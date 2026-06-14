https://crimea.ria.ru/20260614/imeet-li-perspektivu-razvitie-klastera-gornogo-turizma-v-krymu-1156695576.html

Имеет ли перспективу развитие кластера горного туризма в Крыму

Имеет ли перспективу развитие кластера горного туризма в Крыму - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Имеет ли перспективу развитие кластера горного туризма в Крыму

Горный туризм может иметь широкие перспективы в Крыму наряду с другими кластерами отрасли, если развивать его с учетом экологии и природной уникальности... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T19:10

2026-06-14T19:10

2026-06-14T19:10

крым

мнения

игорь вахрушев

горы крыма

туризм в крыму

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143899480_0:266:1448:1080_1920x0_80_0_0_ac16f3bb7d657a6f249467df00a09d14.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Горный туризм может иметь широкие перспективы в Крыму наряду с другими кластерами отрасли, если развивать его с учетом экологии и природной уникальности полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Однако, обратил внимание эксперт, в развитии горного туризма в Крыму необходимо учитывать природные особенности региона."Мы не сможем развить горно-лыжную рекреацию, которая, по примеру Сочи, будет преодолевать фактор сезонности. У них там это замечательно, у них заканчивается летний сезон, начинается зимний сезон в горах. У нас нет такого количества снега и отрицательных температур", – пояснил специалист.Несмотря на это, отметил Игорь Вахрушев, в Крыму можно развивать экологический туризм, который связан с тем, что рекреационные комплексы будут интегрированы в природную среду.Доцент кафедры туризма ТНУ привел в пример инвестиционный проект, который рассматривался в 70-е годы."Создание рекреационного кластера на верхнем плато Чатыр-Дага. Это подъемник на вершину Ангар-Бурун с Ангарского перевала. Канатная дорога, канатный подъемник – самый экологический транспорт. Это будет зрелищно, если создать какие-нибудь панорамные средства размещения, которые будут открывать вид на восточное и южнобережье с Ангар-Буруна. Но это нужно грамотно интегрировать в природу, чтобы какой-то элемент горнолыжной рекреации существовал в зимний период, а в летний это были прогулки по горам, свежий воздух, видовые наблюдения и так далее", – предложил гость эфира.Развитие горного туристического кластера в хрупкой, заповедной природе Крыма возможно и перспективно при условии грамотного взаимодействия с экологической средой полуострова, подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:По шоссе и горным трассам: сезон велоспорта стартует в КрымуНа Большой Севастопольской тропе откроют новый маршрутРоссияне выбирают Ялту для отдыха рядом с лесом или парком

https://crimea.ria.ru/20260503/domik-v-lesu-sredi-dikikh-zhivotnykh-i-ekskursii-nochyu-chem-udivyat-turistov-v-krymu-1155706664.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мнения, игорь вахрушев, горы крыма, туризм в крыму