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Пьяный хозяин выгуливал без намордников: бойцовские псы покусали ребенка в Севастополе
Пьяный хозяин выгуливал без намордников: бойцовские псы покусали ребенка в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Пьяный хозяин выгуливал без намордников: бойцовские псы покусали ребенка в Севастополе
В детском парке Севастополя бойцовские собаки напали на 6-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T16:43
2026-06-14T16:43
2026-06-14T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В детском парке Севастополя бойцовские собаки напали на 6-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.Как сообщили в полиции, днем 12 июня в дежурную часть по Ленинскому району города обратилась 37-летняя местная жительница, которая сообщила, что на ее малолетнюю дочь напала собака бойцовской породы. Со слов заявительницы, она вместе со своей подругой, 8-летним сыном и 6-летней дочерью отправились гулять в сквер на улице Николая Музыки. Пока дети катались на самокатах, женщины ушли в находившееся поблизости кафе заказать кофе. Спустя несколько минут они услышали крик ребенка и сразу же вернулись.Женщина вызвала скорую помощь и сообщила в полицию. По прибытию медиков она вместе с пострадавшим ребенком уехала в больницу. Девочке оказана вся необходимая помощь, ее жизни ничего не угрожает, проинформировали правоохранители.Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД были опрошены очевидцы для установления всех обстоятельств и причин происшествия. Севастопольские полицейские установили личность владельца собак, напавших на девочку. Хозяином животных оказался 51-летний местный житель.Мужчина рассказал, что в тот день вместе со своей дочерью, которая оказалась ровесницей потерпевшей, и двумя собаками породы "Немецкий боксер" отправился в близлежащий парк. С его слов, дочь познакомилась с девочкой, а та забрала игрушку у его питомцев, и это стало причиной нападения. Мужчина также рассказал, что во время инцидента отвлекся.Также собранные полицейскими материалы будут направлены в Главное управление ветеринарии Севастополя для привлечения владельца собак к административной ответственности. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о постановке семьи на профилактический учет.По поручению прокурора Севастополя Андрея Шевцова организована проверка происшествия.По информации, поступившей от очевидцев, хозяин собак, выгуливая животных без намордников, находился в состоянии алкогольного опьянения, проинформировали в прокуратуре. Проверка, начатая правоохранительными органами по факту происшествия, находится на контроле надзорного ведомства.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения собаки на ребенка в Крыму. По информации надзорного ведомства на ребенка напала бездомная собака.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бродячие собаки нападают на людей в Армянске – Бастрыкин затребовал докладБездомные собаки стаями нападают на людей в ФеодосииБездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома
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новости севастополя, севастополь, прокуратура города севастополя, собаки, происшествия
Пьяный хозяин выгуливал без намордников: бойцовские псы покусали ребенка в Севастополе
Бойцовские собаки покусали за голову маленькую девочку в парке в Севастополе
16:43 14.06.2026 (обновлено: 18:27 14.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В детском парке Севастополя бойцовские собаки напали на 6-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Как сообщили в полиции, днем 12 июня в дежурную часть по Ленинскому району города обратилась 37-летняя местная жительница, которая сообщила, что на ее малолетнюю дочь напала собака бойцовской породы. Со слов заявительницы, она вместе со своей подругой, 8-летним сыном и 6-летней дочерью отправились гулять в сквер на улице Николая Музыки. Пока дети катались на самокатах, женщины ушли в находившееся поблизости кафе заказать кофе. Спустя несколько минут они услышали крик ребенка и сразу же вернулись.
"Мама детей рассказала, что неизвестный мужчина выгуливал в парке двух собак бойцовской породы без поводка и намордников и, пока они с подругой отсутствовали, оба пса покусали ее младшую дочь за лицо и предплечье", – говорится в сообщении МВД.
Женщина вызвала скорую помощь и сообщила в полицию. По прибытию медиков она вместе с пострадавшим ребенком уехала в больницу. Девочке оказана вся необходимая помощь, ее жизни ничего не угрожает, проинформировали правоохранители.
Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД были опрошены очевидцы для установления всех обстоятельств и причин происшествия. Севастопольские полицейские установили личность владельца собак, напавших на девочку. Хозяином животных оказался 51-летний местный житель.
Мужчина рассказал, что в тот день вместе со своей дочерью, которая оказалась ровесницей потерпевшей, и двумя собаками породы "Немецкий боксер" отправился в близлежащий парк. С его слов, дочь познакомилась с девочкой, а та забрала игрушку у его питомцев, и это стало причиной нападения. Мужчина также рассказал, что во время инцидента отвлекся.
"В отношении правонарушителя сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району составили административный материал по ст. 5.35 КоАП РФ "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних", – проинформировали правоохранители.
Также собранные полицейскими материалы будут направлены в Главное управление ветеринарии Севастополя для привлечения владельца собак к административной ответственности. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о постановке семьи на профилактический учет.
По поручению прокурора Севастополя Андрея Шевцова организована проверка происшествия.
"По поручению прокурора города Севастополя Андрея Шевцова организована проверка по сведениям, размещенным в сети "Интернет", о нападении на несовершеннолетнюю 2020 года рождения двух собак", – сказано в сообщении надзорного ведомства.
По информации, поступившей от очевидцев, хозяин собак, выгуливая животных без намордников, находился в состоянии алкогольного опьянения, проинформировали в прокуратуре. Проверка, начатая правоохранительными органами по факту происшествия, находится на контроле надзорного ведомства.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения собаки
на ребенка в Крыму. По информации надзорного ведомства на ребенка напала бездомная собака.
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