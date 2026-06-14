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Наводнение на Кубани – вода зашла в десятки домов в Краснодаре и крае

Наводнение на Кубани – вода зашла в десятки домов в Краснодаре и крае - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Наводнение на Кубани – вода зашла в десятки домов в Краснодаре и крае

В Краснодарском крае после сильных ливней откачивают воду с подтопленных территорий. О ходе работ рассказали в оперштабе региона. РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T12:52

2026-06-14T12:52

2026-06-14T12:52

краснодарский край

кубань

погода

стихия

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае после сильных ливней откачивают воду с подтопленных территорий. О ходе работ рассказали в оперштабе региона.Работы по откачке ливневых вод продолжаются, для ликвидации последствий непогоды привлечены десятки человек и единиц техники. Работают оценочные комиссии – фиксируют нанесенный ущерб. Эвакуация людей не потребовалась, подчеркнули в оперштабе.Из-за угрозы подтопления в Краснодарском крае действует режим ЧС в Крымском районе на территории Киевского, Южного, Кеслеровского сельских поселений и Троицкого, где есть риск перелива воды на сбросном Афипском канале, а также в Славянском районе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

краснодарский край

кубань

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, кубань, погода, стихия, происшествия