Москве – 8591 рубль.
Далее следует Ялта, где за ночевку в среднем просят 7179 рублей. Чаще всего в курортной столице Крыма туристы останавливаются на 6 ночей. Также дружеские компании выбирают Феодосию, куда чаще всего едут также на 6 дней со средней ценой за сутки в 4008 рублей.
Еще один крымский курорт, популярный у компаний друзей – Алушта, со средним ценником 7085 рублей и средней продолжительностью отдыха – 7085 дней.
Кроме того, в десятку лидеров вошли Казань – 7533 рубля, Анапа – 6463, Геленджик – 6655 и станица Голубицкая на Кубани – 5568 рублей за ночь.
Российские туристы стали чаще приезжать на отдых в Крым вместе с домашними питомцами, сообщал ранее руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Бронирование отдыха: как не попасться на мошенничество – советы эксперта
Для отдыха нужен сценарий: какие новшества ждут гостей Крыма
Познавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму
 
КрымНовости КрымаАлуштаФеодосияЯлтаОтдых в КрымуВнутренний туризмТуризм в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:41Гибель женщины при ударе ВСУ по Крыму и захват танкера Британией: главное за день
22:21Еще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
22:16В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человек
22:04Крымский мост: обстановка после открытия движения
21:57В Самаре загорелся магазин и поджег жилую многоэтажку
21:43Ударный беспилотник нашли отдыхающие на побережье Черного моря
21:31Бархатный сезон наоборот: погода на следующей неделе в Крыму
21:10Крымский мост открыт
21:10В Крыму объявлен отбой беспилотной опасности
20:56Три крымских курорта вошли в топ мест для отдыха компаниями
20:39Киевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность
20:23Крымский мост закрыт
20:23В Крыму снова работает ПВО
20:08Когда в Крыму зацветет лаванда и что с розой после погодных "качелей"
19:47В России стало больше отравлений среди пьющих женщин
19:27В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета – погибли шесть человек
19:10Имеет ли перспективу развитие кластера горного туризма в Крыму
18:47Путин созвонился с Трампом – разговор длился почти час
18:28"Обучить" искусственный интеллект: о перспективных профессиях рассказали в Крыму
18:07ЦИК Армении подвел итоги парламентских выборов
Лента новостейМолния