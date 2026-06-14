Родион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений ВСУ
Родион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений киевского режима
15:10 14.06.2026 (обновлено: 15:31 14.06.2026)
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСДля фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник приехал в Херсонскую область, где вместе с омбудсменом региона Сергеем Георгиевым встретился с людьми, испытавшими на себе последствия террористических ударов врага. Об этом сообщил губернатор области Владимир Сальдо.
"Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник", – написал Сальдо в своем канале в МАКС.
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСДля фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
1 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСДля фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
2 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСДля фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
3 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСДля фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
4 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСДля фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
5 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСДля фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
6 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
1 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
2 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
3 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
4 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
5 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
6 из 6
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
Родион Мирошник и Сергей Георгиев посетили пункты временного размещения в Железном Порту, Скадовскую центральную районную больницу, побывали в Хорлах и Каланчаке. Они встретились с людьми, которые на себе испытали последствия террористических ударов врага и собрали свидетельства и факты, рассказал губернатор.
По информации Сальдо, собранные материалы будут представлены на международных площадках. Среди фактов преступлений ВСУ, Сальдо назвал обстрелы гражданских объектов, дистанционное минирование дорог, попытки сорвать снабжение населенных пунктов продуктами и медикаментами.
"Благодарю Родиона Мирошника за принципиальную позицию и внимание к Херсонской области. Отдельное спасибо региональному Уполномоченному по защите прав человека Сергею Георгиеву за ежедневную помощь жителям Херсонщины в самых непростых ситуациях", – отметил Владимир Сальдо.
Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что с начала текущего года киевский режим достиг нового пика эскалации ударов по российскому гражданскому населению – только за минувшую неделю от рук ВСУ погибли 43 мирных россиянина.
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