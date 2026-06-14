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Точка опоры: севастопольцев поздравили с днем города
Точка опоры: севастопольцев поздравили с днем города - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Точка опоры: севастопольцев поздравили с днем города
Севастополь 14 июня отмечает День города. С праздником севастопольцев поздравили губернатор региона Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов и председатель... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T09:45
2026-06-14T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Севастополь 14 июня отмечает День города. С праздником севастопольцев поздравили губернатор региона Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.В своем обращении Развожаев подчеркнул, что Севастополь стал точкой опоры, особой системой координат, по которой горожане сверяют свою жизнь. А трудности лишь объединяют севастопольцев и укрепляют любовь к родному городу.Глава региона отметил, что немногим городам выпала такая великая и трудная судьба. Но история продолжается не только в книгах и памятных датах. Она – в каждом мгновении. Даже под звуки воздушных тревог Севастополь остается полным жизни, планов и надежд.Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что Севастополь встречает праздник в непростое время – враг вновь испытывает на прочность и мужество его жителей. Под удары попадает то, что особенно дорого каждому русскому человеку, – историческая память, духовные и культурные ценности. Это попытка добраться до самого важного – до души народа, до его национального самосознания, до священной связи поколений.И подчеркнул, что современный Севастополь – город с огромным экономическим, научно-техническим, культурным и рекреационным потенциалом. Но главное его богатство – это люди, которые хранят в своем сердце любовь к России, благодарность и верность заветам предков и гордятся своей историей.Крым и Севастополь – братские регионы, самые близкие во всех смыслах этого слова, отметил Аксенов. "Стоим плечом к плечу за Россию, за Победу! Поздравляю севастопольцев с праздником, желаю всем мира и добра, а городу русских моряков – процветания!" – написал Аксенов.Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что Севастополь – символ мужества и отваги, несгибаемой воли к победе, форпост Русского мира с легендарной историей, сотканной из множества героических страниц.И поздравил губернатора всех севастопольцев с праздником, пожелав благополучия, мира и успехов.14 июня 1783 года считается датой основания Севастополя. В этот день на западном берегу Южной бухты под руководством контр-адмирала Томаса Меккензи (Фомы Фомича Мекензи) были заложены первые каменные постройки города: дом командующего Севастопольской эскадрой, часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная впоследствии Графской.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Наша страна – это мы: крымчан и севастопольцев поздравили с Днем РоссииКак отмечают День России в Крыму и СевастополеКак Екатерина Вторая принимала Севастополь и Черноморский флот
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севастополь, новости севастополя, новости крыма, крым, михаил развожаев, сергей аксенов, владимир константинов, праздники и памятные даты
Точка опоры: севастопольцев поздравили с днем города
Город-герой Севастополь отмечает 243-й день рождения
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Севастополь 14 июня отмечает День города. С праздником севастопольцев поздравили губернатор региона Михаил Развожаев, глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
В своем обращении Развожаев подчеркнул, что Севастополь стал точкой опоры, особой системой координат, по которой горожане сверяют свою жизнь. А трудности лишь объединяют севастопольцев и укрепляют любовь к родному городу.
"Сегодня мы, по сути, переживаем Третью оборону. В моменты, когда враг пытается атаковать наш мирный дом, каждый особенно остро чувствует: насколько дорог нам Севастополь. Нас пытаются лишить того, что нам дорого, но это лишь сильнее объединяет нас в желании сохранить и защитить родной город!" – написал губернатор в своем канале в МАКС.
Глава региона отметил, что немногим городам выпала такая великая и трудная судьба. Но история продолжается не только в книгах и памятных датах. Она – в каждом мгновении. Даже под звуки воздушных тревог Севастополь остается полным жизни, планов и надежд.
"Время вновь доказывает: невозможно уничтожить характер, память и любовь людей к своему городу. Пусть впереди у нашего Севастополя будет как можно больше светлых дней и поводов для радости!" – подчеркнул Михаил Развожаев.
Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что Севастополь встречает праздник в непростое время – враг вновь испытывает на прочность и мужество его жителей. Под удары попадает то, что особенно дорого каждому русскому человеку, – историческая память, духовные и культурные ценности. Это попытка добраться до самого важного – до души народа, до его национального самосознания, до священной связи поколений.
"История Севастополя учит нас главному: этот город невозможно сломить. Здесь каждый камень напоминает о великом прошлом нашего Отечества, о стойкости и героизме русского народа. О ратных подвигах, об именах, составивших славу и гордость России", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
И подчеркнул, что современный Севастополь – город с огромным экономическим, научно-техническим, культурным и рекреационным потенциалом. Но главное его богатство – это люди, которые хранят в своем сердце любовь к России, благодарность и верность заветам предков и гордятся своей историей.
Крым и Севастополь – братские регионы, самые близкие во всех смыслах этого слова, отметил Аксенов. "Стоим плечом к плечу за Россию, за Победу! Поздравляю севастопольцев с праздником, желаю всем мира и добра, а городу русских моряков – процветания!" – написал Аксенов.
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов отметил, что Севастополь – символ мужества и отваги, несгибаемой воли к победе, форпост Русского мира с легендарной историей, сотканной из множества героических страниц.
"Мы помним тех, кто заплатил жизнью за мирное небо над городом, кто восстанавливал и развивал его. Крым и Севастополь неразрывно связаны. Наше единство, любовь и преданность общей Родине позволяли нам достойно пройти через все испытания, а в 2014 году стали залогом успешного возвращения полуострова в Россию", – написал Константинов в своем канале в МАКС.
И поздравил губернатора всех севастопольцев с праздником, пожелав благополучия, мира и успехов.
14 июня 1783 года считается датой основания Севастополя. В этот день на западном берегу Южной бухты под руководством контр-адмирала Томаса Меккензи (Фомы Фомича Мекензи) были заложены первые каменные постройки города: дом командующего Севастопольской эскадрой, часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная впоследствии Графской.
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