https://crimea.ria.ru/20260614/Kakoy-segodnya-prazdnik-14-iyunya_-1118390250.html
Какой сегодня праздник: 14 июня
Какой сегодня праздник: 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2026
Какой сегодня праздник: 14 июня
В этот день во всем мире отмечают День донора крови и Международный день блогера. Также 14 июня считается датой основания Севастополя – города русской славы. А... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T00:00
2026-06-14T00:00
2026-06-14T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают День донора крови и Международный день блогера. Также 14 июня считается датой основания Севастополя – города русской славы. А еще в этот день родились латиноамериканский революционер Че Гевара и президент США Дональд Трамп.Что празднуют в миреВ мае 2005 года министры здравоохранения разных стран мира постановили ежегодно отмечать 14 июня Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась 19 лет назад. Сразу 500 человек из более чем сорока стран, объединившись, решили, что им нужен свой день – символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. Наряду с Международным днем блогера в мире ежегодно 31 августа отмечается День блога.В России с профессиональным праздником поздравляют работников миграционной службы, а еще в разных странах 14 июня – это Международный банный день и День кофе в зернах.Знаменательные событияВ 325 году в Никее (древний и средневековый город в Малой Азии на месте современного турецкого города Изник) открылся первый в истории христианства Вселенский собор, созванный императором Константином I. На соборе был принят Никейский символ веры, осуждены арианская и другие ереси, окончательно провозглашено отделение от иудаизма. Выходным днем было признано воскресенье вместо субботы, определено время празднования христианской церковью Пасхи, выработано двадцать канонов.14 июня 1783 года считается датой основания Севастополя. В этот день на западном берегу Южной бухты под руководством контр-адмирала Томаса Меккензи (Фомы Фомича Мекензи) были заложены первые каменные постройки города: дом командующего Севастопольской эскадрой, часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная впоследствии Графской.В 1834 году Исаак Фишер-младший из американского города Спрингфилд (штат Вермонт) запатентовал наждачную бумагу.В 1897 году в Российской империи принят закон, сокращающий рабочее время на фабриках и заводах с 14-16 часов до 11,5 часа. В случае работы в ночное время, а также в субботу и перед праздниками рабочий день ограничивался 10 часами. Закон также запрещал работы в воскресенье и устанавливал 14 обязательных праздников.В 1963 году запущен советский пилотируемый космический корабль "Восток-5" – пятый пилотируемый космический корабль из серии "Восток". Командир корабля – Валерий Быковский.Кто родилсяВ 1811 году родилась американская писательница Гарриет Бичер-Стоу, автор самого продаваемого романа XIX века и второй по продаваемости книги столетия после Библии – "Хижина дяди Тома".В 1864 году родился немецкий психиатр и невролог Алоис Альцгеймер – автор множества статей по таким проблемам, как алкогольный психоз, шизофрения, эпилепсия, сифилис мозга. Его именем назван пресенильный психоз.В 1871 году родился Федор Токарев – конструктор пистолета ТТ и пулемета МТ, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.98 лет назад на свет появился Эрнесто Че Гевара – латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель. Прозвище "Че" использовали соратники Эрнесто, подчеркивая его аргентинское происхождение.В 1934 году родился советский и российский актер театра и кино Виктор Борцов. Его самая известная роль в кино – неунывающий фронтовик Савва Игнатьевич из фильма "Покровские ворота" (1982 г.).80 лет исполняется президенту США Дональду Трампу. Трамп стал первым президентом, не занимавшим до въезда в Белый дом никакого другого государственного или военного поста.В 1956 году родилась Елена Сафонова – актриса театра и кино, заслуженная артистка России ("Двое под одним зонтом", "Зимняя вишня", "Такси-блюз").Еще в этот день родились немецкая теннисистка Штеффи Граф, российский пианист, основатель Московской консерватории Николай Рубинштейн, актер театра и кино, народный артист РСФСР Владимир Сошальский, кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Краснопольский.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 14 июня
Что празднуют в России и в мире 14 июня
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают День донора крови и Международный день блогера. Также 14 июня считается датой основания Севастополя – города русской славы. А еще в этот день родились латиноамериканский революционер Че Гевара и президент США Дональд Трамп.
Что празднуют в мире
В мае 2005 года министры здравоохранения разных стран мира постановили ежегодно отмечать 14 июня Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.
Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась 19 лет назад. Сразу 500 человек из более чем сорока стран, объединившись, решили, что им нужен свой день – символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. Наряду с Международным днем блогера в мире ежегодно 31 августа отмечается День блога.
В России с профессиональным праздником поздравляют работников миграционной службы, а еще в разных странах 14 июня – это Международный банный день и День кофе в зернах.
Знаменательные события
В 325 году в Никее (древний и средневековый город в Малой Азии на месте современного турецкого города Изник) открылся первый в истории христианства Вселенский собор, созванный императором Константином I. На соборе был принят Никейский символ веры, осуждены арианская и другие ереси, окончательно провозглашено отделение от иудаизма. Выходным днем было признано воскресенье вместо субботы, определено время празднования христианской церковью Пасхи, выработано двадцать канонов.
14 июня 1783 года считается датой основания Севастополя. В этот день на западном берегу Южной бухты под руководством контр-адмирала Томаса Меккензи (Фомы Фомича Мекензи) были заложены первые каменные постройки города: дом командующего Севастопольской эскадрой, часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная впоследствии Графской.
В 1834 году Исаак Фишер-младший из американского города Спрингфилд (штат Вермонт) запатентовал наждачную бумагу.
В 1897 году в Российской империи принят закон, сокращающий рабочее время на фабриках и заводах с 14-16 часов до 11,5 часа. В случае работы в ночное время, а также в субботу и перед праздниками рабочий день ограничивался 10 часами. Закон также запрещал работы в воскресенье и устанавливал 14 обязательных праздников.
В 1963 году запущен советский пилотируемый космический корабль "Восток-5" – пятый пилотируемый космический корабль из серии "Восток". Командир корабля – Валерий Быковский.
Кто родился
В 1811 году родилась американская писательница Гарриет Бичер-Стоу, автор самого продаваемого романа XIX века и второй по продаваемости книги столетия после Библии – "Хижина дяди Тома".
В 1864 году родился немецкий психиатр и невролог Алоис Альцгеймер – автор множества статей по таким проблемам, как алкогольный психоз, шизофрения, эпилепсия, сифилис мозга. Его именем назван пресенильный психоз.
В 1871 году родился Федор Токарев – конструктор пистолета ТТ и пулемета МТ, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.
98 лет назад на свет появился Эрнесто Че Гевара – латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель. Прозвище "Че" использовали соратники Эрнесто, подчеркивая его аргентинское происхождение.
В 1934 году родился советский и российский актер театра и кино Виктор Борцов. Его самая известная роль в кино – неунывающий фронтовик Савва Игнатьевич из фильма "Покровские ворота" (1982 г.).
80 лет исполняется президенту США Дональду Трампу. Трамп стал первым президентом, не занимавшим до въезда в Белый дом никакого другого государственного или военного поста.
В 1956 году родилась Елена Сафонова – актриса театра и кино, заслуженная артистка России ("Двое под одним зонтом", "Зимняя вишня", "Такси-блюз").
Еще в этот день родились немецкая теннисистка Штеффи Граф, российский пианист, основатель Московской консерватории Николай Рубинштейн, актер театра и кино, народный артист РСФСР Владимир Сошальский, кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Краснопольский.