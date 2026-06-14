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Российская жемчужина: что Говорухин говорил о Крыме – памяти режиссера - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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Российская жемчужина: что Говорухин говорил о Крыме – памяти режиссера
Российская жемчужина: что Говорухин говорил о Крыме – памяти режиссера - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Российская жемчужина: что Говорухин говорил о Крыме – памяти режиссера
14 июня 2018 года ушел из жизни режиссер, сценарист, народный артист России Станислав Говорухин. До своих последних дней Станислав Сергеевич принимал самое... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T11:24
2026-06-14T21:31
кино
память
крым
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. 14 июня 2018 года ушел из жизни режиссер, сценарист, народный артист России Станислав Говорухин. До своих последних дней Станислав Сергеевич принимал самое активное участие не только в культурной, но и общественно-политической жизни России, являясь депутатом Госдумы РФ и сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта. И творческая, и политическая деятельность Говорухина была в определенной степени связана в том числе и с Крымом.Балаклавский "Гонконг" и Ай-Петринские "Анды"Режиссер очень любил полуостров, называл его российской жемчужиной даже в то время, когда Крым находился в составе Украины. Ведь здесь Говорухин снимал свои киношедевры, такие как "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят" и другие ленты, которые вошли в золотой фонд советского, а впоследствии и российского кинематографа.Так, некоторая часть эпизодов приключенческого фильма "В поисках капитана Гранта" по мотивам романа Жюля Верна была снята в акватории Черного моря и крымских горах. Например, в ленте можно увидеть окрестности Гурзуфа, в частности, бухты Лазурная и Чехова, скалы Адалары и Аю-Даг. К слову, знаменитая Медведь-гора помогла создать в ленте образ Канарских островов.Кроме того, работали кинематографисты на горе Ай-Петри. Именно здесь герои картины преодолевали заснеженные южноамериканские Анды.А непередаваемую атмосферу и дух английского детектива в фильме "Десять негритят" по роману Агаты Кристи удалось воссоздать на Южном берегу Крыма. Для съемок ленты были выбраны замок "Ласточкино гнездо", Воронцовский дворец, особняк графини Вадарской и южнобережные поселки.Также в фильме использовалась акватория Гурзуфа (в начале картины катер с гостями проплывает мимо одной из находящихся здесь скал), скала Дива и гора Кошка в Симеизе (здесь причаливает катер, после чего гости поднимаются по лестнице на уединенный Негритянский остров).Лидер советского кинопроката 1980 года – боевик "Пираты XX века", сценарий к которому написал Станислав Говорухин, также снимался в Крыму на базе Ялтинского филиала киностудии имени Горького. Съемки проходили в Новом Свете (Разбойничья бухта, Голубая бухта, Царский пляж), Коктебеле и около поселка Оленевка на мысе Тарханкут.Гора Демерджи в Крыму стала съемочной площадкой для фильма Говорухина "Белый взрыв" (1969 год), рассказывающего о подвиге военных альпинистов в годы Великой Отечественной войны. А в приключенческой мелодраме "Пассажирка", в котором он выступил режиссером, сценаристом, продюссером и даже сыграл одну из ролей, Говорухин "превратил" севастопольскую Балаклаву в Гонконг. Кроме того, съемочная группа поработала на Ялтинской киностудии: там в специальном бассейне снимали шторм, в который попадает экипаж, используя двухметровую копию корабля и создавая огромные волны.Пророческая надеждаДля Говорухина Крым всегда был русской землей, и он не уставал это повторять. В один из своих более поздних визитов в Крым, не связанных со съемками фильмов, в 2010 году на встрече с журналистами он подверг нещадной критике решение Никиты Хрущева о передаче полуострова Украинской ССР в 1954 году и выразил надежду, что когда-нибудь Крым снова станет российским. Эти слова в итоге оказались пророческими. Во время событий "Крымской весны" режиссер вместе с десятками других видных деятелей культуры РФ подписал открытое письмо в поддержку действий президента Владимира Путина по поводу Крыма.РИА Новости Крым вспоминает наиболее яркие высказывания Станислава Говорухина о Крыме, сделанные ими в разное время."Что для меня Крым? Российская жемчужина. В Крым я ездил сотни раз, работал здесь. Хоть кусочек, но в Крыму снимали почти все фильмы… Странно, что Крым теперь – заграница? Хрущев и Ельцин постарались. Один подарил Крым Украине, а другой, когда украинцы и не настаивали, чтобы он остался в составе Украины, сказал: забирайте. Вот так все происходило", – из интервью "Крымской правде", 2010 год."Скажите, какие такие "проблемы" начались с присоединением Крыма? У кого? Бред какой-то… Это все московская тусовка мутит воду… Только наша интеллигенция и бизнесмены рассуждают на тему "зачем нам нужен был Крым?" Простой народ так не говорит. А что в Крыму говорят, знаете? Я только что оттуда… Главный вопрос: "А вы нас обратно не отдадите?" Все остальное для них – мелочи жизни", – из интервью "Аргументы и факты", 2014 год."Я думаю, что Крым – это повод (к принятию санкций против России – ред.). Они (коллективный Запад – ред.) всегда были враждебны к нам! Вспомните, с какой ненавистью относился к нам Запад в Крымской войне 1850-х годов. Англичане, турки, французы – все бросились на Россию. Как и во время революции", – из интервью "Аргументы и факты", 2015 год."Легко представить, что было бы в Крыму, если бы жителям Крыма не дали провести референдум. Сколько бы крови пролилось!" – Из интервью изданию "Собеседник.ru", 2015 год.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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4.7
96
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кино, память, крым, россия
Российская жемчужина: что Говорухин говорил о Крыме – памяти режиссера

Памяти режиссера Станислава Говорухина

11:24 14.06.2026 (обновлено: 21:31 14.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкСтанислав Говорухин
Станислав Говорухин - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. 14 июня 2018 года ушел из жизни режиссер, сценарист, народный артист России Станислав Говорухин. До своих последних дней Станислав Сергеевич принимал самое активное участие не только в культурной, но и общественно-политической жизни России, являясь депутатом Госдумы РФ и сопредседателем Центрального штаба Общероссийского народного фронта. И творческая, и политическая деятельность Говорухина была в определенной степени связана в том числе и с Крымом.

Балаклавский "Гонконг" и Ай-Петринские "Анды"

Режиссер очень любил полуостров, называл его российской жемчужиной даже в то время, когда Крым находился в составе Украины. Ведь здесь Говорухин снимал свои киношедевры, такие как "В поисках капитана Гранта", "Десять негритят" и другие ленты, которые вошли в золотой фонд советского, а впоследствии и российского кинематографа.
Так, некоторая часть эпизодов приключенческого фильма "В поисках капитана Гранта" по мотивам романа Жюля Верна была снята в акватории Черного моря и крымских горах. Например, в ленте можно увидеть окрестности Гурзуфа, в частности, бухты Лазурная и Чехова, скалы Адалары и Аю-Даг. К слову, знаменитая Медведь-гора помогла создать в ленте образ Канарских островов.
Кроме того, работали кинематографисты на горе Ай-Петри. Именно здесь герои картины преодолевали заснеженные южноамериканские Анды.
Кадр из художественного фильма В поисках капитана Гранта
30 июля 2016, 12:44
"В поисках капитана Гранта": приключения героев Жюля Верна в КрымуВ окрестностях Гурзуфа и на Ай-Петри в 1985 году Станислав Говорухин снял часть материала для фильма "В поисках капитана Гранта". Приключенческая картина была создана по мотивам романа Жюля Верна. В ней снялись советские и болгарские актеры.
А непередаваемую атмосферу и дух английского детектива в фильме "Десять негритят" по роману Агаты Кристи удалось воссоздать на Южном берегу Крыма. Для съемок ленты были выбраны замок "Ласточкино гнездо", Воронцовский дворец, особняк графини Вадарской и южнобережные поселки.
Также в фильме использовалась акватория Гурзуфа (в начале картины катер с гостями проплывает мимо одной из находящихся здесь скал), скала Дива и гора Кошка в Симеизе (здесь причаливает катер, после чего гости поднимаются по лестнице на уединенный Негритянский остров).
Кадр из художественного фильма 10 негритят
22 мая 2016, 12:51
"10 негритят": атмосферу Англии воспроизвели на ЮБКВ 1987 году на экраны вышел советский детективный триллер "Десять негритят". Экранизацию романа английской писательницы Агаты Кристи создали на ЮБК. Режиссером выступил Станислав Говорухин.
Лидер советского кинопроката 1980 года – боевик "Пираты XX века", сценарий к которому написал Станислав Говорухин, также снимался в Крыму на базе Ялтинского филиала киностудии имени Горького. Съемки проходили в Новом Свете (Разбойничья бухта, Голубая бухта, Царский пляж), Коктебеле и около поселка Оленевка на мысе Тарханкут.
Кадр из художественного фильма Пираты XX века
14 июля 2025, 19:33
45 лет "Пиратам XX века": азиатский порт в Ялте и туземцы в Коктебеле
Гора Демерджи в Крыму стала съемочной площадкой для фильма Говорухина "Белый взрыв" (1969 год), рассказывающего о подвиге военных альпинистов в годы Великой Отечественной войны. А в приключенческой мелодраме "Пассажирка", в котором он выступил режиссером, сценаристом, продюссером и даже сыграл одну из ролей, Говорухин "превратил" севастопольскую Балаклаву в Гонконг. Кроме того, съемочная группа поработала на Ялтинской киностудии: там в специальном бассейне снимали шторм, в который попадает экипаж, используя двухметровую копию корабля и создавая огромные волны.

Пророческая надежда

Для Говорухина Крым всегда был русской землей, и он не уставал это повторять. В один из своих более поздних визитов в Крым, не связанных со съемками фильмов, в 2010 году на встрече с журналистами он подверг нещадной критике решение Никиты Хрущева о передаче полуострова Украинской ССР в 1954 году и выразил надежду, что когда-нибудь Крым снова станет российским. Эти слова в итоге оказались пророческими. Во время событий "Крымской весны" режиссер вместе с десятками других видных деятелей культуры РФ подписал открытое письмо в поддержку действий президента Владимира Путина по поводу Крыма.
РИА Новости Крым вспоминает наиболее яркие высказывания Станислава Говорухина о Крыме, сделанные ими в разное время.
"Что для меня Крым? Российская жемчужина. В Крым я ездил сотни раз, работал здесь. Хоть кусочек, но в Крыму снимали почти все фильмы… Странно, что Крым теперь – заграница? Хрущев и Ельцин постарались. Один подарил Крым Украине, а другой, когда украинцы и не настаивали, чтобы он остался в составе Украины, сказал: забирайте. Вот так все происходило", – из интервью "Крымской правде", 2010 год.
"Скажите, какие такие "проблемы" начались с присоединением Крыма? У кого? Бред какой-то… Это все московская тусовка мутит воду… Только наша интеллигенция и бизнесмены рассуждают на тему "зачем нам нужен был Крым?" Простой народ так не говорит. А что в Крыму говорят, знаете? Я только что оттуда… Главный вопрос: "А вы нас обратно не отдадите?" Все остальное для них – мелочи жизни", – из интервью "Аргументы и факты", 2014 год.
"Я думаю, что Крым – это повод (к принятию санкций против России – ред.). Они (коллективный Запад – ред.) всегда были враждебны к нам! Вспомните, с какой ненавистью относился к нам Запад в Крымской войне 1850-х годов. Англичане, турки, французы – все бросились на Россию. Как и во время революции", – из интервью "Аргументы и факты", 2015 год.
"Легко представить, что было бы в Крыму, если бы жителям Крыма не дали провести референдум. Сколько бы крови пролилось!"Из интервью изданию "Собеседник.ru", 2015 год.
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