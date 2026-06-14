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При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина

При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина - РИА Новости Крым, 14.06.2026

При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина

В ночь на воскресенье из-за атаки вражеских беспилотников на Крым в городе Саки погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T12:02

2026-06-14T12:02

2026-06-14T14:20

срочные новости крыма

саки

сергей аксенов

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всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье из-за атаки вражеских беспилотников на Крым в городе Саки погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что органы власти окажут всю необходимую помощь и поддержку близким погибшей.Аксенов также попросил граждан сохранять спокойствие, проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.Следственный комитет России установит лиц из числа участников украинских вооруженных формирований, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, сообщили в СК.В ночь на воскресенье средства ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 249 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.13 июня глава администрации Армянска Василий Телиженко сообщил, что на заводе "Титановые инвестиции", (старое название "Крымский титан") произошла аварийная ситуация.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре атаки на Севастополь за ночь - губернатор рассказал о поврежденияхЖелезнодорожный мост в Крым поврежден в ЧонгареВСУ снова атаковали мосты в Крым

саки

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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