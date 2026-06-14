https://crimea.ria.ru/20260614/rossiyskaya-zhemchuzhina-chto-govorukhin-govoril-o-kryme--pamyati-rezhissera-1156842742.html

Российская жемчужина: что Говорухин говорил о Крыме – памяти режиссера

Российская жемчужина: что Говорухин говорил о Крыме – памяти режиссера - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Российская жемчужина: что Говорухин говорил о Крыме – памяти режиссера

14 июня 2018 года ушел из жизни режиссер, сценарист, народный артист России Станислав Говорухин. До своих последних дней Станислав Сергеевич принимал самое... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T11:24

2026-06-14T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. 14 июня 2018 года ушел из жизни режиссер, сценарист, народный артист России Станислав Говорухин. До своих последних дней Станислав Сергеевич принимал самое активное участие не только в культурной, но и общественно-политической жизни России, являясь депутатом Госдумы РФ и сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта. И творческая, и политическая деятельность Говорухина была в определенной степени связана в том числе и с Крымом.Балаклавский "Гонконг" и Ай-Петринские "Анды"Режиссер очень любил полуостров, называл его российской жемчужиной даже в то время, когда Крым находился в составе Украины. Ведь здесь Говорухин снимал свои киношедевры, такие как "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят" и другие ленты, которые вошли в золотой фонд советского, а впоследствии и российского кинематографа.Так, некоторая часть эпизодов приключенческого фильма "В поисках капитана Гранта" по мотивам романа Жюля Верна была снята в акватории Черного моря и крымских горах. Например, в ленте можно увидеть окрестности Гурзуфа, в частности, бухты Лазурная и Чехова, скалы Адалары и Аю-Даг. К слову, знаменитая Медведь-гора помогла создать в ленте образ Канарских островов.Кроме того, работали кинематографисты на горе Ай-Петри. Именно здесь герои картины преодолевали заснеженные южноамериканские Анды.А непередаваемую атмосферу и дух английского детектива в фильме "Десять негритят" по роману Агаты Кристи удалось воссоздать на Южном берегу Крыма. Для съемок ленты были выбраны замок "Ласточкино гнездо", Воронцовский дворец, особняк графини Вадарской и южнобережные поселки.Также в фильме использовалась акватория Гурзуфа (в начале картины катер с гостями проплывает мимо одной из находящихся здесь скал), скала Дива и гора Кошка в Симеизе (здесь причаливает катер, после чего гости поднимаются по лестнице на уединенный Негритянский остров).Лидер советского кинопроката 1980 года – боевик "Пираты XX века", сценарий к которому написал Станислав Говорухин, также снимался в Крыму на базе Ялтинского филиала киностудии имени Горького. Съемки проходили в Новом Свете (Разбойничья бухта, Голубая бухта, Царский пляж), Коктебеле и около поселка Оленевка на мысе Тарханкут.Гора Демерджи в Крыму стала съемочной площадкой для фильма Говорухина "Белый взрыв" (1969 год), рассказывающего о подвиге военных альпинистов в годы Великой Отечественной войны. А в приключенческой мелодраме "Пассажирка", в котором он выступил режиссером, сценаристом, продюссером и даже сыграл одну из ролей, Говорухин "превратил" севастопольскую Балаклаву в Гонконг. Кроме того, съемочная группа поработала на Ялтинской киностудии: там в специальном бассейне снимали шторм, в который попадает экипаж, используя двухметровую копию корабля и создавая огромные волны.Пророческая надеждаДля Говорухина Крым всегда был русской землей, и он не уставал это повторять. В один из своих более поздних визитов в Крым, не связанных со съемками фильмов, в 2010 году на встрече с журналистами он подверг нещадной критике решение Никиты Хрущева о передаче полуострова Украинской ССР в 1954 году и выразил надежду, что когда-нибудь Крым снова станет российским. Эти слова в итоге оказались пророческими. Во время событий "Крымской весны" режиссер вместе с десятками других видных деятелей культуры РФ подписал открытое письмо в поддержку действий президента Владимира Путина по поводу Крыма.РИА Новости Крым вспоминает наиболее яркие высказывания Станислава Говорухина о Крыме, сделанные ими в разное время."Что для меня Крым? Российская жемчужина. В Крым я ездил сотни раз, работал здесь. Хоть кусочек, но в Крыму снимали почти все фильмы… Странно, что Крым теперь – заграница? Хрущев и Ельцин постарались. Один подарил Крым Украине, а другой, когда украинцы и не настаивали, чтобы он остался в составе Украины, сказал: забирайте. Вот так все происходило", – из интервью "Крымской правде", 2010 год."Скажите, какие такие "проблемы" начались с присоединением Крыма? У кого? Бред какой-то… Это все московская тусовка мутит воду… Только наша интеллигенция и бизнесмены рассуждают на тему "зачем нам нужен был Крым?" Простой народ так не говорит. А что в Крыму говорят, знаете? Я только что оттуда… Главный вопрос: "А вы нас обратно не отдадите?" Все остальное для них – мелочи жизни", – из интервью "Аргументы и факты", 2014 год."Я думаю, что Крым – это повод (к принятию санкций против России – ред.). Они (коллективный Запад – ред.) всегда были враждебны к нам! Вспомните, с какой ненавистью относился к нам Запад в Крымской войне 1850-х годов. Англичане, турки, французы – все бросились на Россию. Как и во время революции", – из интервью "Аргументы и факты", 2015 год."Легко представить, что было бы в Крыму, если бы жителям Крыма не дали провести референдум. Сколько бы крови пролилось!" – Из интервью изданию "Собеседник.ru", 2015 год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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