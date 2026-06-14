https://crimea.ria.ru/20260614/rodion-miroshnik-posetil-khersonskuyu-oblast-dlya-fiksatsii-prestupleniy-vsu-1156845736.html

Родион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений ВСУ

Родион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений ВСУ - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Родион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений ВСУ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник приехал в Херсонскую область, где вместе с омбудсменом региона Сергеем Георгиевым встретился с людьми,... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T15:10

2026-06-14T15:10

2026-06-14T15:31

херсонская область

сергей георгиев

родион мирошник

владимир сальдо

новости

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник приехал в Херсонскую область, где вместе с омбудсменом региона Сергеем Георгиевым встретился с людьми, испытавшими на себе последствия террористических ударов врага. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Родион Мирошник и Сергей Георгиев посетили пункты временного размещения в Железном Порту, Скадовскую центральную районную больницу, побывали в Хорлах и Каланчаке. Они встретились с людьми, которые на себе испытали последствия террористических ударов врага и собрали свидетельства и факты, рассказал губернатор.По информации Сальдо, собранные материалы будут представлены на международных площадках. Среди фактов преступлений ВСУ, Сальдо назвал обстрелы гражданских объектов, дистанционное минирование дорог, попытки сорвать снабжение населенных пунктов продуктами и медикаментами.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что с начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению – только за минувшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных россиянина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по больнице в Херсонской области – всего за сутки ранены 13 человекВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской областиБьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине

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херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, сергей георгиев, родион мирошник, владимир сальдо, новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу