https://crimea.ria.ru/20260614/esche-104-drona-vsu-likvidirovali-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156851102.html

Еще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России

Еще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Еще 104 дрона ВСУ ликвидировали над Крымом и другими регионами России

Российская ПВО во второй половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 104 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T22:21

2026-06-14T22:21

2026-06-14T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Российская ПВО во второй половине дня воскресенья перехватила и уничтожила 104 украинских беспилотника над Крымом и другими регионами России, а также над Азовским и Черным морями. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваториями Азовского и Черного морей, а также над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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