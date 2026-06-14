https://crimea.ria.ru/20260614/gibel-zhenschiny-pri-udare-vsu-po-krymu-i-zakhvat-tankera-britaniey-glavnoe-za-den-1156847937.html

Гибель женщины при ударе ВСУ по Крыму и захват танкера Британией: главное за день

Гибель женщины при ударе ВСУ по Крыму и захват танкера Британией: главное за день - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Гибель женщины при ударе ВСУ по Крыму и захват танкера Британией: главное за день

При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина. Также есть погибший и ранены девять человек после удара киевских боевиков по Орлу. В Ярославской области после массового РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T22:41

2026-06-14T22:41

2026-06-14T22:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. При ударе ВСУ по Крыму погибла женщина. Также есть погибший и ранены девять человек после удара киевских боевиков по Орлу. В Ярославской области после массового налета дронов ВСУ загорелся объект по хранению топлива. Британия захватила танкер в проливе Ла-Манш. Президенты России и США провели телефонный разговор.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.При ударе ВСУ погибла женщина в городе СакиВ ночь на воскресенье из-за атаки вражеских беспилотников на Крым в городе Саки погибла пожилая женщина. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Следственный комитет России установит лиц из числа участников украинских вооруженных формирований, причастных к произошедшему, и даст уголовно-правовую оценку их действиям, сообщили в СК.Всего прошедшей ночью средства ПВО ВС РФ перехватили и уничтожили 249 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря.Погиб один человек и девять ранены – удар ВСУ по ОрлуВ ночь на воскресенье из-за удара украинского БПЛА по жилому дому в Орле погиб один человек и девять ранены. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков. По его информации, украинский БПЛА был начинен поражающими элементами, удар был целенаправленно по жилому дому.Пожар на топливном объекте в Ярославской областиВ ночь на воскресенье украинские беспилотники массово атаковали Ярославскую область – в регионе горит топливный объект, сообщил губернатор Михаил Евраев. Он отметил, что на территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия.Захват танкера в Ла-МаншеВ воскресенье утром британские вооруженные силы захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, якобы принадлежащий так называемому российскому теневому флоту. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер.Согласно открытым данным, танкер Smyrtos ходит под флагом Камеруна.Разговор Путина с ТрампомПрезидент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом.Лидеры стран обсудили ключевые темы международной ситуации и двусторонние отношения России и США. Трамп акцентировал внимание на необходимости прекращения военных действий на Украине – глава Белого дома готов воздействовать и на европейцев, и на Киев в вопросе урегулирования. В разговоре было отмечено, что удары ВСУ по гражданским объектам в России мешают решению конфликта.Кроме того, была затронута тема готовящегося меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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