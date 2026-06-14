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Крымский мост: обстановка на объекте утром 14 июня
Крымский мост: обстановка на объекте утром 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Крымский мост: обстановка на объекте утром 14 июня
Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T08:04
2026-06-14T08:04
2026-06-14T08:04
крымский мост
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крым
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тамань
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Проезд по Крымскому мосту свободен с обеих сторон транспортного перехода через Керченский пролив. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на транспортном объекте.С 20 января 2026 года вступили в силу ограничения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовиков общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей.В апреле изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти хотят уменьшить время досмотра на Крымском мостуКак попасть в Крым через Армянск в объезд моста – варианты маршрутовСколько топлива можно провезти в личном автомобиле через Крымский мост
https://crimea.ria.ru/20260507/krymskiy-most--s-kakim-bagazhom-otpravyat-na-ruchnoy-dosmotr-1155827063.html
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт, логистика
Крымский мост: обстановка на объекте утром 14 июня
Крымский мост 14 июня утром свободен для проезда с двух сторон