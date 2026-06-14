https://crimea.ria.ru/20260614/na-kubani-potushili-pozhar-na-morskom-terminale-v-temryukskom-rayone-1156836524.html

На Кубани потушили пожар на морском терминале в Темрюкском районе

На Кубани потушили пожар на морском терминале в Темрюкском районе - РИА Новости Крым, 14.06.2026

На Кубани потушили пожар на морском терминале в Темрюкском районе

Пожар, возникший накануне на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков вражеских БПЛА, потушили, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T09:16

2026-06-14T09:16

2026-06-14T09:18

новости

краснодарский край

кубань

темрюкский район

беспилотник (бпла, дрон)

пожар

атаки всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Пожар, возникший накануне на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков вражеских БПЛА, потушили, сообщает региональный оперштаб.К тушению привлекались 135 человек и 38 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260614/v-yaroslavskoy-oblasti-posle-massovogo-naleta-dronov-vsu-gorit-obekt-po-khraneniyu-topliva-1156835442.html

краснодарский край

кубань

темрюкский район

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, кубань, темрюкский район, беспилотник (бпла, дрон), пожар, атаки всу