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При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина
При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина - РИА Новости Крым, 14.06.2026
При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина
В ночь на воскресенье из-за атаки вражеских беспилотников на Крым в городе Саки погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T12:02
2026-06-14T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье из-за атаки вражеских беспилотников на Крым в городе Саки погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку близким погибшей.Аксенов также попросил граждан сохранять спокойствие, проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.Следственный комитет России установит лиц из числа участников украинских вооруженных формирований, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, сообщили в СК.В ночь на воскресенье средства ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 249 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.13 июня глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что на заводе "Титановые инвестиции", (старое название "Крымский титан") произошла аварийная ситуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о поврежденияхЖелезнодорожный мост в Крым поврежден в ЧонгареВСУ снова атаковали мосты в Крым
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РИА Новости Крым
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срочные новости крыма, саки, сергей аксенов, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), атаки всу
При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина

При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина в городе Саки

12:02 14.06.2026 (обновлено: 14:20 14.06.2026)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье из-за атаки вражеских беспилотников на Крым в городе Саки погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"К сожалению, в результате атаки вражеских БПЛА на город Саки этой ночью погибла пожилая жительница города", – написал Аксенов в своем канале в МАКС.
Он подчеркнул, что органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку близким погибшей.
Аксенов также попросил граждан сохранять спокойствие, проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.
Следственный комитет России установит лиц из числа участников украинских вооруженных формирований, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, сообщили в СК.
В ночь на воскресенье средства ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 249 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.
13 июня глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что на заводе "Титановые инвестиции", (старое название "Крымский титан") произошла аварийная ситуация.
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