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ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек
ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек - РИА Новости Крым, 13.06.2026
ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек
ВСУ атаковали беспилотником центральный рынок в городе Сватово в Луганской Народной Республике, семеро человек получили ранения разной степени тяжести и... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T18:04
2026-06-13T18:06
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотником центральный рынок в городе Сватово в Луганской Народной Республике, семеро человек получили ранения разной степени тяжести и доставлены в больницу. Об этом сообщил глава Леонид Пасечник.Он отметил, что предпринятая противником очередная атака на гражданский –"целенаправленные действия против мирных жителей республики, не имеющие военного смысла", подчеркнув, что за сутки ВСУ атаковали регион силами около 40 беспилотников."Большинство вражеских целей были своевременно сбиты благодаря слаженным действиям сил ПВО и мобильных огневых групп", – сообщил Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, новости сво, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек

ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранения разной степени тяжести получили семь человек

18:04 13.06.2026 (обновлено: 18:06 13.06.2026)
 
© Глава ЛНР Леонид ПасечникУдар по рынку в Сватово в ЛНР
Удар по рынку в Сватово в ЛНР
© Глава ЛНР Леонид Пасечник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотником центральный рынок в городе Сватово в Луганской Народной Республике, семеро человек получили ранения разной степени тяжести и доставлены в больницу. Об этом сообщил глава Леонид Пасечник.

"ВФУ совершили очередную террористическую атаку. Утром, в разгар выходного дня, вражеский БПЛА нанес удар по центральному рынку в Сватово. К несчастью, пострадали семь человек. С ранениями различной степени тяжести они оперативно доставлены в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь", – сообщил Пасечник в МАКС.

Он отметил, что предпринятая противником очередная атака на гражданский –"целенаправленные действия против мирных жителей республики, не имеющие военного смысла", подчеркнув, что за сутки ВСУ атаковали регион силами около 40 беспилотников.
"Большинство вражеских целей были своевременно сбиты благодаря слаженным действиям сил ПВО и мобильных огневых групп", – сообщил Пасечник.
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Луганская Народная Республика (ЛНР)Леонид ПасечникПроисшествияНовости СВОАтаки ВСУОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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