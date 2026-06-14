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Три крымских курорта вошли в топ мест для отдыха компаниями
Три крымских курорта вошли в топ мест для отдыха компаниями - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Три крымских курорта вошли в топ мест для отдыха компаниями
Ялта, Алушта и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T20:56
2026-06-14T20:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Питере стоимость размещения составит 8252 рублей за сутки, в Сочи – 4992 рубля, в Москве – 8591 рубль.Далее следует Ялта, где за ночевку в среднем просят 7179 рублей. Чаще всего в курортной столице Крыма туристы останавливаются на 6 ночей. Также дружеские компании выбирают Феодосию, куда чаще всего едут также на 6 дней со средней ценой за сутки в 4008 рублей.Еще один крымский курорт, популярный у компаний друзей – Алушта, со средним ценником 7085 рублей и средней продолжительностью отдыха – 7085 дней.Кроме того, в десятку лидеров вошли Казань – 7533 рубля, Анапа – 6463, Геленджик – 6655 и станица Голубицкая на Кубани – 5568 рублей за ночь.Российские туристы стали чаще приезжать на отдых в Крым вместе с домашними питомцами, сообщал ранее руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронирование отдыха: как не попасться на мошенничество – советы экспертаДля отдыха нужен сценарий: какие новшества ждут гостей КрымаПознавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, алушта, феодосия, ялта, отдых в крыму, внутренний туризм, туризм в крыму
Три крымских курорта вошли в топ мест для отдыха компаниями
Алушта и Феодосия вошли в топ-10 направлений для отдыха компаниями в июне
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым.
Ялта, Алушта и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.
"На первом месте оказался Санкт-Петербург с 11 % бронирований компаниями. На втором месте – Сочи, а на третьем – Москва – 8% и 4% бронирований соответственно", – сказано в сообщении.
В Питере стоимость размещения составит 8252 рублей за сутки, в Сочи – 4992 рубля, в Москве – 8591 рубль.
Далее следует Ялта, где за ночевку в среднем просят 7179 рублей. Чаще всего в курортной столице Крыма туристы останавливаются на 6 ночей. Также дружеские компании выбирают Феодосию, куда чаще всего едут также на 6 дней со средней ценой за сутки в 4008 рублей.
Еще один крымский курорт, популярный у компаний друзей – Алушта, со средним ценником 7085 рублей и средней продолжительностью отдыха – 7085 дней.
Кроме того, в десятку лидеров вошли Казань – 7533 рубля, Анапа – 6463, Геленджик – 6655 и станица Голубицкая на Кубани – 5568 рублей за ночь.
Российские туристы стали чаще приезжать на отдых в Крым вместе с домашними питомцами,
сообщал ранее руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.
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