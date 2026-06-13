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ВСУ снова атаковали мосты в Крым - РИА Новости Крым, 13.06.2026
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ВСУ снова атаковали мосты в Крым
ВСУ снова атаковали мосты в Крым - РИА Новости Крым, 13.06.2026
ВСУ снова атаковали мосты в Крым
ВСУ атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 13.06.2026
2026-06-13T09:18
2026-06-13T10:22
джанкой
чонгар
чонгарский мост
удар всу по мосту на чонгаре
арабатская стрелка
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, по его словам, минувшей ночью враг нанес удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой."Специалисты уже провели обследование конструкций. Движение запущено в реверсивном режиме", - добавил губернатор.Ранее сообщалось, что Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Затем 11 июня враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки, стараясь нанести урон транспортной инфраструктуре региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как попасть в Крым через Армянск в объезд моста - варианты маршрутовДвижение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удараПожар в здании Панорамы в Севастополе потушили
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джанкой
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джанкой, чонгар, чонгарский мост, удар всу по мосту на чонгаре, арабатская стрелка, херсонская область, владимир сальдо
ВСУ снова атаковали мосты в Крым

ВСУ снова атаковали мосты в Херсонской области - Сальдо

09:18 13.06.2026 (обновлено: 10:22 13.06.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВид на Арабатскую стрелку
Вид на Арабатскую стрелку - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Противник предпринял новую попытку атаковать мосты на направлении Чонгара. Движение в сторону АПП "Джанкой" сейчас перекрыто", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его словам, минувшей ночью враг нанес удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой.
"Специалисты уже провели обследование конструкций. Движение запущено в реверсивном режиме", - добавил губернатор.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
09:37
Железнодорожный мост в Крым поврежден в Чонгаре
Ранее сообщалось, что Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Затем 11 июня враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки, стараясь нанести урон транспортной инфраструктуре региона.
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