https://crimea.ria.ru/20260613/vsu-udarili-po-transportnomu-tsekhu-zaporozhskoy-aes---kakie-posledstviya-1156829090.html

ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС - какие последствия

ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС - какие последствия - РИА Новости Крым, 13.06.2026

ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС - какие последствия

Украинские боевики вновь атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T16:26

2026-06-13T16:26

2026-06-13T16:26

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

энергодар

новости

атаки всу

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики вновь атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. Об этом сообщили в официальном канале ЗАЭС.Отмечается, что в пожаре, возникшем в результате ударов, два автомобиля были полностью уничтожены огнем, а один поврежден. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха, уточнили в ЗАЭС."Радиационный фон на территории станции и в районе ее расположения остается в пределах естественных значений... Несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС находится под контролем персонала. Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в нормальном режиме", – рассказали специалисты.В то же время в настоящий момент сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры станции, предупреждают на станции.Ранее в июне ВСУ атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара. Били в том числе по территории ЗАЭС, где находилась техника, не обошлось без жертв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Совсем голову потеряли": Путин об ударах по Запорожской АЭС Запорожская атомная электростанция полностью обесточена ВСУ сбросили боеприпасы во двор многоквартирного дома в Энергодаре

https://crimea.ria.ru/20260613/situatsiya-na-zavode-krymskiy-titan-v-armyanske---chto-izvestno-1156828948.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

энергодар

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, энергодар, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)