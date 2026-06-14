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Крымский мост: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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Крымский мост: обстановка после открытия движения
Крымский мост: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Крымский мост: обстановка после открытия движения
Перед въездом на Крымский мост вечером в воскресенье, 14 июня, досмотра со стороны Кубани ждут 130 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T22:04
2026-06-14T22:06
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост вечером в воскресенье, 14 июня, досмотра со стороны Кубани ждут 130 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Ранее в воскресенье транспортный переход через Керченский пролив был закрыт – ограничение продлилось менее часа.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКак попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутовСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост: обстановка после открытия движения

Крымский мост сейчас – при въезде на полуостров досмотра ждут 130 автомобилей

22:04 14.06.2026 (обновлено: 22:06 14.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост вечером в воскресенье, 14 июня, досмотра со стороны Кубани ждут 130 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.
Ранее в воскресенье транспортный переход через Керченский пролив был закрыт – ограничение продлилось менее часа.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 130 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет", – сказано в сообщении оперативного канала в МАКС по состоянию на 22 часа.

С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.
В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.
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