https://crimea.ria.ru/20260614/110-ukrainskikh-dronov-likvidirovali-nad-krymom-i-drugimi-regionami-rossii-1156844281.html

110 украинских дронов ликвидировали над Крымом и другими регионами России

110 украинских дронов ликвидировали над Крымом и другими регионами России - РИА Новости Крым, 14.06.2026

110 украинских дронов ликвидировали над Крымом и другими регионами России

Средства российской ПВО в первой половине дня воскресенья перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также... РИА Новости Крым, 14.06.2026

2026-06-14T14:57

2026-06-14T14:57

2026-06-14T15:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн – РИА Новости Крым. Средства российской ПВО в первой половине дня воскресенья перехватили и уничтожили 110 украинских беспилотников над Крымом и другими регионами России, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, акваторией Черного моря, а также над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Костромской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260614/249-ukrainskikh-bespilotnikov-atakovali-nochyu-krym-i-drugie-regiony-rossii-1156833732.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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