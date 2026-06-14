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Люди бегут с Украины: во Львовской области огромные очереди на выезд – видео
Люди бегут с Украины: во Львовской области огромные очереди на выезд – видео - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Люди бегут с Украины: во Львовской области огромные очереди на выезд – видео
Огромные очереди из желающих выехать с Украины образовались на пункте пропуска во Львовской области, пишут местные СМИ и публикуют кадры автомобильных очередей. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T14:27
2026-06-14T14:27
2026-06-14T14:27
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украина
беженцы
львовская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Огромные очереди из желающих выехать с Украины образовались на пункте пропуска во Львовской области, пишут местные СМИ и публикуют кадры автомобильных очередей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, украина, беженцы, львовская область
Люди бегут с Украины: во Львовской области огромные очереди на выезд – видео
Видео бегства людей с Украины во Львовской области – на пункте пропуска огромные очереди