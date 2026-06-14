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Точка опоры: севастопольцев поздравили с днем города

Точка опоры: севастопольцев поздравили с днем города - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Точка опоры: севастопольцев поздравили с днем города

Севастополь 14 июня отмечает День города. С праздником севастопольцев поздравили губернатор региона Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов и председатель... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T09:45

2026-06-14T09:45

2026-06-14T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Севастополь 14 июня отмечает День города. С праздником севастопольцев поздравили губернатор региона Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.В своем обращении Развожаев подчеркнул, что Севастополь стал точкой опоры, особой системой координат, по которой горожане сверяют свою жизнь. А трудности лишь объединяют севастопольцев и укрепляют любовь к родному городу.Глава региона отметил, что немногим городам выпала такая великая и трудная судьба. Но история продолжается не только в книгах и памятных датах. Она – в каждом мгновении. Даже под звуки воздушных тревог Севастополь остается полным жизни, планов и надежд.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что Севастополь встречает праздник в непростое время – враг вновь испытывает на прочность и мужество его жителей. Под удары попадает то, что особенно дорого каждому русскому человеку, – историческая память, духовные и культурные ценности. Это попытка добраться до самого важного – до души народа, до его национального самосознания, до священной связи поколений.И подчеркнул, что современный Севастополь – город с огромным экономическим, научно-техническим, культурным и рекреационным потенциалом. Но главное его богатство – это люди, которые хранят в своем сердце любовь к России, благодарность и верность заветам предков и гордятся своей историей.Крым и Севастополь – братские регионы, самые близкие во всех смыслах этого слова, отметил Аксенов. "Стоим плечом к плечу за Россию, за Победу! Поздравляю севастопольцев с праздником, желаю всем мира и добра, а городу русских моряков – процветания!" – написал Аксенов.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что Севастополь – символ мужества и отваги, несгибаемой воли к победе, форпост Русского мира с легендарной историей, сотканной из множества героических страниц.И поздравил губернатора всех севастопольцев с праздником, пожелав благополучия, мира и успехов.14 июня 1783 года считается датой основания Севастополя. В этот день на западном берегу Южной бухты под руководством контр-адмирала Томаса Меккензи (Фомы Фомича Мекензи) были заложены первые каменные постройки города: дом командующего Севастопольской эскадрой, часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная впоследствии Графской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наша страна – это мы: крымчан и севастопольцев поздравили с Днем РоссииКак отмечают День России в Крыму и СевастополеКак Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флот

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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