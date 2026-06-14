https://crimea.ria.ru/20260614/novosti-svo-rossiyskie-boytsy-ustanavlivayut-kontrol-nad-novymi-territoriyami-1156841233.html

Новости СВО: российские бойцы устанавливают контроль над новыми территориями

Новости СВО: российские бойцы устанавливают контроль над новыми территориями - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Новости СВО: российские бойцы устанавливают контроль над новыми территориями

За минувшие сутки армия России вышла на северо-западные окраины Красного Лимана в Донецкой народной Республике и ликвидировала почти 1,5 тысячи боевиков... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T14:10

2026-06-14T14:10

2026-06-14T14:10

новости сво

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

вооруженные силы россии

потери всу

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1e/1123707510_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_188967f0099b27a6b617b61bdf71e5ff.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. За минувшие сутки армия России вышла на северо-западные окраины Красного Лимана в Донецкой народной Республике и ликвидировала почти 1,5 тысячи боевиков украинской армии. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.Подразделения "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике врага в Сумской и Харьковской областях. Противник потерял до 210 солдат.Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Уничтожили живую силу и технику трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республике.В Красном Лимане ДНР российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами. Штурмовые группы 25-й армии ведут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества. В освобожденных кварталах города проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков. За сутки в Красном Лимане освобождено 37 зданий, ВСУ потеряли более 55 военнослужащих и семь автомобилей.Всего потери противника в полосе группировки войск "Запад" составили более 210 боевиков.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям пяти механизированных, артиллерийской, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в Донецкой Народной Республике.В населенном пункте Константиновка штурмовики ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки в городе освобождено 117 зданий. Противник потерял до 90 военнослужащих, три бронеавтомобиля и 20 пикапов.Всего в полосе ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 150 военнослужащих.Подразделения "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике врага в Донецкой Народной Республике и Днепропетровской области. Потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие.Подразделения "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Уничтожили живою силу и технику механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в Днепропетровской и Запорожской областях. Потери Киева – свыше 460 военнослужащих.Подразделения войск "Днепр" поразили живую силу и технику противника в Запорожской области. Уничтожены до 40 военнослужащих, боевая бронированная машина, 13 автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы.Также оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 150 районах.Средствами ПВО сбиты 14 управляемых авиационных бомб и 483 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Также в Минобороны РФ сообщили, что Киев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю249 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 14 регионов РоссииРоссия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин

харьковская область

сумская область

днепропетровская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, харьковская область, сумская область, днепропетровская область, новые регионы россии, вооруженные силы россии, потери всу