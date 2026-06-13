https://crimea.ria.ru/20260613/zheleznodorozhnyy-most-v-krym-povrezhden-v-chongare-1156823276.html
Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре
Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре - РИА Новости Крым, 13.06.2026
Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре
Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем канале в МАКС. РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T09:37
2026-06-13T09:37
2026-06-13T10:16
чонгар
удар всу по мосту на чонгаре
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем канале в МАКС.Ранее Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ снова атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки.Также сообщалось, что Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Затем 11 июня враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки, стараясь нанести урон транспортной инфраструктуре региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как попасть в Крым через Армянск в объезд моста - варианты маршрутовДвижение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удараПожар в здании Панорамы в Севастополе потушили
https://crimea.ria.ru/20260613/byut-po-gruzovikam-i-benzovozam-smertelnaya-ataka-dronov-na-khersonschine-1156823831.html
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Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре
Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре
09:37 13.06.2026 (обновлено: 10:16 13.06.2026)