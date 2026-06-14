https://crimea.ria.ru/20260614/obuchit-iskusstvennyy-intellekt-o-perspektivnykh-professiyakh-rasskazali-v-krymu-1156815225.html

"Обучить" искусственный интеллект: о перспективных профессиях рассказали в Крыму

"Обучить" искусственный интеллект: о перспективных профессиях рассказали в Крыму - РИА Новости Крым, 14.06.2026

"Обучить" искусственный интеллект: о перспективных профессиях рассказали в Крыму

Современному рынку труда сегодня требуется все больше специалистов, которые могут "обучить" искусственный интеллект, а также работать в высокотехнологичной... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T18:28

2026-06-14T18:28

2026-06-14T18:28

мнения

кфу (крымский федеральный университет)

владимир курьянов

образование в россии

образование в крыму и севастополе

высшее образование

высшее образование в крыму

искусственный интеллект

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Современному рынку труда сегодня требуется все больше специалистов, которые могут "обучить" искусственный интеллект, а также работать в высокотехнологичной медицине. При этом такая специальность, как программист постепенно теряет свою высокую востребованность. Такое мнение РИА Новости Крым высказал и. о. ректора КФУ им. В. И. Вернадского Владимир Курьянов.По его мнению, также все больше и больше в практику входит профилактика и предупреждения заболеваний, высокотехнологичная медицинская помощь. Соответственно, нужны врачи, которые разбираются в том, как работает новое современное оборудование и каков весь спектр его возможностей.Важно понимать, какие тенденции намечаются в стране и в мире в различных областях человеческой деятельности, корректировать образовательные программы под завтрашний и послезавтрашний день тогда, на тот период, когда выпускники выйдут на рынок труда, уточнил спикер.При этом Курьянов сказал, что новые специальности в университете можно вводить хоть ежегодно, лицензировать их не так уж и сложно. Однако, прежде чем вводить ту или иную специальность, нужно ориентироваться не на сиюминутные желания и интересы студентов, а на потребности рынка труда – не только сегодня, но и через несколько лет и десятилетий.Руководитель напомнил также, что вузы оценивают по многим параметрам. И один из важнейших – это трудоустройство его выпускников. Чем выше показатель трудоустройства по специальности, тем выше рейтинг университета. И тем больше шансов по конкретной специальности получить большее количество бюджетных мест, сказал спикер.Как ранее заявлял глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, студенты всех российских вузов в обязательном порядке будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык.Кроме того, российские вузы начнут готовить специалистов по разработке и использованию автономных мобильных систем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Студентов колледжей и техникумов в Севастополе перевели на дистанционкуРоссийские вузы могут вернуться к устным экзаменам из-за ИИВ школьную программу в России с 1 сентября введут новый профиль

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, кфу (крымский федеральный университет), владимир курьянов, образование в россии, образование в крыму и севастополе, высшее образование, высшее образование в крыму, искусственный интеллект