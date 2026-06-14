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Бархатный сезон наоборот: погода на следующей неделе в Крыму
Бархатный сезон наоборот: погода на следующей неделе в Крыму - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Бархатный сезон наоборот: погода на следующей неделе в Крыму
Комфортный температурный режим без сильной жары и с небольшими грозовыми осадками ожидает гостей и жителей полуострова на следующей неделе – такой прогноз в... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T21:31
2026-06-14T21:31
2026-06-14T21:31
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евгений тишковец
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Комфортный температурный режим без сильной жары и с небольшими грозовыми осадками ожидает гостей и жителей полуострова на следующей неделе – такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Ранее метеоролог предупреждал о том, что в июне не стоит ждать жары на юге нашей страны. "В лучшем случае это будет норма по температуре, а в отдельных моментах даже чуть прохладнее, чем должно быть. Поэтому о 30-ти градусных температурах можно пока забыть. Может быть, ближе к июлю что-то появится", – сказал специалист.На следующей неделе, рассказал Тишковец, в понедельник ночью будет +13…+16 градусов, а днем брызнет небольшой локальный дождь незначительной интенсивности. Воздух прогреется до +24…+27 градусов."Во вторник скажется влияние Черноморской депрессии, которая получит новую подпитку с акватории Черного моря и начнет развиваться вверх и вширь, что будет сопровождаться кратковременными дождями с грозами в дневное время. Под утро это +14…+17, и днем все те же +23…+26", – прогнозирует метеоролог.Примерно такая же ситуация ожидает Крым и в среду, добавил он, правда ливни будут посерьезнее."Вот так до конца недели с небольшими вариациями будем двигаться и по температуре. Ночная +11…+17, дневная температура не превысит +21…+26 градусов. Может быть, к выходным получим +24…+27. Есть надежда, что температурные показатели вернутся в рамки положенных многолетних значений", – выразил мнение ведущий специалист "ФОБОСА".Евгений Тишковец обозначил, что морская вода в Крыму достигла вполне комфортных значений."Сейчас она варьируется от +17 до +22 градусов. В Ялте +18, в Алуште +17, в Евпатории +19, в Феодосия +17, в Севастополе +19 градусов, в Керченском проливе +21 температура воды. В Азовском море уже +22 градуса", – перечислил эксперт.В общей картине, по мнению метеоролога, на следующей неделе на полуострове сложатся благоприятные условия для отдыхающих и жителей республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Бархатный сезон наоборот: погода на следующей неделе в Крыму
Крым ждет умеренное тепло с локальными дождями и грозами – прогноз на неделю от "ФОБОС"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым
. Комфортный температурный режим без сильной жары и с небольшими грозовыми осадками ожидает гостей и жителей полуострова на следующей неделе – такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму"
сделал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
Ранее метеоролог предупреждал о том, что в июне не стоит ждать жары на юге нашей страны. "В лучшем случае это будет норма по температуре, а в отдельных моментах даже чуть прохладнее, чем должно быть. Поэтому о 30-ти градусных температурах можно пока забыть. Может быть, ближе к июлю что-то появится", – сказал специалист.
На следующей неделе, рассказал Тишковец, в понедельник ночью будет +13…+16 градусов, а днем брызнет небольшой локальный дождь незначительной интенсивности. Воздух прогреется до +24…+27 градусов.
"Во вторник скажется влияние Черноморской депрессии, которая получит новую подпитку с акватории Черного моря и начнет развиваться вверх и вширь, что будет сопровождаться кратковременными дождями с грозами в дневное время. Под утро это +14…+17, и днем все те же +23…+26", – прогнозирует метеоролог.
Примерно такая же ситуация ожидает Крым и в среду, добавил он, правда ливни будут посерьезнее.
"Вот так до конца недели с небольшими вариациями будем двигаться и по температуре. Ночная +11…+17, дневная температура не превысит +21…+26 градусов. Может быть, к выходным получим +24…+27. Есть надежда, что температурные показатели вернутся в рамки положенных многолетних значений", – выразил мнение ведущий специалист "ФОБОСА".
Евгений Тишковец обозначил, что морская вода в Крыму достигла вполне комфортных значений.
"Сейчас она варьируется от +17 до +22 градусов. В Ялте +18, в Алуште +17, в Евпатории +19, в Феодосия +17, в Севастополе +19 градусов, в Керченском проливе +21 температура воды. В Азовском море уже +22 градуса", – перечислил эксперт.
В общей картине, по мнению метеоролога, на следующей неделе на полуострове сложатся благоприятные условия для отдыхающих и жителей республики.
"Это нормальная комфортная температура. Каких-то сильных дождей не ожидается, это будет очень локальная история, поэтому, можно сказать, что такой бархатный сезон наоборот ранним летом будет иметь место. Нормальная погода. Жара не нужна. Это всегда экстремальное воздействие на организм человека", – подытожил эксперт.
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