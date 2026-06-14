Наводнение на Кубани – вода зашла в десятки домов в Краснодаре и крае
Из-за сильных ливней затопило десятки домов в Краснодарском крае
© Официальная страница администрации Крымского района ВКонтактеЗатопленные сельхозземли в Крымском районе Краснодарского края
© Официальная страница администрации Крымского района ВКонтакте
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае после сильных ливней откачивают воду с подтопленных территорий. О ходе работ рассказали в оперштабе региона.
"В 3 муниципалитетах Краснодарского края откачивают воду с подтопленных территорий. В Лабинске в результате выпадения обильных осадков за последние сутки произошло подтопление 3 придомовых территорий, вода заходила в 1 дом. В Краснодаре накануне подтопило 89 придомовых территорий, вода зашла в 7 цокольных помещений многоквартирных домов и в 74 частных дома. В Калининском районе в результате подъема грунтовых вод произошло подтопление 16 придомовых территорий, 2 домовладений", – сказано в сообщении оперштаба в канале в МАКС.
Работы по откачке ливневых вод продолжаются, для ликвидации последствий непогоды привлечены десятки человек и единиц техники. Работают оценочные комиссии – фиксируют нанесенный ущерб. Эвакуация людей не потребовалась, подчеркнули в оперштабе.
Из-за угрозы подтопления в Краснодарском крае действует режим ЧС в Крымском районе на территории Киевского, Южного, Кеслеровского сельских поселений и Троицкого, где есть риск перелива воды на сбросном Афипском канале, а также в Славянском районе.