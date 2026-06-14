https://crimea.ria.ru/20260614/kogda-v-krymu-zatsvetet-lavanda-i-chto-s-rozoy-posle-pogodnykh-kacheley-1156721000.html

Когда в Крыму зацветет лаванда и что с розой после погодных "качелей"

Когда в Крыму зацветет лаванда и что с розой после погодных "качелей" - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Когда в Крыму зацветет лаванда и что с розой после погодных "качелей"

Несмотря на стресс, который получали из-за погодных качелей растения на протяжении двух минувших лет, сорта эфиромасличной розы в Крыму цветут – сейчас идет ее... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T20:08

2026-06-14T20:08

2026-06-14T20:08

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Несмотря на стресс, который получали из-за погодных качелей растения на протяжении двух минувших лет, сорта эфиромасличной розы в Крыму цветут – сейчас идет ее активная уборка. А буйного цветения лаванды ждут через две недели. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал президент научно-производственной эфиромасличной Ассоциации Крыма Алексей Мишин.По словам Мишина, проезжая по Крыму сейчас можно много где видеть алые поля – все в цветущих маках, в этом году их очень много, как и розы – погода для них благоприятна.Завораживающе зрелище открывается на полях, где цветет ярко-розовая "Радуга" и нежно-розовая "Лань" пионовидная, и сейчас уже идет активная уборка розы, рассказал специалист.Работы ведут вручную с раннего утра: с 4 часов до 9-10 максимум. Именно в это время бутоны насыщены эфирным маслом – днем, на солнце, его содержание заметно снижается, объяснил эксперт.А вот чем-то похожие на лаванду издалека шалфей мускатный и иссоп зацвели, а тимьян даже убран, добавил гость эфира."Тимьян, он же чабрец, тоже красивая внешне и очень полезная культура. Кто-то знает, что чай с чабрецом вкусно пить, кто-то при приготовлении мяса веточку его положит, чтобы пропиталось оно ароматикой. Массовое применение его именно в кулинарии. Но это и гидролат, и масло очень полезное в ароматерапии, для волос", – рассказал собеседник.Ранее глава минсельхоза РК Денис Кратюк назвал эфиромасличную отрасль Крыма, и прежде всего производство лаванды и кориандра, жемчужиной для всей России. По его словам, благодаря федеральной поддержке сельского хозяйства республики – а за 10 лет в него было вложено более 30 миллиардов рублей – эта отрасль кардинально изменила подходы к развитию разных направлений.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские эфирные масла используют в программах реабилитации бойцов СВООт виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика КрымаВ Крыму ученые создали уникальный препарат против амброзии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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