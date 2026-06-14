https://crimea.ria.ru/20260614/tri-krymskikh-kurorta-voshli-v-top-mest-dlya-otdykha-kompaniyami--1156700587.html

Три крымских курорта вошли в топ мест для отдыха компаниями

Три крымских курорта вошли в топ мест для отдыха компаниями - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Три крымских курорта вошли в топ мест для отдыха компаниями

Ялта, Алушта и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T20:56

2026-06-14T20:56

2026-06-14T20:56

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алушта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Ялта, Алушта и Феодосия вошли в десятку самых популярных направлений для отдыха компаниями в июне 2026 года. Таковы данные российского сервиса бронирования Твил.Ру.В Питере стоимость размещения составит 8252 рублей за сутки, в Сочи – 4992 рубля, в Москве – 8591 рубль.Далее следует Ялта, где за ночевку в среднем просят 7179 рублей. Чаще всего в курортной столице Крыма туристы останавливаются на 6 ночей. Также дружеские компании выбирают Феодосию, куда чаще всего едут также на 6 дней со средней ценой за сутки в 4008 рублей.Еще один крымский курорт, популярный у компаний друзей – Алушта, со средним ценником 7085 рублей и средней продолжительностью отдыха – 7085 дней.Кроме того, в десятку лидеров вошли Казань – 7533 рубля, Анапа – 6463, Геленджик – 6655 и станица Голубицкая на Кубани – 5568 рублей за ночь.Российские туристы стали чаще приезжать на отдых в Крым вместе с домашними питомцами, сообщал ранее руководитель по развитию сервисов для арендодателей сервиса Авито Путешествия Рауль Салахов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бронирование отдыха: как не попасться на мошенничество – советы экспертаДля отдыха нужен сценарий: какие новшества ждут гостей КрымаПознавательный туризм: какие экскурсии в тренде в Крыму

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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