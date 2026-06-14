https://crimea.ria.ru/20260614/Kakoy-segodnya-prazdnik-14-iyunya_-1118390250.html

Какой сегодня праздник: 14 июня

Какой сегодня праздник: 14 июня - РИА Новости Крым, 14.06.2026

Какой сегодня праздник: 14 июня

В этот день во всем мире отмечают День донора крови и Международный день блогера. Также 14 июня считается датой основания Севастополя – города русской славы. А... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T00:00

2026-06-14T00:00

2026-06-14T00:00

праздники и памятные даты

общество

новости

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/15/1142019027_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8b17cd2b9aadec7c0e8f5c01d246fcf6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. В этот день во всем мире отмечают День донора крови и Международный день блогера. Также 14 июня считается датой основания Севастополя – города русской славы. А еще в этот день родились латиноамериканский революционер Че Гевара и президент США Дональд Трамп.Что празднуют в миреВ мае 2005 года министры здравоохранения разных стран мира постановили ежегодно отмечать 14 июня Всемирный день донора крови. Дата приурочена ко дню рождения Карла Ландштейнера – австрийского врача и иммунолога, Нобелевского лауреата, открывшего группы крови у человека.Ежегодно 14 июня интернет-сообщество отмечает Международный день блогера. Идея проведения этого праздника родилась 19 лет назад. Сразу 500 человек из более чем сорока стран, объединившись, решили, что им нужен свой день – символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира. Наряду с Международным днем блогера в мире ежегодно 31 августа отмечается День блога.В России с профессиональным праздником поздравляют работников миграционной службы, а еще в разных странах 14 июня – это Международный банный день и День кофе в зернах.Знаменательные событияВ 325 году в Никее (древний и средневековый город в Малой Азии на месте современного турецкого города Изник) открылся первый в истории христианства Вселенский собор, созванный императором Константином I. На соборе был принят Никейский символ веры, осуждены арианская и другие ереси, окончательно провозглашено отделение от иудаизма. Выходным днем было признано воскресенье вместо субботы, определено время празднования христианской церковью Пасхи, выработано двадцать канонов.14 июня 1783 года считается датой основания Севастополя. В этот день на западном берегу Южной бухты под руководством контр-адмирала Томаса Меккензи (Фомы Фомича Мекензи) были заложены первые каменные постройки города: дом командующего Севастопольской эскадрой, часовня, кузница в Адмиралтействе и пристань, названная впоследствии Графской.В 1834 году Исаак Фишер-младший из американского города Спрингфилд (штат Вермонт) запатентовал наждачную бумагу.В 1897 году в Российской империи принят закон, сокращающий рабочее время на фабриках и заводах с 14-16 часов до 11,5 часа. В случае работы в ночное время, а также в субботу и перед праздниками рабочий день ограничивался 10 часами. Закон также запрещал работы в воскресенье и устанавливал 14 обязательных праздников.В 1963 году запущен советский пилотируемый космический корабль "Восток-5" – пятый пилотируемый космический корабль из серии "Восток". Командир корабля – Валерий Быковский.Кто родилсяВ 1811 году родилась американская писательница Гарриет Бичер-Стоу, автор самого продаваемого романа XIX века и второй по продаваемости книги столетия после Библии – "Хижина дяди Тома".В 1864 году родился немецкий психиатр и невролог Алоис Альцгеймер – автор множества статей по таким проблемам, как алкогольный психоз, шизофрения, эпилепсия, сифилис мозга. Его именем назван пресенильный психоз.В 1871 году родился Федор Токарев – конструктор пистолета ТТ и пулемета МТ, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.98 лет назад на свет появился Эрнесто Че Гевара – латиноамериканский революционер, команданте Кубинской революции 1959 года и кубинский государственный деятель. Прозвище "Че" использовали соратники Эрнесто, подчеркивая его аргентинское происхождение.В 1934 году родился советский и российский актер театра и кино Виктор Борцов. Его самая известная роль в кино – неунывающий фронтовик Савва Игнатьевич из фильма "Покровские ворота" (1982 г.).80 лет исполняется президенту США Дональду Трампу. Трамп стал первым президентом, не занимавшим до въезда в Белый дом никакого другого государственного или военного поста.В 1956 году родилась Елена Сафонова – актриса театра и кино, заслуженная артистка России ("Двое под одним зонтом", "Зимняя вишня", "Такси-блюз").Еще в этот день родились немецкая теннисистка Штеффи Граф, российский пианист, основатель Московской консерватории Николай Рубинштейн, актер театра и кино, народный артист РСФСР Владимир Сошальский, кинорежиссер, народный артист РСФСР Владимир Краснопольский.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, общество, новости