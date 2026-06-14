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249 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 14 регионов России
249 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 14 регионов России - РИА Новости Крым, 14.06.2026
249 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 14 регионов России
Средства ПВО ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 249 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского... РИА Новости Крым, 14.06.2026
2026-06-14T07:39
2026-06-14T07:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Средства ПВО ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 249 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Азовского моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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249 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 14 регионов России
249 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще 14 регионов России в ночь на воскресенье
07:39 14.06.2026 (обновлено: 07:43 14.06.2026)