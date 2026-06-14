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80 лет Трампу – самые яркие события в жизни президента США

80 лет Трампу – самые яркие события в жизни президента США - РИА Новости Крым, 14.06.2026

80 лет Трампу – самые яркие события в жизни президента США

14 июня президент США Дональд Трамп отмечает свое 80-летие. Главный лозунг, с которым политик и миллиардер дважды занимал президентское кресло – обещание... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T16:07

2026-06-14T16:07

2026-06-14T18:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. 14 июня президент США Дональд Трамп отмечает свое 80-летие. Главный лозунг, с которым политик и миллиардер дважды занимал президентское кресло – обещание сделать Америку снова великой.Строительный магнат, один из самых скандальных лидеров в американской истории и главных ньюсмейкеров мира – Дональд Трамп и самые яркие события в его биографии – в подборке РИА Новости Крым.Президент-миллиардерТрамп является первым бизнесменом и первым миллиардером, избранным на пост президента США. Он богаче всех своих предшественников на президентском посту, вместе взятых. По состоянию на март 2026-го состояние Дональда оценивалось в 6,5 млрд долларов.Вероятным кандидатом на пост президента Трампа неоднократно называли еще с 1988 года, но долгое время ему не удавалось преодолеть внутренние праймериз. В июне 2015-го он заявил:– Дамы и господа, я официально вступаю в президентскую гонку, и мы сделаем нашу страну снова великой!А в 2017-м он обошел кандидата от демократической партии Хиллари Клинтон и стал 45-м президентом США, сменив на посту 44-го президента США – Барака Обаму. В 2021-м проиграл президентскую гонку демократу Джо Байдену, но 2025-м снова занял президентское кресло и снова заявил: "Золотой век Америки начинается прямо сейчас". 20 января 2025 года Дональда Трамп был официально приведен к присяге в качестве 47-го президента США.Трамп, Путин, РоссияВ январе 1987 года Дональд Трамп получил официальное приглашение посетить СССР. Это была первая поездка Трампа – тогда удачливого девелопера – в Союз. Обсуждались строительные проекты, но ни один из них не состоялся: сфотографировавшись на память на фоне Ленинграда, Трамп покинул СССР. Позже будут еще два бизнес-визита – в 1996-м и 2017 годах – оба тоже в итоге сделками не завершились.За время своего первого президентского срока Трамп шесть раз встречался с российским лидером Владимиром Путиным: 7 июля 2017 года на полях саммита "группы двадцати" в Гамбурге, в ноябре 2017-го во Вьетнаме, в июле 2018-го в Финляндии, в ноябре 2018-го во Франции, в декабре – в Аргентине и в июне 2019-го в Японии.Первой и пока единственной встречей с Путиным в рамках второго срока стала встреча в Анкоридже 15 августа 2025 года. Центральной темой встречи стало урегулирование украинского кризиса.Покушения на жизнь президентаВопрос о точном числе инцидентов, квалифицируемых как покушения на жизнь Трампа, остается предметом дискуссий. С начала его первой президентской кампании в 2016 году, число предполагаемых угроз может достигать 12.Последнее произошло 26 апреля 2026 года. 31-летний учитель из Калифорнии Коул Томас Аллан ворвался в зал отеля Washington Hilton, где проходил торжественный ужин с корреспондентами Белого дома и членами американской администрации. Он был вооружен дробовиком и успел ранить агента Секретной службы. Трамп был экстренно эвакуирован из отеля. Злоумышленник был ранен и задержан."Один дома" и "Мисс Вселенная"Много лет назад Трамп увлекся продюсированием бродвейских шоу и сам снимался в кино и сериалах. На его счету с десяток эпизодических ролей. В частности, миллиардер появился в картинах "Принц из Беверли-Хиллз", "Любовь с уведомлением", "Маленькие негодяи" и даже в одном из эпизодов культового "Секса в большом городе".Но самый известный из фильмов с участием Трампа – "Один дома 2: затерянный в Нью-Йорке". В кадре будущий президент США беседует с Кевином в образе владельца гостиницы "Плаза", зданием которой он тогда владел на самом деле.А еще Трамп владел правами на конкурсы красоты "Мисс США" и "Мисс Вселенная". В 2015 году он продал права на проведение конкурсов голливудскому агентству IMG за 25 млн долларов."Искусство заключать сделки"Президент США написал два десятка книг, в которых с грубоватой прямотой щедро делится своими правилами успеха. Их купили более 12 млн человек. Самая известная – "Искусство заключать сделки" – издана в 1987 году под авторством Трампа и журналиста Тони Шварца, сочетает в себе мемуары и бизнес-советы.Сам Трамп назвал "Искусство заключать сделки" одним из своих самых гордых достижений и второй любимой книгой после Библии."Козырная" фамилия"Есть много способов сделать карьеру, но самый верный из них – родиться в нужной семье", – сказал как-то президент Америки.В этом смысле Трампу повезло: он появился на свет в семье предпринимателя-миллионера, инвестора и застройщика Фреда Трампа. Даже фамилия Трамп переводится как "козырь". Это обстоятельство Дональду всегда нравилось, и он часто каламбурит сам про себя на этот счет. А изначально она звучала как Трумпф — так слово "козырь" звучит по-немецки. В Америку фамилию привез из Рейнланд-Пфальца дедушка Дональда.Президент США был трижды женат, имеет пятерых детей и является счастливым дедом восьмерых внуков. В первый раз женился в 1977 году – на актрисе и фотомодели чешского происхождения Иване Зельничковой. Второй избранницей миллиардера в 1993 году стала актриса и продюсер Марла Мейплз. В 2005 году он женился на Меланье Кнаус, которая младше него на 24 года и тоже имеет славянские корни, как и его первая супруга.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму раскрыли реальный план ТрампаТрамп хочет превратить Крым в международный курортТрамп попал в историю

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, юбилей, праздники и памятные даты, общество, в мире