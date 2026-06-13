https://crimea.ria.ru/20260613/vsu-snova-atakovali-mosty-v-krym-1156823085.html

ВСУ снова атаковали мосты в Крым

ВСУ снова атаковали мосты в Крым - РИА Новости Крым, 13.06.2026

ВСУ снова атаковали мосты в Крым

ВСУ атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 13.06.2026

2026-06-13T09:18

2026-06-13T09:18

2026-06-13T10:22

джанкой

чонгар

чонгарский мост

удар всу по мосту на чонгаре

арабатская стрелка

херсонская область

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали мосты в Херсонской области на направлении Чонгара и Арабатской стрелки, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Кроме того, по его словам, минувшей ночью враг нанес удар по мосту, соединяющему Геническ с Арабатской стрелкой."Специалисты уже провели обследование конструкций. Движение запущено в реверсивном режиме", - добавил губернатор.Ранее сообщалось, что Чонгарский мост, соединяющий север Крыма и материковую часть, был поврежден в результате обстрелов ВСУ 7 июня. Движение по нему через АПП "Джанкой" было перекрыто, машины, движущиеся в Крым, направляли через пункты пропуска "Армянск" и "Перекоп". 8 июня движение по мосту возобновили в реверсивном режиме. А 9 июня украинские беспилотники повторно атаковали Чонгарский мост. Затем 11 июня враг атаковал мосты через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост в районе населенного пункта Ставки, стараясь нанести урон транспортной инфраструктуре региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как попасть в Крым через Армянск в объезд моста - варианты маршрутовДвижение на Арабатскую стрелку перекрыто после ракетного удараПожар в здании Панорамы в Севастополе потушили

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https://crimea.ria.ru/20260612/peshekhodnyy-most-cherez-severo-krymskiy-kanal-budut-zakryvat-na-noch-1156807850.html

джанкой

чонгар

арабатская стрелка

херсонская область

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2026

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