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"Завершают зачистку": как продвигается армия России в зоне СВО – сводка - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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"Завершают зачистку": как продвигается армия России в зоне СВО – сводка
"Завершают зачистку": как продвигается армия России в зоне СВО – сводка - РИА Новости Крым, 13.06.2026
"Завершают зачистку": как продвигается армия России в зоне СВО – сводка
Армия России за минувшие сутки сократила личный состав ВСУ еще на более чем 1440 боевиков. Завершается "зачистка" Первомайского района в ДНР в ходе успешного... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T13:51
2026-06-13T13:51
новости сво
армия и флот
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки сократила личный состав ВСУ еще на более чем 1440 боевиков. Завершается "зачистка" Первомайского района в ДНР в ходе успешного продвижения, наступление ведется и на других направлениях. Это следует из сводки Минобороны РФ.По данным военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, поразив формирования двух механизированных бригад, а также горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Стародубовка и Пискуновка в ДНР.За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики было освобождено 172 здания, российские бойцы в ходе наступления уничтожили до 40 украинских военнослужащих и технику, включая танк Leopard-2 немецкого производства.Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 115 боевиков, отметили в Минобороны.В Харьковской области "северяне" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежное, Ивановка и Варваровка. Всего на этом направлении противник потерял свыше 235 военнослужащих и боевую технику.Одновременно подразделения группировки войск "Запад" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Смородьковка, Чернещина, Грушевка Харьковской области, Красный Лиман и Щурово в ДНР."Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Партизан", – отметили в ведомстве.Самые большие потери враг понес в ходе боев с российскими подразделениями группировки войск "Восток", которые также продвинулись в глубину обороны противника.Также на данном направлении враг утратил ▪три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, отметили в ведомстве.Помимо этого, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, сократив армию противника на более чем 315 военнослужащих."Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Доброполье, Новогришино, Белицкое, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области", – уточнили в МО РФ.Подразделения группировки войск "Днепр" также поразили врага, в течение минувших суток разбив формирования двух механизированных бригад ВСУ в районах Орехова и Малокатериновки в Запорожской области, добавили в Минобороны. Потери врага на данном направлении составили около 45 боевиков.Всего за сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, а также ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в МО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россия нарастит удары по Украине и отобьет желание атаковать объекты в РФ – Путин Почти 5 тысяч беспилотников ВСУ сбили над регионами России за неделю Над Крымом и другими регионами России ликвидировали 185 дронов ВСУ
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новости сво, армия и флот, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, украина
"Завершают зачистку": как продвигается армия России в зоне СВО – сводка

Армия России ликвидировала еще свыше 1440 боевиков Киева за сутки – Минобороны РФ

13:51 13.06.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодготовка контрактников на полигоне ЮВО
Подготовка контрактников на полигоне ЮВО - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Армия России за минувшие сутки сократила личный состав ВСУ еще на более чем 1440 боевиков. Завершается "зачистка" Первомайского района в ДНР в ходе успешного продвижения, наступление ведется и на других направлениях. Это следует из сводки Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, поразив формирования двух механизированных бригад, а также горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Алексеево-Дружковка, Стародубовка и Пискуновка в ДНР.
"В населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики штурмовые группы 3-й, 8-й армий и 3-го армейского корпуса успешно продвигаются в микрорайонах Красный Октябрь, Красный городок и завершают зачистку Первомайского района", – уточнили в МО РФ.
За сутки в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики было освобождено 172 здания, российские бойцы в ходе наступления уничтожили до 40 украинских военнослужащих и технику, включая танк Leopard-2 немецкого производства.
Всего в зоне ответственности "Южной" группировки войск противник потерял до 115 боевиков, отметили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Катериновка и Лужки Сумской области", – добавили в ведомстве.
В Харьковской области "северяне" нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Рубежное, Ивановка и Варваровка. Всего на этом направлении противник потерял свыше 235 военнослужащих и боевую технику.
Одновременно подразделения группировки войск "Запад" за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, поразив живую силу и технику двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Смородьковка, Чернещина, Грушевка Харьковской области, Красный Лиман и Щурово в ДНР.
"Потери противника составили свыше 220 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 16 автомобилей, три артиллерийских орудия и пусковая установка реактивной системы залпового огня "Партизан", – отметили в ведомстве.
Самые большие потери враг понес в ходе боев с российскими подразделениями группировки войск "Восток", которые также продвинулись в глубину обороны противника.
"Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Новоандреевка, Просяная Днепропетровской области, Трудовое, Терсянка, Егоровка и Воскресенка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 510 военнослужащих", – сообщили в Минобороны.
Также на данном направлении враг утратил ▪три боевые бронированные машины, восемь автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin производства США, отметили в ведомстве.
Помимо этого, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, сократив армию противника на более чем 315 военнослужащих.
"Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоалександровка, Доброполье, Новогришино, Белицкое, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области", – уточнили в МО РФ.
Подразделения группировки войск "Днепр" также поразили врага, в течение минувших суток разбив формирования двух механизированных бригад ВСУ в районах Орехова и Малокатериновки в Запорожской области, добавили в Минобороны. Потери врага на данном направлении составили около 45 боевиков.
Всего за сутки оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, а также ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили места хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, сообщили в МО.
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