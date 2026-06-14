https://crimea.ria.ru/20260614/kakoe-nakazanie-grozit-detyam-za-uchastie-vo-vrazheskikh-skhemakh-1156786464.html

Какое наказание грозит детям за участие во вражеских схемах

Какое наказание грозит детям за участие во вражеских схемах - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Какое наказание грозит детям за участие во вражеских схемах

Дети и подростки чаще взрослых вовлекаются в преступные схемы ВСУ, не думая об ответственности, которая в нашей стране предусмотрена уже с 14-летнего возраста... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T11:41

2026-06-14T11:41

2026-06-14T11:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Дети и подростки чаще взрослых вовлекаются в преступные схемы ВСУ, не думая об ответственности, которая в нашей стране предусмотрена уже с 14-летнего возраста. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил специалист по работе с молодежью Центра мониторинга сети Интернет АНО "ДОМ МОЛОДЕЖИ" Мурат Сейтхалилов.Гость студии привел пример того, как именно дети и подростки оказываются исполнителями планов противника."Есть такое слово доксинг. (Доксинг в интернете – это когда начинают скидывать метаданные пользователя, и сообщают, что раскрыли его анонимность в интернете, – ред.) Пишут, мол, мы знаем, где ты проживаешь, и если ты не совершишь какое-то действие, мы приедем, украдем и т.д., то есть угрожают подростку. Более того угрожают еще, что причинят зло его родителям. И подросток начинает включать "защитника" и совершать противоправные действия", – пояснил специалист.По словам Мурата Сейтхалилова, мошенники могут заставить детей и подростков совершать преступления, ссылаясь именно на его возраст, вводя в заблуждение о том, что ответственность для него за это не предусмотрена или минимальна.Гость студии обратил внимание, что также помимо шантажа и угроз мотивацией для совершения подобных противоправных действий может стать банальное желание ребенка заработать "легкие" деньги. На "крючок" преступников попадают за дропперство – продажу личных аккаунтов, сим-карт."Продали за какую-то энную сумму, а потом им начинают писать, что "я вовсе не тот человек, кто я есть, и если ты мне не сделаешь что-то, я тебя сдам нашим же спецслужбам". Они говорят, мы тебя сдадим в ФСБ, если ты не совершишь что-то. И подростки, к сожалению, идут и совершают эти действия, боясь, что их посадят в тюрьму", – добавил специалист.Важно, подчеркнул гость эфира, чтобы подросток вовремя, еще до совершения им каких-то необдуманных действий поделился возникшей проблемой со взрослыми, родителями или представителями правоохранительных органов, тогда никакие санкции к нему не будут применены. Об этом представители организации "Дом молодежи" рассказывают на своих семинарах и встречах."Эту работу мы проводим, разъясняем, показываем "на пальцах" примеры. Я в виде презентации, видеоматериалов показываю подросткам. И они начинают включаться, понимая, что можно в целом, если случилась такая история, обратиться, и мы всеми силами поможем им", – подытожил спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремяКиев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАКБыстрый заработок, шантаж, угрозы, манипуляции: как мошенники влияют на детей?

https://crimea.ria.ru/20260612/snimal-voennye-benzovozy-i-otpravlyal-video-za-rubezh--v-krymu-zaderzhan-muzhchina-1156820992.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

статистика, теракт, госизмена, новости, мнения