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ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек
ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек - РИА Новости Крым, 13.06.2026
ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек
ВСУ атаковали беспилотником центральный рынок в городе Сватово в Луганской Народной Республике, семеро человек получили ранения разной степени тяжести и... РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T18:04
2026-06-13T18:04
2026-06-13T18:06
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотником центральный рынок в городе Сватово в Луганской Народной Республике, семеро человек получили ранения разной степени тяжести и доставлены в больницу. Об этом сообщил глава Леонид Пасечник.Он отметил, что предпринятая противником очередная атака на гражданский –"целенаправленные действия против мирных жителей республики, не имеющие военного смысла", подчеркнув, что за сутки ВСУ атаковали регион силами около 40 беспилотников."Большинство вражеских целей были своевременно сбиты благодаря слаженным действиям сил ПВО и мобильных огневых групп", – сообщил Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, новости сво, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости
ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек
ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранения разной степени тяжести получили семь человек
18:04 13.06.2026 (обновлено: 18:06 13.06.2026)