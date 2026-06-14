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Гибель женщины при ударе ВСУ по Крыму и захват танкера Британией: главное за день - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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Гибель женщины при ударе ВСУ по Крыму и захват танкера Британией: главное за день
Гибель женщины при ударе ВСУ по Крыму и захват танкера Британией: главное за день - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Гибель женщины при ударе ВСУ по Крыму и захват танкера Британией: главное за день
При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина. Также есть погибший и ранены девять человек после удара киевских боевиков по Орлу. В Ярославской области после массового РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T22:41
2026-06-14T22:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина. Также есть погибший и ранены девять человек после удара киевских боевиков по Орлу. В Ярославской области после массового налета дронов ВСУ загорелся объект по хранению топлива. Британия захватила танкер в проливе Ла-Манш. Президенты России и США провели телефонный разговор.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.При ударе ВСУ погибла женщина в городе СакиВ ночь на воскресенье из-за атаки вражеских беспилотников на Крым в городе Саки погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Следственный комитет России установит лиц из числа участников украинских вооруженных формирований, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, сообщили в СК.Всего прошедшей ночью средства ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 249 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.Погиб один человек и девять ранены – удар ВСУ по ОрлуВ ночь на воскресенье из-за удара украинского БПЛА по жилому дому в Орле погиб один человек и девять ранены. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его информации, украинский БПЛА был начинен поражающими элементами, удар был целенаправленно по жилому дому.Пожар на топливном объекте в Ярославской областиВ ночь на воскресенье украинские беспилотники массово атаковали Ярославскую область – в регионе горит топливный объект, сообщил губернатор Михаил Евраев. Он отметил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.Захват танкера в Ла-МаншеВ воскресенье утром британские вооруженные силы захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, якобы принадлежащий так называемому российскому теневому флоту. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер.Согласно открытым данным, танкер Smyrtos ходит под флагом Камеруна.Разговор Путина с ТрампомПрезидент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.Лидеры стран обсудили ключевые темы международной ситуации и двусторонние отношения России и США. Трамп акцентировал внимание на необходимости прекращения военных действий на Украине – глава Белого дома готов воздействовать и на европейцев, и на Киев в вопросе урегулирования. В разговоре было отмечено, что удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают решению конфликта.Кроме того, была затронута тема готовящегося меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Гибель женщины при ударе ВСУ по Крыму и захват танкера Британией: главное за день

Гибель женщины при ударе ВСУ по Крыму и захват танкера в Ла-Манше – главное за день

22:41 14.06.2026 (обновлено: 22:45 14.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина. Также есть погибший и ранены девять человек после удара киевских боевиков по Орлу. В Ярославской области после массового налета дронов ВСУ загорелся объект по хранению топлива. Британия захватила танкер в проливе Ла-Манш. Президенты России и США провели телефонный разговор.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

При ударе ВСУ погибла женщина в городе Саки

В ночь на воскресенье из-за атаки вражеских беспилотников на Крым в городе Саки погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Следственный комитет России установит лиц из числа участников украинских вооруженных формирований, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, сообщили в СК.
Всего прошедшей ночью средства ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 249 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.
Для фиксации преступлений киевского режима Херсонскую область посетил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник
15:10
Родион Мирошник посетил Херсонскую область для фиксации преступлений ВСУ

Погиб один человек и девять ранены – удар ВСУ по Орлу

В ночь на воскресенье из-за удара украинского БПЛА по жилому дому в Орле погиб один человек и девять ранены. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его информации, украинский БПЛА был начинен поражающими элементами, удар был целенаправленно по жилому дому.
Удар ВСУ по Херсонской области
13:47
ВСУ ударили по больнице в Херсонской области – всего за сутки ранены 13 человек

Пожар на топливном объекте в Ярославской области

В ночь на воскресенье украинские беспилотники массово атаковали Ярославскую область – в регионе горит топливный объект, сообщил губернатор Михаил Евраев. Он отметил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.
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14:27
Люди бегут с Украины: во Львовской области огромные очереди на выезд – видео

Захват танкера в Ла-Манше

В воскресенье утром британские вооруженные силы захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, якобы принадлежащий так называемому российскому теневому флоту. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер.
Согласно открытым данным, танкер Smyrtos ходит под флагом Камеруна.
Боевой дрон найден в Турции на берегу Черного моря
21:43
Ударный беспилотник нашли отдыхающие на побережье Черного моря

Разговор Путина с Трампом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
Лидеры стран обсудили ключевые темы международной ситуации и двусторонние отношения России и США. Трамп акцентировал внимание на необходимости прекращения военных действий на Украине – глава Белого дома готов воздействовать и на европейцев, и на Киев в вопросе урегулирования. В разговоре было отмечено, что удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают решению конфликта.
Кроме того, была затронута тема готовящегося меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном.
Герб Украины - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
20:39
Киевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность
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Заголовок открываемого материала
22:41Гибель женщины при ударе ВСУ по Крыму и захват танкера Британией: главное за день
22:21Еще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
22:16В США самолет упал на шоссе и разбился – погибли 12 человек
22:04Крымский мост: обстановка после открытия движения
21:57В Самаре загорелся магазин и поджег жилую многоэтажку
21:43Ударный беспилотник нашли отдыхающие на побережье Черного моря
21:31Бархатный сезон наоборот: погода на следующей неделе в Крыму
21:10Крымский мост открыт
21:10В Крыму объявлен отбой беспилотной опасности
20:56Три крымских курорта вошли в топ мест для отдыха компаниями
20:39Киевский режим готовится к потере городов и вывозит население и промышленность
20:23Крымский мост закрыт
20:23В Крыму снова работает ПВО
20:08Когда в Крыму зацветет лаванда и что с розой после погодных "качелей"
19:47В России стало больше отравлений среди пьющих женщин
19:27В Рио-де-Жанейро столкнулись два вертолета – погибли шесть человек
19:10Имеет ли перспективу развитие кластера горного туризма в Крыму
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