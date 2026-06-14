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Киевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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Киевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность
Киевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Киевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность
Российские войска продвигаются в ДНР, и успешные действия ВС РФ привели к тому, что киевский режим эвакуирует население и промышленность из Краматорска на запад РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T20:39
2026-06-14T20:43
новости
новости сво
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российские войска продвигаются в ДНР, и успешные действия ВС РФ привели к тому, что киевский режим эвакуирует население и промышленность из Краматорска на запад Украины, сообщает Минобороны РФ.Также в российском военном ведомстве отметили, что принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска осуществляется киевским режимом с 9 июня. По состоянию на 14 июня 2026 года из города в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников.Кроме того, проинформировали в МО РФ, в настоящее время в экстренном порядке осуществляется подготовка для эвакуации:- Новокраматорского машиностроительного завода (НВКМЗ), специализирующегося на ремонте и восстановлении бронетехники ВСУ;Старокраматорского машиностроительного завода (СКМЗ), на котором осуществляется выпуск стволов для крупнокалиберной артиллерии ВСУ;- Завода "Энергомашспецсталь", выпускающего оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок, реакторного оборудования, специальных насосов, паро- и гидротурбин, установок высокого давления и общего машиностроения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новые регионы россии
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новости, новости сво, новые регионы россии, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу
Киевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность

Киев готовится к потере городов и вывозит население и промышленность на запад Украины

20:39 14.06.2026 (обновлено: 20:43 14.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГерб Украины
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российские войска продвигаются в ДНР, и успешные действия ВС РФ привели к тому, что киевский режим эвакуирует население и промышленность из Краматорска на запад Украины, сообщает Минобороны РФ.
"Высокие темпы продвижения подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики вынудили киевский режим приступить к эвакуации из Краматорска основных предприятий и их персонала в западные области Украины", – сказано в сообщении МО РФ.
Также в российском военном ведомстве отметили, что принудительная эвакуация семей с детьми до 17 лет из Краматорска осуществляется киевским режимом с 9 июня. По состоянию на 14 июня 2026 года из города в одну из западных областей Украины уже вывезены основные производственные мощности Краматорского завода тяжелого станкостроения вместе с 3,5 тысячами сотрудников.
Кроме того, проинформировали в МО РФ, в настоящее время в экстренном порядке осуществляется подготовка для эвакуации:
- Новокраматорского машиностроительного завода (НВКМЗ), специализирующегося на ремонте и восстановлении бронетехники ВСУ;
Старокраматорского машиностроительного завода (СКМЗ), на котором осуществляется выпуск стволов для крупнокалиберной артиллерии ВСУ;
- Завода "Энергомашспецсталь", выпускающего оборудование для металлургии, судостроения, атомных энергетических установок, реакторного оборудования, специальных насосов, паро- и гидротурбин, установок высокого давления и общего машиностроения.
"Таким образом, киевский режим, несмотря на свои бравурные заявления о скором переломе на поле боя, рассчитанные на западную аудиторию, не только осознает, но и активно готовится в ближайшее время к потере Константиновки, Дружковки и Краматорска, за которыми последует утрата и всей Славянско-Краматорской агломерации", – подчеркнули в МО РФ.
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Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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НовостиНовости СВОНовые регионы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Вооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУ
 
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