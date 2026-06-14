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Еще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 14.06.2026
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Еще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
Еще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Еще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
Российская ПВО во второй половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 104 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T22:21
2026-06-14T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Российская ПВО во второй половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 104 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Еще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России

104 дрона ликвидировали над Крымом и другими регионами РФ во второй половине воскресенья

22:21 14.06.2026 (обновлено: 22:30 14.06.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Российская ПВО во второй половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 104 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"С 14:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.
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