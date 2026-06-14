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Родион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений ВСУ - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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Родион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений ВСУ
Родион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений ВСУ - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Родион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений ВСУ
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник приехал в Херсонскую область, где вместе с омбудсменом региона Сергеем Георгиевым встретился с людьми,... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T15:10
2026-06-14T15:31
херсонская область
сергей георгиев
родион мирошник
владимир сальдо
новости
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник приехал в Херсонскую область, где вместе с омбудсменом региона Сергеем Георгиевым встретился с людьми, испытавшими на себе последствия террористических ударов врага. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.Родион Мирошник и Сергей Георгиев посетили пункты временного размещения в Железном Порту, Скадовскую центральную районную больницу, побывали в Хорлах и Каланчаке. Они встретились с людьми, которые на себе испытали последствия террористических ударов врага и собрали свидетельства и факты, рассказал губернатор.По информации Сальдо, собранные материалы будут представлены на международных площадках. Среди фактов преступлений ВСУ, Сальдо назвал обстрелы гражданских объектов, дистанционное минирование дорог, попытки сорвать снабжение населенных пунктов продуктами и медикаментами.Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что с начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению – только за минувшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных россиянина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по больнице в Херсонской области – всего за сутки ранены 13 человекВСУ нанесли удары по мостам на границе Крыма и Херсонской областиБьют по грузовикам и бензовозам: смертельная атака дронов на Херсонщине
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херсонская область, сергей георгиев, родион мирошник, владимир сальдо, новости, всу (вооруженные силы украины), атаки всу
Родион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений ВСУ

Родион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений киевского режима

15:10 14.06.2026 (обновлено: 15:31 14.06.2026)
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСДля фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник приехал в Херсонскую область, где вместе с омбудсменом региона Сергеем Георгиевым встретился с людьми, испытавшими на себе последствия террористических ударов врага. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

"Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник", – написал Сальдо в своем канале в МАКС.

© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСДля фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
1 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСДля фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
2 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСДля фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
3 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСДля фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
4 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСДля фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
5 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСДля фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
6 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
1 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
2 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
3 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
4 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
5 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
6 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
Родион Мирошник и Сергей Георгиев посетили пункты временного размещения в Железном Порту, Скадовскую центральную районную больницу, побывали в Хорлах и Каланчаке. Они встретились с людьми, которые на себе испытали последствия террористических ударов врага и собрали свидетельства и факты, рассказал губернатор.
По информации Сальдо, собранные материалы будут представлены на международных площадках. Среди фактов преступлений ВСУ, Сальдо назвал обстрелы гражданских объектов, дистанционное минирование дорог, попытки сорвать снабжение населенных пунктов продуктами и медикаментами.
"Благодарю Родиона Мирошника за принципиальную позицию и внимание к Херсонской области. Отдельное спасибо региональному Уполномоченному по защите прав человека Сергею Георгиеву за ежедневную помощь жителям Херсонщины в самых непростых ситуациях", – отметил Владимир Сальдо.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что с начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению – только за минувшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных россиянина.
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Херсонская областьСергей ГеоргиевРодион МирошникВладимир СальдоНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУ
 
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