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Какое наказание грозит детям за участие во вражеских схемах - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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Какое наказание грозит детям за участие во вражеских схемах
Какое наказание грозит детям за участие во вражеских схемах - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Какое наказание грозит детям за участие во вражеских схемах
Дети и подростки чаще взрослых вовлекаются в преступные схемы ВСУ, не думая об ответственности, которая в нашей стране предусмотрена уже с 14-летнего возраста... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T11:41
2026-06-14T11:41
статистика
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Дети и подростки чаще взрослых вовлекаются в преступные схемы ВСУ, не думая об ответственности, которая в нашей стране предусмотрена уже с 14-летнего возраста. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил специалист по работе с молодежью Центра мониторинга сети Интернет АНО "ДОМ МОЛОДЕЖИ" Мурат Сейтхалилов.Гость студии привел пример того, как именно дети и подростки оказываются исполнителями планов противника."Есть такое слово доксинг. (Доксинг в интернете – это когда начинают скидывать метаданные пользователя, и сообщают, что раскрыли его анонимность в интернете, – ред.) Пишут, мол, мы знаем, где ты проживаешь, и если ты не совершишь какое-то действие, мы приедем, украдем и т.д., то есть угрожают подростку. Более того угрожают еще, что причинят зло его родителям. И подросток начинает включать "защитника" и совершать противоправные действия", – пояснил специалист.По словам Мурата Сейтхалилова, мошенники могут заставить детей и подростков совершать преступления, ссылаясь именно на его возраст, вводя в заблуждение о том, что ответственность для него за это не предусмотрена или минимальна.Гость студии обратил внимание, что также помимо шантажа и угроз мотивацией для совершения подобных противоправных действий может стать банальное желание ребенка заработать "легкие" деньги. На "крючок" преступников попадают за дропперство – продажу личных аккаунтов, сим-карт."Продали за какую-то энную сумму, а потом им начинают писать, что "я вовсе не тот человек, кто я есть, и если ты мне не сделаешь что-то, я тебя сдам нашим же спецслужбам". Они говорят, мы тебя сдадим в ФСБ, если ты не совершишь что-то. И подростки, к сожалению, идут и совершают эти действия, боясь, что их посадят в тюрьму", – добавил специалист.Важно, подчеркнул гость эфира, чтобы подросток вовремя, еще до совершения им каких-то необдуманных действий поделился возникшей проблемой со взрослыми, родителями или представителями правоохранительных органов, тогда никакие санкции к нему не будут применены. Об этом представители организации "Дом молодежи" рассказывают на своих семинарах и встречах."Эту работу мы проводим, разъясняем, показываем "на пальцах" примеры. Я в виде презентации, видеоматериалов показываю подросткам. И они начинают включаться, понимая, что можно в целом, если случилась такая история, обратиться, и мы всеми силами поможем им", – подытожил спикер.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Ребенка вербуют диверсанты – как распознать вовремяКиев поставил на поток вербовку российской молодежи – НАКБыстрый заработок, шантаж, угрозы, манипуляции: как мошенники влияют на детей?
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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статистика, теракт, госизмена, новости, мнения
Какое наказание грозит детям за участие во вражеских схемах

Как наказывают детей за участие в схемах ВСУ - ответственность за теракты и госизмену

11:41 14.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаручники в руках
Наручники в руках - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Дети и подростки чаще взрослых вовлекаются в преступные схемы ВСУ, не думая об ответственности, которая в нашей стране предусмотрена уже с 14-летнего возраста. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнил специалист по работе с молодежью Центра мониторинга сети Интернет АНО "ДОМ МОЛОДЕЖИ" Мурат Сейтхалилов.

"У нас есть такая статья как "госизмена", статья "диверсия". Ответственность наступает с 14 лет", – подчеркнул он.

Гость студии привел пример того, как именно дети и подростки оказываются исполнителями планов противника.
"Есть такое слово доксинг. (Доксинг в интернете – это когда начинают скидывать метаданные пользователя, и сообщают, что раскрыли его анонимность в интернете, – ред.) Пишут, мол, мы знаем, где ты проживаешь, и если ты не совершишь какое-то действие, мы приедем, украдем и т.д., то есть угрожают подростку. Более того угрожают еще, что причинят зло его родителям. И подросток начинает включать "защитника" и совершать противоправные действия", – пояснил специалист.
По словам Мурата Сейтхалилова, мошенники могут заставить детей и подростков совершать преступления, ссылаясь именно на его возраст, вводя в заблуждение о том, что ответственность для него за это не предусмотрена или минимальна.

"Например, ему говорят – пойди, подожги релейный шкаф. Это лишь поджог, не переживай, мелкое хулиганство, статья 6.11, отделаешься административкой, умалчивая, что понятие поджог уже входит в понятие теракта, то есть госизмена, теракт", – поделился спикер.

Гость студии обратил внимание, что также помимо шантажа и угроз мотивацией для совершения подобных противоправных действий может стать банальное желание ребенка заработать "легкие" деньги. На "крючок" преступников попадают за дропперство – продажу личных аккаунтов, сим-карт.
"Продали за какую-то энную сумму, а потом им начинают писать, что "я вовсе не тот человек, кто я есть, и если ты мне не сделаешь что-то, я тебя сдам нашим же спецслужбам". Они говорят, мы тебя сдадим в ФСБ, если ты не совершишь что-то. И подростки, к сожалению, идут и совершают эти действия, боясь, что их посадят в тюрьму", – добавил специалист.
Важно, подчеркнул гость эфира, чтобы подросток вовремя, еще до совершения им каких-то необдуманных действий поделился возникшей проблемой со взрослыми, родителями или представителями правоохранительных органов, тогда никакие санкции к нему не будут применены. Об этом представители организации "Дом молодежи" рассказывают на своих семинарах и встречах.
"Эту работу мы проводим, разъясняем, показываем "на пальцах" примеры. Я в виде презентации, видеоматериалов показываю подросткам. И они начинают включаться, понимая, что можно в целом, если случилась такая история, обратиться, и мы всеми силами поможем им", – подытожил спикер.
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