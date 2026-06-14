https://crimea.ria.ru/20260614/gde-kupit-benzin-v-sakakh-14-iyunya-1156836975.html
Где купить бензин в Саках 14 июня
Где купить бензин в Саках 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Где купить бензин в Саках 14 июня
В Саках с 10:00 появится бензин в свободной продаже на двух заправках "АТАН". Адреса опубликовала глава администрации города Юлия Предыбайло. РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T09:35
2026-06-14T09:35
2026-06-14T10:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Саках с 10:00 появится бензин в свободной продаже на двух заправках "АТАН". Адреса опубликовала глава администрации города Юлия Предыбайло.- Евпаторийское шоссе, 79б, ДТ УЛЬТРА – 2500 литров, АИ 92 – 3000 литров.- Евпаторийское шоссе, 80в, ДТ УЛЬТРА – 2500 литров, АИ 92 – 1000 литров, АИ 95 УЛЬТРА – 2000 литров.Юлия Предыбайло напомнила, что продажа в канистры запрещена, наливать в бак можно 20 литров. Также на АЗС будут дежурить должностные лица администрации.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260614/v-sevastopole-13-iyunya-benzin-budet-v-svobodnoy-prodazhe-na-vosmi-zapravkakh-1156836678.html
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Где купить бензин в Саках 14 июня
Бензин в Саках можно купить на двух АЗС 14 июня
09:35 14.06.2026 (обновлено: 10:43 14.06.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Саках с 10:00 появится бензин в свободной продаже на двух заправках "АТАН". Адреса опубликовала глава администрации города Юлия Предыбайло.
- Евпаторийское шоссе, 79б, ДТ УЛЬТРА – 2500 литров, АИ 92 – 3000 литров.
- Евпаторийское шоссе, 80в, ДТ УЛЬТРА – 2500 литров, АИ 92 – 1000 литров, АИ 95 УЛЬТРА – 2000 литров.
Юлия Предыбайло напомнила, что продажа в канистры запрещена, наливать в бак можно 20 литров. Также на АЗС будут дежурить должностные лица администрации.
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