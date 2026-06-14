https://crimea.ria.ru/20260614/kiev-evakuiruet-predpriyatiya-iz-kramatorska-i-druzhkovki-na-zapad-ukrainy-1156840369.html

Киев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины

Киев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Киев проводит эвакуацию из Краматорска и Дружковки на запад Украины

Российская армия продвигается в Константиновке в ДНР, успешные действия российской армии привели к тому, что киевский режим эвакуирует предприятия из... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T12:29

2026-06-14T12:29

2026-06-14T12:39

новости сво

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

потери всу

эвакуация

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151778579_0:0:1339:753_1920x0_80_0_0_68871b4669affa13851a57c306369a38.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Российская армия продвигается в Константиновке в ДНР, успешные действия российской армии привели к тому, что киевский режим эвакуирует предприятия из Краматорска и Дружковки на запад Украины, сообщили в Минобороны РФ.В Константиновке штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города, также информирует российское военное ведомство. За сутки в городе освобождено 117 зданий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, потери всу , эвакуация