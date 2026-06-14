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Киевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность

Киевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Киевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность

Российские войска продвигаются в ДНР, и успешные действия ВС РФ привели к тому, что киевский режим эвакуирует население и промышленность из Краматорска на запад РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T20:39

2026-06-14T20:39

2026-06-14T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российские войска продвигаются в ДНР, и успешные действия ВС РФ привели к тому, что киевский режим эвакуирует население и промышленность из Краматорска на запад Украины, сообщает Минобороны РФ.Также в российском военном ведомстве отметили, что принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска осуществляется киевским режимом с 9 июня. По состоянию на 14 июня 2026 года из города в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников.Кроме того, проинформировали в МО РФ, в настоящее время в экстренном порядке осуществляется подготовка для эвакуации:- Новокраматорского машиностроительного завода (НВКМЗ), специализирующегося на ремонте и восстановлении бронетехники ВСУ;Старокраматорского машиностроительного завода (СКМЗ), на котором осуществляется выпуск стволов для крупнокалиберной артиллерии ВСУ;- Завода "Энергомашспецсталь", выпускающего оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок, реакторного оборудования, специальных насосов, паро- и гидротурбин, установок высокого давления и общего машиностроения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости сво, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу