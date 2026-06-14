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Путин созвонился с Трампом – разговор длился почти час

Путин созвонился с Трампом – разговор длился почти час - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Путин созвонился с Трампом – разговор длился почти час

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, во время которого поздравил лидера США с 80-летием, РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T18:47

2026-06-14T18:47

2026-06-14T19:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом, во время которого поздравил лидера США с 80-летием, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.Телефонный разговор президентов России и США продолжался 55 минут, сообщил помощник президента РФ.Поздравления Путина звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров. Президент России не скрывал свое уважение к бойцовским качествам коллеги, способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей. "Дональд Трамп был тронут сказанным, благодарил, заметив, что Владимир Путин первым из всех иностранных лидеров позвонил ему в Белый дом", – сказал Ушаков.Вместе с тем, Путин поблагодарил Трампа за поздравления с Днем России.Лидеры стран обсудили ключевые темы международной ситуации и двусторонние отношения России и США. Трамп акцентировал внимание на необходимости прекращения военных действий на Украине – глава Белого дома готов воздействовать и на европейцев, и на Киев в вопросе урегулирования. В разговоре было отмечено, что удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают решению конфликта.Кроме того, была затронута тема готовящегося меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном.Разговор президентов стал 13 по счету с момента переизбрания Трампа на должность президента США. Предыдущий телефонный разговор состоялся 29 апреля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина потерпела поражение – ТрампНа рубеже эпох: визит Путина в Китай является знаковым для всего мираПолностью неэффективен: Трамп жестко раскритиковал Мерца из-за Украины

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новости, владимир путин (политик), россия, дональд трамп, сша, политика, в мире, сотрудничество