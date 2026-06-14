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"Обучить" искусственный интеллект: о перспективных профессиях рассказали в Крыму - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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"Обучить" искусственный интеллект: о перспективных профессиях рассказали в Крыму
"Обучить" искусственный интеллект: о перспективных профессиях рассказали в Крыму - РИА Новости Крым, 14.06.2026
"Обучить" искусственный интеллект: о перспективных профессиях рассказали в Крыму
Современному рынку труда сегодня требуется все больше специалистов, которые могут "обучить" искусственный интеллект, а также работать в высокотехнологичной... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T18:28
2026-06-14T18:28
мнения
кфу (крымский федеральный университет)
владимир курьянов
образование в россии
образование в крыму и севастополе
высшее образование
высшее образование в крыму
искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Современному рынку труда сегодня требуется все больше специалистов, которые могут "обучить" искусственный интеллект, а также работать в высокотехнологичной медицине. При этом такая специальность, как программист постепенно теряет свою высокую востребованность. Такое мнение РИА Новости Крым высказал и. о. ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов.По его мнению, также все больше и больше в практику входит профилактика и предупреждения заболеваний, высокотехнологичная медицинская помощь. Соответственно, нужны врачи, которые разбираются в том, как работает новое современное оборудование и каков весь спектр его возможностей.Важно понимать, какие тенденции намечаются в стране и в мире в различных областях человеческой деятельности, корректировать образовательные программы под завтрашний и послезавтрашний день тогда, на тот период, когда выпускники выйдут на рынок труда, уточнил спикер.При этом Курьянов сказал, что новые специальности в университете можно вводить хоть ежегодно, лицензировать их не так уж и сложно. Однако, прежде чем вводить ту или иную специальность, нужно ориентироваться не на сиюминутные желания и интересы студентов, а на потребности рынка труда – не только сегодня, но и через несколько лет и десятилетий.Руководитель напомнил также, что вузы оценивают по многим параметрам. И один из важнейших – это трудоустройство его выпускников. Чем выше показатель трудоустройства по специальности, тем выше рейтинг университета. И тем больше шансов по конкретной специальности получить большее количество бюджетных мест, сказал спикер.Как ранее заявлял глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, студенты всех российских вузов в обязательном порядке будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык.Кроме того, российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционкуРоссийские вузы могут вернуться к устным экзаменам из-за ИИВ школьную программу в России с 1 сентября введут новый профиль
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
мнения, кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, образование в россии, образование в крыму и севастополе, высшее образование, высшее образование в крыму, искусственный интеллект
"Обучить" искусственный интеллект: о перспективных профессиях рассказали в Крыму

В Крыму рассказали о востребованных специальностях на рынке труда

18:28 14.06.2026
 
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллектИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости Крым . © РИА Новости Крым/Сгенерировано ИИ Искусственный интеллект
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Современному рынку труда сегодня требуется все больше специалистов, которые могут "обучить" искусственный интеллект, а также работать в высокотехнологичной медицине. При этом такая специальность, как программист постепенно теряет свою высокую востребованность. Такое мнение РИА Новости Крым высказал и. о. ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов.

"Сегодня из высоко востребованных специальностей постепенно уходит такая специальность, как программист. Многие функции программирования теперь выполняет искусственный интеллект. И больше нужны специалисты, которые могут "обучать" искусственный интеллект новым алгоритмам", – сказал собеседник.

По его мнению, также все больше и больше в практику входит профилактика и предупреждения заболеваний, высокотехнологичная медицинская помощь. Соответственно, нужны врачи, которые разбираются в том, как работает новое современное оборудование и каков весь спектр его возможностей.

"Врач должен четко понимать, как именно эти возможности, в том числе и с технической точки зрения, применять. А это значит, что нужно вносить определенные коррективы в наши образовательные программы. Это касается и инженерной подготовки, и подготовки педагогов", – считает Курьянов.

Важно понимать, какие тенденции намечаются в стране и в мире в различных областях человеческой деятельности, корректировать образовательные программы под завтрашний и послезавтрашний день тогда, на тот период, когда выпускники выйдут на рынок труда, уточнил спикер.
"Если мы будем учить их (выпускников – ред.) тому, что нужно сегодня, или тому, что нужно было вчера, мы не получим результата. Мы получим специалиста, которому надо будет переучиваться, или же того, кто вообще пойдет работать в другую сферу", – добавил и. о. ректора.
При этом Курьянов сказал, что новые специальности в университете можно вводить хоть ежегодно, лицензировать их не так уж и сложно. Однако, прежде чем вводить ту или иную специальность, нужно ориентироваться не на сиюминутные желания и интересы студентов, а на потребности рынка труда – не только сегодня, но и через несколько лет и десятилетий.
"Мы больше обращаем внимание на факторы трудоустройства, востребованности в контексте целевой подготовки кадров, смотрим на средний балл ЕГЭ, с которым выпускники школ поступают на данную специальность. Вот эти факторы являются для нас сейчас ключевыми", – обозначил собеседник, отметив важность оптимизации подготовки специалистов в рамках тех направлений подготовки специальностей, которые в университете есть.
Руководитель напомнил также, что вузы оценивают по многим параметрам. И один из важнейших – это трудоустройство его выпускников. Чем выше показатель трудоустройства по специальности, тем выше рейтинг университета. И тем больше шансов по конкретной специальности получить большее количество бюджетных мест, сказал спикер.
Как ранее заявлял глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, студенты всех российских вузов в обязательном порядке будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык.
Кроме того, российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем.
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МненияКФУ (Крымский федеральный университет)Владимир КурьяновОбразование в РоссииОбразование в Крыму и СевастополеВысшее образованиеВысшее образование в КрымуИскусственный интеллект
 
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