https://crimea.ria.ru/20260614/lyudi-begut-s-ukrainy-vo-lvovskoy-oblasti-ogromnye-ocheredi-na-vyezd--video-1156841144.html

Люди бегут с Украины: во Львовской области огромные очереди на выезд – видео

Люди бегут с Украины: во Львовской области огромные очереди на выезд – видео - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Люди бегут с Украины: во Львовской области огромные очереди на выезд – видео

Огромные очереди из желающих выехать с Украины образовались на пункте пропуска во Львовской области, пишут местные СМИ и публикуют кадры автомобильных очередей. РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T14:27

2026-06-14T14:27

2026-06-14T14:27

новости

украина

беженцы

львовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Огромные очереди из желающих выехать с Украины образовались на пункте пропуска во Львовской области, пишут местные СМИ и публикуют кадры автомобильных очередей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

украина

львовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, украина, беженцы, львовская область