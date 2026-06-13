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ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек

ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек - РИА Новости Крым, 13.06.2026

ВСУ ударили по рынку в Сватово – ранены семь человек

ВСУ атаковали беспилотником центральный рынок в городе Сватово в Луганской Народной Республике, семеро человек получили ранения разной степени тяжести и... РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T18:04

2026-06-13T18:04

2026-06-13T18:06

луганская народная республика (лнр)

леонид пасечник

происшествия

новости сво

атаки всу

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всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали беспилотником центральный рынок в городе Сватово в Луганской Народной Республике, семеро человек получили ранения разной степени тяжести и доставлены в больницу. Об этом сообщил глава Леонид Пасечник.Он отметил, что предпринятая противником очередная атака на гражданский –"целенаправленные действия против мирных жителей республики, не имеющие военного смысла", подчеркнув, что за сутки ВСУ атаковали регион силами около 40 беспилотников."Большинство вражеских целей были своевременно сбиты благодаря слаженным действиям сил ПВО и мобильных огневых групп", – сообщил Пасечник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, происшествия, новости сво, атаки всу, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости