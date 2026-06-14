https://crimea.ria.ru/20260614/imeet-li-perspektivu-razvitie-klastera-gornogo-turizma-v-krymu-1156695576.html
Имеет ли перспективу развитие кластера горного туризма в Крыму
Имеет ли перспективу развитие кластера горного туризма в Крыму - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Имеет ли перспективу развитие кластера горного туризма в Крыму
Горный туризм может иметь широкие перспективы в Крыму наряду с другими кластерами отрасли, если развивать его с учетом экологии и природной уникальности... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T19:10
2026-06-14T19:10
2026-06-14T19:10
крым
мнения
игорь вахрушев
горы крыма
туризм в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Горный туризм может иметь широкие перспективы в Крыму наряду с другими кластерами отрасли, если развивать его с учетом экологии и природной уникальности полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.Однако, обратил внимание эксперт, в развитии горного туризма в Крыму необходимо учитывать природные особенности региона."Мы не сможем развить горно-лыжную рекреацию, которая, по примеру Сочи, будет преодолевать фактор сезонности. У них там это замечательно, у них заканчивается летний сезон, начинается зимний сезон в горах. У нас нет такого количества снега и отрицательных температур", – пояснил специалист.Несмотря на это, отметил Игорь Вахрушев, в Крыму можно развивать экологический туризм, который связан с тем, что рекреационные комплексы будут интегрированы в природную среду.Доцент кафедры туризма ТНУ привел в пример инвестиционный проект, который рассматривался в 70-е годы."Создание рекреационного кластера на верхнем плато Чатыр-Дага. Это подъемник на вершину Ангар-Бурун с Ангарского перевала. Канатная дорога, канатный подъемник – самый экологический транспорт. Это будет зрелищно, если создать какие-нибудь панорамные средства размещения, которые будут открывать вид на восточное и южнобережье с Ангар-Буруна. Но это нужно грамотно интегрировать в природу, чтобы какой-то элемент горнолыжной рекреации существовал в зимний период, а в летний это были прогулки по горам, свежий воздух, видовые наблюдения и так далее", – предложил гость эфира.Развитие горного туристического кластера в хрупкой, заповедной природе Крыма возможно и перспективно при условии грамотного взаимодействия с экологической средой полуострова, подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:По шоссе и горным трассам: сезон велоспорта стартует в КрымуНа Большой Севастопольской тропе откроют новый маршрутРоссияне выбирают Ялту для отдыха рядом с лесом или парком
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крым, мнения, игорь вахрушев, горы крыма, туризм в крыму
Имеет ли перспективу развитие кластера горного туризма в Крыму
Горный туризм в Крыму можно развивать с учетом экологии и природных особенностей – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым.
Горный туризм может иметь широкие перспективы в Крыму наряду с другими кластерами отрасли, если развивать его с учетом экологии и природной уникальности полуострова. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
"Сейчас большой интерес проявляется к плато Ай-Петри. Мы видим активное инвестиционное участие. Это реконструкция подъемников, вложения в инфраструктуру самого плато", – рассказал гость эфира.
Однако, обратил внимание эксперт, в развитии горного туризма в Крыму необходимо учитывать природные особенности региона.
"Мы не сможем развить горно-лыжную рекреацию, которая, по примеру Сочи, будет преодолевать фактор сезонности. У них там это замечательно, у них заканчивается летний сезон, начинается зимний сезон в горах. У нас нет такого количества снега и отрицательных температур", – пояснил специалист.
Несмотря на это, отметил Игорь Вахрушев, в Крыму можно развивать экологический туризм, который связан с тем, что рекреационные комплексы будут интегрированы в природную среду.
"По большей части вся крымская горная система разъединена такими группами природно-заповедного фонда. Где-то это национальный парк, где-то – памятники природы и прочее. То есть в эту систему нужно интегрироваться", – сказал собеседник.
Доцент кафедры туризма ТНУ привел в пример инвестиционный проект, который рассматривался в 70-е годы.
"Создание рекреационного кластера на верхнем плато Чатыр-Дага. Это подъемник на вершину Ангар-Бурун с Ангарского перевала. Канатная дорога, канатный подъемник – самый экологический транспорт. Это будет зрелищно, если создать какие-нибудь панорамные средства размещения, которые будут открывать вид на восточное и южнобережье с Ангар-Буруна. Но это нужно грамотно интегрировать в природу, чтобы какой-то элемент горнолыжной рекреации существовал в зимний период, а в летний это были прогулки по горам, свежий воздух, видовые наблюдения и так далее", – предложил гость эфира.
Развитие горного туристического кластера в хрупкой, заповедной природе Крыма возможно и перспективно при условии грамотного взаимодействия с экологической средой полуострова, подытожил эксперт.
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