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Крымский мост: обстановка после открытия движения
Крымский мост: обстановка после открытия движения - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Крымский мост: обстановка после открытия движения
Перед въездом на Крымский мост вечером в воскресенье, 14 июня, досмотра со стороны Кубани ждут 130 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T22:04
2026-06-14T22:04
2026-06-14T22:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Перед въездом на Крымский мост вечером в воскресенье, 14 июня, досмотра со стороны Кубани ждут 130 автомобилей. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.Ранее в воскресенье транспортный переход через Керченский пролив был закрыт – ограничение продлилось менее часа.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКак попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутовСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост
https://crimea.ria.ru/20260507/krymskiy-most--s-kakim-bagazhom-otpravyat-na-ruchnoy-dosmotr-1155827063.html
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост: обстановка после открытия движения
Крымский мост сейчас – при въезде на полуостров досмотра ждут 130 автомобилей
22:04 14.06.2026 (обновлено: 22:06 14.06.2026)