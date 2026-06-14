https://crimea.ria.ru/20260614/kiev-evakuiruet-predpriyatiya-iz-kramatorska-i-druzhkovki-na-zapad-ukrainy-1156840369.html
Киев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины
Киев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Киев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины
Российская армия продвигается в Константиновке в ДНР, успешные действия российской армии привели к тому, что киевский режим эвакуирует предприятия из... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T12:29
2026-06-14T12:29
2026-06-14T12:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российская армия продвигается в Константиновке в ДНР, успешные действия российской армии привели к тому, что киевский режим эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины, сообщили в Минобороны РФ.В Константиновке штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города, также информирует российское военное ведомство. За сутки в городе освобождено 117 зданий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу , эвакуация
Киев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины
Киев эвакуирует на запад Украины предприятия и организации из Краматорска и Дружковки – МО
12:29 14.06.2026 (обновлено: 12:39 14.06.2026)