https://crimea.ria.ru/20260614/esche-104-drona-vsu-likvidirovali-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156851102.html
Еще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
Еще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Еще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
Российская ПВО во второй половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 104 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T22:21
2026-06-14T22:21
2026-06-14T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Российская ПВО во второй половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 104 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Еще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России
104 дрона ликвидировали над Крымом и другими регионами РФ во второй половине воскресенья
22:21 14.06.2026 (обновлено: 22:30 14.06.2026)