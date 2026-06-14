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"Донорский светофор": какая группа крови наиболее востребована в Крыму
"Донорский светофор": какая группа крови наиболее востребована в Крыму - РИА Новости Крым, 14.06.2026
"Донорский светофор": какая группа крови наиболее востребована в Крыму
Сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована вторая положительная группа крови, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель главного... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T07:10
2026-06-14T07:10
2026-06-14T07:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована вторая положительная группа крови, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму" заместитель главного врача ГБУЗ РК "Центр крови" Антон Скоромный.На сегодняшний момент, добавил гость эфира, краснее обычного горит "донорский светофор"."Это - один из наших механизмов оповещения крымчан по потребности в крови, по приглашению людей в учреждения нашей службы, которые мы размещаем, публикуем каждый понедельник на нашем официальном сайте и в социальных сетях. Можно ознакомиться. Актуальная картина всегда там отражена", - уточнил специалист.Главными требованиями к желающим стать донорами, напомнил Антон Скоромный, является наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС."Человек должен быть полностью и психически, и соматически здоров. То есть - здоровое тело, здоровый дух. У него не должно быть никаких в данный момент обострений заболеваний. Банальная простуда, ОРВИ также являются противопоказаниями", - сказал он.Зам главного врача "Центра крови" также отметил, что существует большой перечень противопоказаний для данной процедуры.Гость эфира развенчал один из популярных мифов о том, что люди с татуировками не могут сдавать кровь и быть донорами."По истечению полугода после нанесения татуировки человек может прийти и сдать кровь. Это сделано лишь для того, чтобы избежать риска попадания в организм инфекции, которая передается с током крови. Естественно, человек прежде будет обследован", - пояснил медик.Антон Скоромный порекомендовал не откладывать донорство в долгий ящик при возникшем желании."Если вы может быть только-только хотите стать донором, мне кажется, это самое то время, когда надо сделать это благое дело", - подчеркнул он."Центры крови" принимают доноров с 8 утра до 13 часов дня в Симферополе и четырех филиалах в Евпатории, Саках, Ялте и Керчи, напомнил спикер. После сдачи крови медорганизация предоставляет человеку компенсацию за обед - тысячу и один рубль. Также донор получает справку о совершенной донации, которая дает ему возможность выходного дня в день сдачи крови, а также одного дополнительного выходного к оплачиваемому отпуску.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Как компоненты крови и стволовые клетки спасают жизниБолее 38 тысяч человек стали донорами крови в Крыму и Севастополе в 2025 годуДоноры костного мозга в Крыму: в Центре крови рассказали о трудностях
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донорство, крым, центр крови в республике крым, новости крыма, общество, медицина, здоровье
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым.
Сейчас для сдачи донорской крови в Крыму наиболее востребована вторая положительная группа крови, сообщил в эфире радио "Спутник в Крыму"
заместитель главного врача ГБУЗ РК "Центр крови" Антон Скоромный.
"Я бы не стал выделять отдельно какую-то группу. Самая распространенная группа крови в Крыму – это вторая положительная. Соответственно, сколько людей-доноров, столько людей, которым эта кровь будет нужна – это просто прямая математическая зависимость", - пояснил он.
На сегодняшний момент, добавил гость эфира, краснее обычного горит "донорский светофор".
"Это - один из наших механизмов оповещения крымчан по потребности в крови, по приглашению людей в учреждения нашей службы, которые мы размещаем, публикуем каждый понедельник на нашем официальном сайте и в социальных сетях. Можно ознакомиться. Актуальная картина всегда там отражена", - уточнил специалист.
Главными требованиями к желающим стать донорами, напомнил Антон Скоромный, является наличие российского гражданства и достижение 18 возраста, поэтому при посещении службы крови при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.
"Человек должен быть полностью и психически, и соматически здоров. То есть - здоровое тело, здоровый дух. У него не должно быть никаких в данный момент обострений заболеваний. Банальная простуда, ОРВИ также являются противопоказаниями", - сказал он.
Зам главного врача "Центра крови" также отметил, что существует большой перечень противопоказаний для данной процедуры.
"На нашем сайте все опубликовано. Там действительно есть много состояний, например, послеоперационный период. 4 месяца после любого оперативного вмешательства надо воздержаться от сдачи крови. Есть много различных групп, по которым есть временные медицинские отводы", - обратил внимание он.
Гость эфира развенчал один из популярных мифов о том, что люди с татуировками не могут сдавать кровь и быть донорами.
"По истечению полугода после нанесения татуировки человек может прийти и сдать кровь. Это сделано лишь для того, чтобы избежать риска попадания в организм инфекции, которая передается с током крови. Естественно, человек прежде будет обследован", - пояснил медик.
Антон Скоромный порекомендовал не откладывать донорство в долгий ящик при возникшем желании.
"Если вы может быть только-только хотите стать донором, мне кажется, это самое то время, когда надо сделать это благое дело", - подчеркнул он.
"Центры крови" принимают доноров с 8 утра до 13 часов дня в Симферополе и четырех филиалах в Евпатории, Саках, Ялте и Керчи, напомнил спикер. После сдачи крови медорганизация предоставляет человеку компенсацию за обед - тысячу и один рубль. Также донор получает справку о совершенной донации, которая дает ему возможность выходного дня в день сдачи крови, а также одного дополнительного выходного к оплачиваемому отпуску.
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