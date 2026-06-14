https://crimea.ria.ru/20260614/snova-grozy-pogoda-v-krymu-na-voskresene-1156824364.html

Снова грозы: погода в Крыму на воскресенье

Снова грозы: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Снова грозы: погода в Крыму на воскресенье

В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T00:01

2026-06-14T00:01

2026-06-14T00:01

погода

погода в крыму

крымский гидрометцентр

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24…26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +22...24.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +17 до +19, днем от +24 до +26 градусов.По Крыму объявлено экстренное предупреждение. В западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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феодосия

симферополь

севастополь

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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