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ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС - какие последствия - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС - какие последствия
ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС - какие последствия - РИА Новости Крым, 13.06.2026
ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС - какие последствия
Украинские боевики вновь атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T16:26
2026-06-13T16:26
заэс (запорожская атомная электростанция)
запорожская область
энергодар
новости
атаки всу
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики вновь атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. Об этом сообщили в официальном канале ЗАЭС.Отмечается, что в пожаре, возникшем в результате ударов, два автомобиля были полностью уничтожены огнем, а один поврежден. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха, уточнили в ЗАЭС."Радиационный фон на территории станции и в районе ее расположения остается в пределах естественных значений... Несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС находится под контролем персонала. Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в нормальном режиме", – рассказали специалисты.В то же время в настоящий момент сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры станции, предупреждают на станции.Ранее в июне ВСУ атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара. Били в том числе по территории ЗАЭС, где находилась техника, не обошлось без жертв.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Совсем голову потеряли": Путин об ударах по Запорожской АЭС Запорожская атомная электростанция полностью обесточена ВСУ сбросили боеприпасы во двор многоквартирного дома в Энергодаре
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заэс (запорожская атомная электростанция)
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, энергодар, новости, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС - какие последствия

ВСУ ударили по транспортному цеху Запорожской АЭС

16:26 13.06.2026
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкЛоготип на въезде на территорию Запорожской АЭС
Логотип на въезде на территорию Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. Украинские боевики вновь атаковали транспортный цех Запорожской атомной электростанции, входящей в состав атомных станций Росатома. Об этом сообщили в официальном канале ЗАЭС.
"Киевские террористы продолжают целенаправленные попытки нарушить работу системы доставки персонала Запорожской АЭС и системы материально-технического обеспечения станции... ВСУ вновь атаковали транспортный цех Запорожской АЭС", – сказано в сообщении.
Отмечается, что в пожаре, возникшем в результате ударов, два автомобиля были полностью уничтожены огнем, а один поврежден. Также повреждены топливозаправочные колонки и остекление здания цеха, уточнили в ЗАЭС.
"Радиационный фон на территории станции и в районе ее расположения остается в пределах естественных значений... Несмотря на очередной удар, работа Запорожской АЭС находится под контролем персонала. Безопасность эксплуатации станции обеспечена, все необходимые системы функционируют в нормальном режиме", – рассказали специалисты.
В то же время в настоящий момент сохраняется высокая угроза повторных атак на объекты инфраструктуры станции, предупреждают на станции.
Ранее в июне ВСУ атаковали жилую застройку и гражданскую инфраструктуру Энергодара. Били в том числе по территории ЗАЭС, где находилась техника, не обошлось без жертв.
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