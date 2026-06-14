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Британия захватила танкер в проливе Ла-Манш
Британия захватила танкер в проливе Ла-Манш - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Британия захватила танкер в проливе Ла-Манш
В воскресенье утром британские вооруженные силы захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, якобы принадлежащий так называемому российскому теневому флоту. Об... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T11:05
2026-06-14T11:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В воскресенье утром британские вооруженные силы захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, якобы принадлежащий так называемому российскому теневому флоту. Об этом сообщил премьер-министр Кир Стармер на платформе Х.Согласно открытым данным, танкер Smyrtos ходит под флагом Камеруна. О составе его экипажа информации пока нет.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон опубликовал видеозапись того, как Бельгия и Франция захватили нефтяной танкер, который, как утверждается, якобы связан с Россией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выносили из дробовиков: моряк с "Маринеры" в Крыму рассказал о штурме СШАВоенные корабли Китая в Ормузском проливе – ждать ли столкновения с СШАРакетный эсминец ВМС США перехватил грузовое судно под флагом Ирана
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новости, кир стармер, великобритания, танкер, в мире
Британия захватила танкер в проливе Ла-Манш
Британия захватила танкер в проливе Ла-Манш – Стармер
11:05 14.06.2026 (обновлено: 11:09 14.06.2026)