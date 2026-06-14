https://crimea.ria.ru/20260614/barkhatnyy-sezon-naoborot-pogoda-na-sleduyuschey-nedele-v-krymu-1156794055.html

Бархатный сезон наоборот: погода на следующей неделе в Крыму

Бархатный сезон наоборот: погода на следующей неделе в Крыму - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Бархатный сезон наоборот: погода на следующей неделе в Крыму

Комфортный температурный режим без сильной жары и с небольшими грозовыми осадками ожидает гостей и жителей полуострова на следующей неделе – такой прогноз в... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T21:31

2026-06-14T21:31

2026-06-14T21:31

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Комфортный температурный режим без сильной жары и с небольшими грозовыми осадками ожидает гостей и жителей полуострова на следующей неделе – такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.Ранее метеоролог предупреждал о том, что в июне не стоит ждать жары на юге нашей страны. "В лучшем случае это будет норма по температуре, а в отдельных моментах даже чуть прохладнее, чем должно быть. Поэтому о 30-ти градусных температурах можно пока забыть. Может быть, ближе к июлю что-то появится", – сказал специалист.На следующей неделе, рассказал Тишковец, в понедельник ночью будет +13…+16 градусов, а днем брызнет небольшой локальный дождь незначительной интенсивности. Воздух прогреется до +24…+27 градусов."Во вторник скажется влияние Черноморской депрессии, которая получит новую подпитку с акватории Черного моря и начнет развиваться вверх и вширь, что будет сопровождаться кратковременными дождями с грозами в дневное время. Под утро это +14…+17, и днем все те же +23…+26", – прогнозирует метеоролог.Примерно такая же ситуация ожидает Крым и в среду, добавил он, правда ливни будут посерьезнее."Вот так до конца недели с небольшими вариациями будем двигаться и по температуре. Ночная +11…+17, дневная температура не превысит +21…+26 градусов. Может быть, к выходным получим +24…+27. Есть надежда, что температурные показатели вернутся в рамки положенных многолетних значений", – выразил мнение ведущий специалист "ФОБОСА".Евгений Тишковец обозначил, что морская вода в Крыму достигла вполне комфортных значений."Сейчас она варьируется от +17 до +22 градусов. В Ялте +18, в Алуште +17, в Евпатории +19, в Феодосия +17, в Севастополе +19 градусов, в Керченском проливе +21 температура воды. В Азовском море уже +22 градуса", – перечислил эксперт.В общей картине, по мнению метеоролога, на следующей неделе на полуострове сложатся благоприятные условия для отдыхающих и жителей республики.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260614/kogda-v-krymu-zatsvetet-lavanda-i-chto-s-rozoy-posle-pogodnykh-kacheley-1156721000.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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