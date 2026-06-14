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На Кубани потушили пожар на морском терминале в Темрюкском районе
На Кубани потушили пожар на морском терминале в Темрюкском районе - РИА Новости Крым, 14.06.2026
На Кубани потушили пожар на морском терминале в Темрюкском районе
Пожар, возникший накануне на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков вражеских БПЛА, потушили, сообщает региональный... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T09:16
2026-06-14T09:16
2026-06-14T09:18
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пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Пожар, возникший накануне на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков вражеских БПЛА, потушили, сообщает региональный оперштаб.К тушению привлекались 135 человек и 38 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260614/v-yaroslavskoy-oblasti-posle-massovogo-naleta-dronov-vsu-gorit-obekt-po-khraneniyu-topliva-1156835442.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, краснодарский край, кубань, темрюкский район, беспилотник (бпла, дрон), пожар, атаки всу
На Кубани потушили пожар на морском терминале в Темрюкском районе
Пожар на морском терминале в Темрюкском районе Краснодарского края потушили
09:16 14.06.2026 (обновлено: 09:18 14.06.2026)