https://crimea.ria.ru/20260614/249-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovali-nochyu-krym-i-drugie-regiony-rossii-1156833732.html

249 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 14 регионов России

249 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 14 регионов России - РИА Новости Крым, 14.06.2026

249 украинских беспилотников атаковали ночью Крым и еще 14 регионов России

Средства ПВО ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 249 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T07:39

2026-06-14T07:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Средства ПВО ВС РФ в ночь на воскресенье перехватили и уничтожили 249 беспилотников ВСУ над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Азовского моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Азовского моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Орловской, Тульской, Калужской, Ростовской, Рязанской, Владимирской, Астраханской, Тверской, Ярославской, Костромской областей, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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