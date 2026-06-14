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Снова грозы: погода в Крыму на воскресенье
Снова грозы: погода в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Снова грозы: погода в Крыму на воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T00:01
2026-06-14T00:01
2026-06-14T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24…26 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +22...24.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +17 до +19, днем от +24 до +26 градусов.По Крыму объявлено экстренное предупреждение. В западных районах полуострова сохранится высокая пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода, погода в крыму, крымский гидрометцентр, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, симферополь, севастополь, новости крыма
Снова грозы: погода в Крыму на воскресенье
Погода в Крыму на воскресенье
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится неустойчивый характер погоды. Местами пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром в отдельных пунктах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветерсеверо-западный, 7-12 м/с, при грозе порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, в горах +11…13; днем +23…28, в горах +17…22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +24…26 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днем западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +22...24.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью без осадков, днем дождь с грозой. Ночью температура воздуха составит от +17 до +19, днем от +24 до +26 градусов.
По Крыму объявлено экстренное предупреждение
. В западных районах полуострова
сохранится высокая пожарная опасность.
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