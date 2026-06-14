Рейтинг@Mail.ru
Где купить бензин в Саках 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260614/gde-kupit-benzin-v-sakakh-14-iyunya-1156836975.html
Где купить бензин в Саках 14 июня
Где купить бензин в Саках 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Где купить бензин в Саках 14 июня
В Саках с 10:00 появится бензин в свободной продаже на двух заправках "АТАН". Адреса опубликовала глава администрации города Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T09:35
2026-06-14T10:43
саки
новости крыма
юлия предыбайло
топливо в крыму
бензин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/97550/49/975504944_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_10813e431f869be2b7ffbbcec7258d9c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Саках с 10:00 появится бензин в свободной продаже на двух заправках "АТАН". Адреса опубликовала глава администрации города Юлия Предыбайло.- Евпаторийское шоссе, 79б, ДТ УЛЬТРА – 2500 литров, АИ 92 – 3000 литров.- Евпаторийское шоссе, 80в, ДТ УЛЬТРА – 2500 литров, АИ 92 – 1000 литров, АИ 95 УЛЬТРА – 2000 литров.Юлия Предыбайло напомнила, что продажа в канистры запрещена, наливать в бак можно 20 литров. Также на АЗС будут дежурить должностные лица администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260614/v-sevastopole-13-iyunya-benzin-budet-v-svobodnoy-prodazhe-na-vosmi-zapravkakh-1156836678.html
саки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/97550/49/975504944_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_3cd47f5d56a6ec57ac6c5ecc5b6d89ad.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
саки, новости крыма, юлия предыбайло, топливо в крыму, бензин
Где купить бензин в Саках 14 июня

Бензин в Саках можно купить на двух АЗС 14 июня

09:35 14.06.2026 (обновлено: 10:43 14.06.2026)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправка автомобиля топливом
Заправка автомобиля топливом - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Саках с 10:00 появится бензин в свободной продаже на двух заправках "АТАН". Адреса опубликовала глава администрации города Юлия Предыбайло.
- Евпаторийское шоссе, 79б, ДТ УЛЬТРА – 2500 литров, АИ 92 – 3000 литров.
- Евпаторийское шоссе, 80в, ДТ УЛЬТРА – 2500 литров, АИ 92 – 1000 литров, АИ 95 УЛЬТРА – 2000 литров.
Юлия Предыбайло напомнила, что продажа в канистры запрещена, наливать в бак можно 20 литров. Также на АЗС будут дежурить должностные лица администрации.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Работа автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
09:26
В Севастополе 14 июня бензин будет в свободной продаже на восьми заправках
 
СакиНовости КрымаЮлия ПредыбайлоТопливо в КрымуБензин
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Какое наказание грозит детям за участие во вражеских схемах
11:05Британия захватила танкер в проливе Ла-Манш
10:45ВСУ ударили по жилому дому в Орле – есть погибший и ранены девять человек
10:34В Феодосии 14 июня есть бензин на шести заправках
10:03В Ростовской области из-за попадания молнии загорелся дом
09:45Точка опоры: севастопольцев поздравили с днем города
09:35Где купить бензин в Саках 14 июня
09:26В Севастополе 14 июня бензин будет в свободной продаже на восьми заправках
09:16На Кубани потушили пожар на морском терминале в Темрюкском районе
08:57Все округа Херсонской области полностью или частично обесточены
08:21В Ярославской области после массового налета дронов ВСУ горит объект по хранению топлива
08:04Крымский мост: обстановка на объекте утром 14 июня
07:39249 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 14 регионов России
07:10"Донорский светофор": какая группа крови наиболее востребована в Крыму
00:01Снова грозы: погода в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 июня
23:21В Крыму работает ПВО - беспилотная опасность
21:55Авария на химзаводе в Крыму и продвижение армии России – главное за день
21:37"Искусство вставать на колени": к чему приведет сделка Трампа с Ираном
21:29109 дронов ВСУ уничтожены над Крымом и другими регионами России
Лента новостейМолния