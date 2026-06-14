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Наводнение на Кубани – вода зашла в десятки домов в Краснодаре и крае - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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Наводнение на Кубани – вода зашла в десятки домов в Краснодаре и крае
Наводнение на Кубани – вода зашла в десятки домов в Краснодаре и крае - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Наводнение на Кубани – вода зашла в десятки домов в Краснодаре и крае
В Краснодарском крае после сильных ливней откачивают воду с подтопленных территорий. О ходе работ рассказали в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T12:52
2026-06-14T12:52
краснодарский край
кубань
погода
стихия
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае после сильных ливней откачивают воду с подтопленных территорий. О ходе работ рассказали в оперштабе региона.Работы по откачке ливневых вод продолжаются, для ликвидации последствий непогоды привлечены десятки человек и единиц техники. Работают оценочные комиссии – фиксируют нанесенный ущерб. Эвакуация людей не потребовалась, подчеркнули в оперштабе.Из-за угрозы подтопления в Краснодарском крае действует режим ЧС в Крымском районе на территории Киевского, Южного, Кеслеровского сельских поселений и Троицкого, где есть риск перелива воды на сбросном Афипском канале, а также в Славянском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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краснодарский край, кубань, погода, стихия, происшествия
Наводнение на Кубани – вода зашла в десятки домов в Краснодаре и крае

Из-за сильных ливней затопило десятки домов в Краснодарском крае

12:52 14.06.2026
 
© Официальная страница администрации Крымского района ВКонтактеЗатопленные сельхозземли в Крымском районе Краснодарского края
Затопленные сельхозземли в Крымском районе Краснодарского края
© Официальная страница администрации Крымского района ВКонтакте
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае после сильных ливней откачивают воду с подтопленных территорий. О ходе работ рассказали в оперштабе региона.

"В 3 муниципалитетах Краснодарского края откачивают воду с подтопленных территорий. В Лабинске в результате выпадения обильных осадков за последние сутки произошло подтопление 3 придомовых территорий, вода заходила в 1 дом. В Краснодаре накануне подтопило 89 придомовых территорий, вода зашла в 7 цокольных помещений многоквартирных домов и в 74 частных дома. В Калининском районе в результате подъема грунтовых вод произошло подтопление 16 придомовых территорий, 2 домовладений", – сказано в сообщении оперштаба в канале в МАКС.

Работы по откачке ливневых вод продолжаются, для ликвидации последствий непогоды привлечены десятки человек и единиц техники. Работают оценочные комиссии – фиксируют нанесенный ущерб. Эвакуация людей не потребовалась, подчеркнули в оперштабе.
Из-за угрозы подтопления в Краснодарском крае действует режим ЧС в Крымском районе на территории Киевского, Южного, Кеслеровского сельских поселений и Троицкого, где есть риск перелива воды на сбросном Афипском канале, а также в Славянском районе.
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