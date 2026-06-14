https://crimea.ria.ru/20260614/pyanyy-khozyain-vygulival-bez-namordnikov-boytsovskie-psy-pokusali-rebenka-v-sevastopole-1156846610.html

Пьяный хозяин выгуливал без намордников: бойцовские псы покусали ребенка в Севастополе

Пьяный хозяин выгуливал без намордников: бойцовские псы покусали ребенка в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Пьяный хозяин выгуливал без намордников: бойцовские псы покусали ребенка в Севастополе

В детском парке Севастополя бойцовские собаки напали на 6-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД. РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T16:43

2026-06-14T16:43

2026-06-14T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В детском парке Севастополя бойцовские собаки напали на 6-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.Как сообщили в полиции, днем 12 июня в дежурную часть по Ленинскому району города обратилась 37-летняя местная жительница, которая сообщила, что на ее малолетнюю дочь напала собака бойцовской породы. Со слов заявительницы, она вместе со своей подругой, 8-летним сыном и 6-летней дочерью отправились гулять в сквер на улице Николая Музыки. Пока дети катались на самокатах, женщины ушли в находившееся поблизости кафе заказать кофе. Спустя несколько минут они услышали крик ребенка и сразу же вернулись.Женщина вызвала скорую помощь и сообщила в полицию. По прибытию медиков она вместе с пострадавшим ребенком уехала в больницу. Девочке оказана вся необходимая помощь, ее жизни ничего не угрожает, проинформировали правоохранители.Сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних ОМВД были опрошены очевидцы для установления всех обстоятельств и причин происшествия. Севастопольские полицейские установили личность владельца собак, напавших на девочку. Хозяином животных оказался 51-летний местный житель.Мужчина рассказал, что в тот день вместе со своей дочерью, которая оказалась ровесницей потерпевшей, и двумя собаками породы "Немецкий боксер" отправился в близлежащий парк. С его слов, дочь познакомилась с девочкой, а та забрала игрушку у его питомцев, и это стало причиной нападения. Мужчина также рассказал, что во время инцидента отвлекся.Также собранные полицейскими материалы будут направлены в Главное управление ветеринарии Севастополя для привлечения владельца собак к административной ответственности. Кроме того, будет рассмотрен вопрос о постановке семьи на профилактический учет.По поручению прокурора Севастополя Андрея Шевцова организована проверка происшествия.По информации, поступившей от очевидцев, хозяин собак, выгуливая животных без намордников, находился в состоянии алкогольного опьянения, проинформировали в прокуратуре. Проверка, начатая правоохранительными органами по факту происшествия, находится на контроле надзорного ведомства.Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по факту нападения собаки на ребенка в Крыму. По информации надзорного ведомства на ребенка напала бездомная собака.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бродячие собаки нападают на людей в Армянске – Бастрыкин затребовал докладБездомные собаки стаями нападают на людей в ФеодосииБездомная собака в Евпатории укусила ребенка возле его дома

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новости севастополя, севастополь, прокуратура города севастополя, собаки, происшествия