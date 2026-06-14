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Киев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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Киев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины
Киев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Киев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины
Российская армия продвигается в Константиновке в ДНР, успешные действия российской армии привели к тому, что киевский режим эвакуирует предприятия из... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T12:29
2026-06-14T12:39
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потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российская армия продвигается в Константиновке в ДНР, успешные действия российской армии привели к тому, что киевский режим эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины, сообщили в Минобороны РФ.В Константиновке штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города, также информирует российское военное ведомство. За сутки в городе освобождено 117 зданий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу , эвакуация
Киев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины

Киев эвакуирует на запад Украины предприятия и организации из Краматорска и Дружковки – МО

12:29 14.06.2026 (обновлено: 12:39 14.06.2026)
 
© РИА Новости . Станислав КрасильниковФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российская армия продвигается в Константиновке в ДНР, успешные действия российской армии привели к тому, что киевский режим эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины, сообщили в Минобороны РФ.

"Успешные действия и продвижение подразделений "Южной" группировки войск в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий, организаций и их персонала из населенных пунктов Краматорск и Дружковка на западную Украину", – сказано в сообщении МО РФ.

В Константиновке штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города, также информирует российское военное ведомство. За сутки в городе освобождено 117 зданий.
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Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФПотери ВСУЭвакуация
 
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